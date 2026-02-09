Описание тура

Устали и срочно требуется перезагрузка? Хотите увидеть Дагестан с новой стороны или просто насладиться горами, хорошей компанией и релаксом? Этот тур я разработала специально для Вас!

Можно приезжать как соло, так и с компанией - тур доступен для всех, бронирование от 1 чел.

В новой программе собраны локации, которые не входят в основные туры по Дагестану на 3/5 дней (их Вы также можете увидеть среди моих туров). Здесь совершенно новые места, свободные от толп туристов, и новый вид на уже знакомые локации.

Вас ждут горы и наслаждение природой, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 16 человек, очень сытная еда, приготовленная с особой любовью, пикник, возможность экстремальных развлечений, комфортное жильё со всеми удобствами, которые не нужно ни с кем делить, местные напитки, комфортный транспорт - джипы и минивэны зарубежного производства (Mercedes Gl, Toyota Landcruiser, Toyota Alphard и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!

В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.

Дополнительно возможны (при наличии возможности, желания группы и погоды):

-катание на сапах и катамаранах,

-мастер-класс по лезгинке или по приготовлению чуду,

-прогулка верхом.

Кроме этого, мы с командой готовы:

подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),

предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),

предложить одноместное размещение за доп оплату,

организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),

помочь с жильём до/после тура в любом месте,

организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,

помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).

И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)