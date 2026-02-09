Описание тура
Устали и срочно требуется перезагрузка? Хотите увидеть Дагестан с новой стороны или просто насладиться горами, хорошей компанией и релаксом? Этот тур я разработала специально для Вас!
Можно приезжать как соло, так и с компанией - тур доступен для всех, бронирование от 1 чел.
В новой программе собраны локации, которые не входят в основные туры по Дагестану на 3/5 дней (их Вы также можете увидеть среди моих туров). Здесь совершенно новые места, свободные от толп туристов, и новый вид на уже знакомые локации.
Вас ждут горы и наслаждение природой, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 16 человек, очень сытная еда, приготовленная с особой любовью, пикник, возможность экстремальных развлечений, комфортное жильё со всеми удобствами, которые не нужно ни с кем делить, местные напитки, комфортный транспорт - джипы и минивэны зарубежного производства (Mercedes Gl, Toyota Landcruiser, Toyota Alphard и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!
В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.
Дополнительно возможны (при наличии возможности, желания группы и погоды):
-катание на сапах и катамаранах,
-мастер-класс по лезгинке или по приготовлению чуду,
-прогулка верхом.
Кроме этого, мы с командой готовы:
подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),
предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),
предложить одноместное размещение за доп оплату,
организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),
помочь с жильём до/после тура в любом месте,
организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,
помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).
И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)
Программа тура по дням
Новый взгляд на классику
Локации: Сулакский каньон и катание на катере, комплекс Главрыба, комплекс Нохъо, зиплайн и роупджампинг (по желанию), смотровая Харачи.
Встреча: самостоятельно позавтракав, встречаемся в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес, как и другая важная информация, высылаются после бронирования. В памятке также будут рекомендации по жилью до/после туров, чек-лист для облегчения сборов и пр.
Подробное описание
Первая точка нашего путешествия - знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Это одна из самых живописных и известных достопримечательностей Дагестана. Обычно на Сулакский каньон мы смотрим со смотровых и катаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Но! Не в этот раз)
Сегодня мы прокатимся на катере по самому сердцу каньона, насладимся бирюзовой водой с борта надёжного катера (можно как с экстримом, так и спокойно - по желанию группы), дотронемся до отвесных скал и увидим спускающиеся в Сулак водопадики. Обязательно сделаем остановки для фото в живописных местах. Продлится развлечение около часа.
Далее - сытный обед в комплексе Главрыба. На выбор вкуснейшая речная форель на мангале или ароматная горная баранина. Поверьте, вкус этих блюд значительно отличается от того, к которому мы привыкли в равнинных городах. Дополнят обед овощи и чуду или другие гарниры, а также компоты/лимонады и чай.
Отдохнув перемещаемся к знаменитой пещере Нохъо. Здесь мы пройдём через прохладные тоннели, остановимся на смотровой прямо у отвесной скалы, преодолеем подвесной и стеклянный мосты. В дополнение желающие смогу пощекотать себе нервы экстремальными развлечениями:
- зиплайн со скоростным спуском вдоль ущелья протяжённостью 250 метров,
- качели - аттракцион с размахом 80 метров прямо над каньоном,
- роупджампинг - безопасная возможность спрыгнуть с тарзанкой с высоты 26-этажного здания и последующим свободным падением.
Не хотите новых экстремальных эмоций? Не проблема! Вы можете размеренно прогуляться по комплексу, попробовать знаменитый дагестанский кофе и насладиться пейзажами на комфортной террасе. Каждый найдёт чем заняться и насладиться.
В продолжение дня выдвигаемся в сторону сердца гор и останавливаемся на смотровой Харачи - отсюда открывается великолепный панорамный вид на Ирганайское водохранилище с высоты. Сердце просто замирает от красоты!
Продолжаем наш путь, переезжаем в Гунибский район, вкусно ужинаем, делимся впечатлениями за день и заселяемся на 3 ночи в комфортные квартиры и дома со всеми удобствами.
Доступны 2/3/4-х местные варианты, под запрос также 1 (за доп оплату)/5/6/7/8-местные. Делить удобства ни с кем не нужно, всё необходимое для комфортного отдыха - своё на месте. Если хотите нестандартный вариант заселение (глемпинг, видовой домик вдали от людей и пр.) - напишите, оговорим разные варианты за доп оплату.
Время для отдыха и настроя на новый день.
Активный отдых
Локации: аул-призрак Старый Кахиб, смотровые Дарада-Мурада и у Гоцатлинской Гэс, горный рафтинг и купание (по желанию).
