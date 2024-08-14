Увидите самые известные и живописные места Дагестана: жемчужину Дагестана — Сулакский каньон, побродите по самому древнему городу Дербенту и увидите крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум. Окунитесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, знакомство, Сулакский каньон
10:00 Встреча в аэропорту, выезд на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.
Катание на катерах по Сулакскому каньону (или по Чиркейскому водохранилищу, в случае форс-мажора).
Обед в форелевом хозяйстве “Главрыба” или в “Персиковом Саду” (не входит в стоимость).
Смотровая площадка на Сулакский каньон.
Пос. Дубки.
Смотровая на Чиркейское водохранилище.
Выезд в Гуниб.
Гимринский тоннель.
Остановки: Гимринская башня (30 мин). Ирганайское водохранилище (15 мин).
Заселение в гостевой дом или турбазу.
Гуниб
Завтрак в гостевом доме.
Гамсутль (подъем и спуск занимает 4 часа).
Гуниб.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Смотровая площадка, памятник «Белые Журавли».
Краеведческий музей в Гунибе.
Экскурсия по Верхнему Гунибу.
Царская поляна, беседка Шамиля, Гунибская крепость.
Выезд в Дербент.
Заселение в гостиницу (возможен вариант ночевки в горах по причине неблагоприятных погодных условий).
Дербент, отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы.
Экраноплан «Лунь».
Обед в ресторане в Дербенте (не входит в стоимость).
Экскурсия по крепости Нарын-кала, Джума-мечеть (8 век), Старый город (магалы), местный рынок, сувенирные магазины.
Прогулка по набережной г. Дербента.
Выезд в аэропорт или в Махачкалу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чохе и в гостинице в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от даты заезда, руб:
|май
|25 000
|июнь, сентябрь
|27 500
|июль, август
|29 900
Варианты проживания
Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)
Туристическая база «Орлиное гнездо» предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах с холодильником, телевизором и ванной комнатой.
Гостевой дом у Исмаила (Чох)
Размещение в гостевом доме.
Гостиница «Дуэт» или аналогичная
Гостевой комплекс "Дуэт" находится в Дербенте. Отель расположен в двух минутах от берега моря, в пешей доступности набережная, городской пляж, ресторан "Озеро", большое количество кафе и магазинов. Рядом остановка маршрута №4. До железнодорожного вокзала около 5 км, до аэропорта Махачкала 114 км.
Все номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, санузлы и душевые в номерах. Номера на втором этаже отеля имеют выход на балкон. Территория гостевого комплекса закрытая, имеются собственная парковка и беседки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе: 2 завтрака, 1 ужин в первый день
- Транспорт
- Гид-проводник
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение/гостиницу уровня выше
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.