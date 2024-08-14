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Красочный и насыщенный тур на 3 дня! Идеально для тех, кто приехал на несколько дней и хочет увидеть всё самое интересное в короткие сроки.



Увидите самые известные и живописные места Дагестана: жемчужину Дагестана — Сулакский каньон, побродите по самому древнему городу Дербенту и увидите крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум. Окунитесь в атмосферу кавказского гостеприимства!