Встреча: начинаем мы свой день, как и все последующие, с завтрака в 8 утра и выезда на маршрут в 9 (время ориентировочное).
Подробное описание
Начинаем наш день с сытного горного завтрака и настроя на активный интересный день. Первая локация - смотровая рядом с Гоцатлинской Гэс. Возведение плотины образовало здесь небольшой водоём с красивым видом на воду и горы. Здесь точно нужно сделать фото на память! Если будет сброс воды - остановимся ещё и с другой стороны, чтобы понаблюдать за этим впечатляющим явлением.
Далее нас ждёт аул-призрак Старый Кахиб, известный совей неприступностью и расположением, башнями и петроглифами. По легенде, здесь даже существуют уникальные подземные ходы, которые пока никому не удалось найти. Возможно, получится у Вас?)
К аулу мы прокатимся на фуникулёре, а обратно вернёмся по подвесному мосту. Либо прокатимся с ветерком на знаменитых дагестанских Уазиках
Продолжение дня - сытный обед от местных хозяюшек. Суп, второе, чуду, нарезка, компот и травяной чай. Что может быть лучше после прикосновения к застывшей истории?
После обеда приступаем к водными развлечениями - рафтингу по горной речке и купанию в заводи. Не хотите ни того ни другого? Можно выпить чаю наслаждаясь видами и просто побыть в тишине, отдыхая на качелях. Насладившись водными процедурами и переодевшись отправляемся на малоизвестную смотровую под кодовым названием Дарада-Мурада. Вид на серпантины сверху вниз впечатляет, тут хочется сидеть и залипать на вид. С чем, собственно, мы и поможем: организуем привал, сварим кофе, угостим напитками, а при желании ещё и вместе споём, станцуем.
В завершение дня возвращение на базу, ужин и свободное время.
Релакс
Локации: водопад Чирхалю и остановки с красивыми видами, мастер-класс (по желанию).
Подробное описание
Сегодня нас ждёт расслабленный день, полный наслаждений природой: мы завтракаем и отправляемся к водопаду Чирхалю. По дороге останавливаемся в понравившихся местах, чтобы сделать кадры на память и насладиться новыми видами.
Чирхалю, он же Чвахило - водопад на реке Ойсор в Чародинском районе. Потоки воды здесь напрямую зависят от таяния снегов высоко в горах, а сам водопад возник на месте растаявшего ледника. Мы ощутим мощь 50-метрового водопада подойдя снизу. До нас будет доноситься не только грохот потоков, но и брызги воды, так что рекомендую взять дождевик.
Мы прогуляемся у водопада, насладимся не только водой, но и зеленью гор. А далее организуем пикник!
Вместо стандартного обеда мы пожарим стейки прямо на месте на камнях, дополним это овощами, хлебом и напитками. Мы будем наслаждаться природой, есть вкусное мясо и отдыхать от суеты, перезагружаясь физически и морально. Времени будет достаточно чтобы насладиться природой и душевным общением сполна. Можем также взять с собой гитару, и добавить песни, танцы в наш отдых.
По окончанию дня возвращение и ужин. Если эмоций за день будет недостаточно - можем, по желанию группы, дополнить его мастер-классом по лезгинке или по приготовлению национального блюда - чуду. Также можно выбрать лёгкую конную прогулку.
Горный рассвет и древний город
Локации: Гора Маяк, Дербент, магалы.
Подробное описание
Начинаем день с очень раннего подъёма и встречи рассвета на самой высокой точке Гунибского района - Горе Маяк, на высоте 2352 м. Часть пути к вершине мы преодолеем на Уазиках, и часть - пешком. Открывающиеся виды делают это место настоящим местом силы, а восходящее солнце добавляет магии моменту. Если не хотите рано вставать и куда-то идти - можно остаться и ещё немного поспать.
Далее возвращаемся домой, собираем вещи, выселяемся, завтракаем и едем на встречу новым впечатлениям. Нас ждёт переезд в Дербент. По дороге прощаемся с горными видами и настраиваемся на море и знакомство с историей.
По приезде отправляемся на экскурсию по старой части самого южного города России, по магалам. Исторические кварталы древнего города хранят в себе много интересного - и архитектуру, и особенности градостроения, и память о великих личностях, здесь побывавших. Мы увидим Девичьи бани, ворота Орта-Капы, старинную Джума-мечеть и не только.
Обедаем в столовой и заселяемся на 1 ночь в новое место. В продолжение дня свободное время, когда каждый может заняться делом по интересам:
- прогуляться по городу - увидеть набережную, улицу Счастливых людей, Стеклянный мост,
- посмотреть свето-музыкальное шоу у знаменитого фонтана в сердце города,
- посетить цитадель Нарын-Кала если не были в ней ранее,
- искупаться в море,
- посетить старинный хаммам или музей ковров.
