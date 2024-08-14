Экспресс-тур по Дагестану

Красочный и насыщенный тур на 3 дня! Идеально для тех, кто приехал на несколько дней и хочет увидеть всё самое интересное в короткие сроки.

Увидите самые известные и живописные места Дагестана: жемчужину Дагестана — Сулакский каньон, побродите по самому древнему городу Дербенту и увидите крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум. Окунитесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Экспресс-тур по Дагестану
Экспресс-тур по Дагестану
Экспресс-тур по Дагестану
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, знакомство, Сулакский каньон

10:00 Встреча в аэропорту, выезд на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.

Катание на катерах по Сулакскому каньону (или по Чиркейскому водохранилищу, в случае форс-мажора).

Обед в форелевом хозяйстве “Главрыба” или в “Персиковом Саду” (не входит в стоимость).

Смотровая площадка на Сулакский каньон.

Пос. Дубки.

Смотровая на Чиркейское водохранилище.

Выезд в Гуниб.

Гимринский тоннель.

Остановки: Гимринская башня (30 мин). Ирганайское водохранилище (15 мин).

Заселение в гостевой дом или турбазу.

Встреча в аэропорту, знакомство, Сулакский каньонВстреча в аэропорту, знакомство, Сулакский каньонВстреча в аэропорту, знакомство, Сулакский каньонВстреча в аэропорту, знакомство, Сулакский каньон
2 день

Гуниб

Завтрак в гостевом доме.

Гамсутль (подъем и спуск занимает 4 часа).

Гуниб.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

Смотровая площадка, памятник «Белые Журавли».

Краеведческий музей в Гунибе.

Экскурсия по Верхнему Гунибу.

Царская поляна, беседка Шамиля, Гунибская крепость.

Выезд в Дербент.

Заселение в гостиницу (возможен вариант ночевки в горах по причине неблагоприятных погодных условий).

ГунибГунибГунибГунибГуниб
3 день

Дербент, отъезд

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы.

Экраноплан «Лунь».

Обед в ресторане в Дербенте (не входит в стоимость).

Экскурсия по крепости Нарын-кала, Джума-мечеть (8 век), Старый город (магалы), местный рынок, сувенирные магазины.

Прогулка по набережной г. Дербента.

Выезд в аэропорт или в Махачкалу.

Дербент, отъездДербент, отъездДербент, отъездДербент, отъездДербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чохе и в гостинице в Дербенте.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от даты заезда, руб:

май25 000
июнь, сентябрь27 500
июль, август29 900

Варианты проживания

Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)

1 ночь

Туристическая база «Орлиное гнездо» предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах с холодильником, телевизором и ванной комнатой.

Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)

Гостевой дом у Исмаила (Чох)

1 ночь

Размещение в гостевом доме.

Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)

Гостиница «Дуэт» или аналогичная

1 ночь

Гостевой комплекс "Дуэт" находится в Дербенте. Отель расположен в двух минутах от берега моря, в пешей доступности набережная, городской пляж, ресторан "Озеро", большое количество кафе и магазинов. Рядом остановка маршрута №4. До железнодорожного вокзала около 5 км, до аэропорта Махачкала 114 км.

Все номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, санузлы и душевые в номерах. Номера на втором этаже отеля имеют выход на балкон. Территория гостевого комплекса закрытая, имеются собственная парковка и беседки.

Гостиница «Дуэт» или аналогичнаяГостиница «Дуэт» или аналогичнаяГостиница «Дуэт» или аналогичнаяГостиница «Дуэт» или аналогичнаяГостиница «Дуэт» или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе: 2 завтрака, 1 ужин в первый день
  • Транспорт
  • Гид-проводник
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение/гостиницу уровня выше
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

На автобусеВодные развлеченияМожно с детьмиНа катереВсе туры3-дневные туры

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