Ужин самостоятельный, мы с гидом порекомендуем хорошие места и вкусные блюда. Кухня в Дербенте отличается от горной, обязательно попробуйте что-то новое для себя.
Традиции виноделия
Локации: Дербент, винзавод.
Подробное описание
Завтракаем, проводим ещё немного свободного времени - купаемся в море, отправляемся на колоритный базар за сувенирами и затем выселяемся. Самостоятельно обедам, продолжая пробовать местные блюда, или переключаясь уже на что-то более привычное.
Отправляемся на вин завод - самый известный в республике. В рамках экскурсии по винодельне мы осмотрим территорию и познакомимся с её историей. Обязательно узнаем о формировании винодельческого хозяйства в регионе, особенностях местных вин и их характере. И как можно знакомиться с вином не попробовав его?
Отправляемся на дегустацию, нас ждёт несколько видов вин в сопровождении лёгких закусок. И, конечно, шопинг, чтобы увезти с собой понравившиеся вина. Кстати, у вин и игристых этого завода немало наград на профессиональных конкурсах, что добавляет внимания к бренду и терруару.
На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим Вам не До свидания, а До новой встречи!
Проводы: завершится наше путешествие около 16 часов, после чего мы поедем в Махачкалу. Желающие могут остаться в Дербенте, также можем высадить для дальнейшего отдыха в городах по дороге - Избербаш, Каспийск. Отвозим также в аэропорт и гостиницы столицы. Авиабилеты рекомендую брать начиная с рейса в 20:20 и позже.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные иномарки (джипы и минивэны)
- Работа классных гидов-водителей
- Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
- Все входные билеты по программе
- Вкусное, разнообразное и очень сытное 3-разовое питание по программе (если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить)
- Уазики/фуникулёр/подвесной мост в Старый Кахиб
- Все экскурсии по программе
- Советы по приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местным коньяком и вином
- Проживание в номерах/квартирах/домах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп оплату (см. доп услуги)
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
- Моя поддержка на всех этапах начиная с выбора тура, ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Дагестане, не только на время тура
Что не входит в цену
- Завтрак в 1 день до начала тура, ужин в 4 день тура, обед и ужин в 5 день тура, по желанию
- Прогулка на катере - ориентировочно 1500 р/чел, по желанию
- Прогулка верхом - ориентировочно 1500 р/чел, по желанию
- Зиплайн - ориентировочно 1500 р/чел, по желанию
- Роупджампинг - ориентировочно 10000 р/чел, по желанию
- Качели над каньоном - ориентировочно 7000 р/чел, по желанию
- Рафтинг - ориентировочно 4000 р/чел, по желанию
- Мастер-класс по чуду, лезгинке
- Другие дополнительные развлечения по желанию
- Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.) - по желанию
- Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
- Одноместное размещение при необходимости
О чём нужно знать до поездки
! По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации Мчс, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
! Порядок дней, локаций и пр. между собой может быть изменён по усмотрению организатора без дополнительного предупреждения. Если для Вас очень важно знать какую-либо связанную с этим информацию - пожалуйста, уточните заранее.
! В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории Рф, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
! Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду или для детей младше 10 лет. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур. Скидки не применяются автоматически. Пишите в личные сообщения - создам спец предложение.
! Соблюдение дресс-кода - обязательное требование к гостям республики любого пола и возраста. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных, обтягивающих и прозрачных нарядов. Если планируете водный отдых в горах возьмите с собой запасной комплект одежды, т. к. в купальнике находиться в этих местах нельзя. Если планируете водный отдых на пляже до/после тура можно брать с собой купальник.
! Несоблюдение Законов и правил может быть причиной для прекращения тура для туриста организатором без какого-либо возврата
! При отказе туриста от чего-либо в рамках стандартной программы тура стоимость тура не пересчитывается, в т. ч. при опоздании к старту или при окончании тура туристом раньше группы
! Организатор не несёт ответственность за работу экстремальных развлечений, дополнительных услуг и пр. Организаторы аттракционов самостоятельно устанавливают и меняют цены, правила, условия оказания услуг. Могут быть ограничения по весу, возрасту и пр.
Пожелания к путешественнику
- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.
- Соблюдение дресс-кода. Обязательно всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания у моря это не распространяется.
- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.
- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.
- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях. - Связь с организаторами и группой в Вотсапе.