В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Авторский тур в Махачкале

Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку

Отправляемся в путешествие с ароматом травяного чая и горячего кофе, со вкусом домашних национальных блюд и в атмосфере уюта и гостеприимства.

Только представьте: будем жить в гостевом доме в персиковом саду и кататься по самым живописным местам горного Дагестана, увидим удивительный подземный водопад и сделаем эффектные фотографии в Карадахской теснине.

А смельчаки смогут за доплату полазить по скалам, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту. Питание, проживание и активная программа — включены в стоимость.
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в гостевом доме «Хонобах» и «Сафари», 2-местное размещение.

Питание. В программу входит обед и ужин в 1 день, 3-разовое питание во 2-3 дни, завтрак и обед в 4 день.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Land Cruiser. За доплату возможно передвигаться Honday Solaris.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Чиркейское и Ирганайское водохранилища

Встретим вас в Махачкале и поедем к бархану Сарыкум — самому большому в России! Сделаем эффектные фотографии на фоне песков и отправимся в пещеру Нохъо. Вы увидите рукотворные штольни, которые остались от строительства Миатлинской ГЭС, а затем прогуляетесь по подвесному мосту и залам пещеры. А ещё рассмотрим рисунки на стенах и выпьем чашечку травяного чая.

Пообедаем в экотуркомплексе «Главрыба» и поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки за головокружительными видами.

Следующая локация — Чиркейское водохранилище. Здесь желающие смогут прокатиться на катере. Дальше проедем через самый длинный в России Гимринский тоннель, посетим Гимринскую оборонительную башню 19 века и остановимся у Ирганайского водохранилища, чтобы выпить ароматный кофе.

Приедем в село Гергебиль и заселимся в гостевой дом «Хонобах», живописно расположенный в персиковом саду. К нашему приезду уже будет готов национальный ужин и горячий чай из самовара.

Бархан Сарыкум, Чиркейское и Ирганайское водохранилищаБархан Сарыкум, Чиркейское и Ирганайское водохранилищаБархан Сарыкум, Чиркейское и Ирганайское водохранилищаБархан Сарыкум, Чиркейское и Ирганайское водохранилища
2 день

Чохские террасы, Гамсутль и Гуниб

Позавтракаем и поедем на Чохские террасы в Гунибский район. Здесь можно не только насладиться впечатляющими видами, но и познакомиться с аварским бытом. Затем отправимся аул-призрак Гамсутль, который ещё в 2015 году покинул последний житель.

Пообедаем в ресторане «Адат» в Гунибе, а оттуда пойдём в краеведческий музей. Ещё сегодня увидим подземный Салтинский водопад и прогуляемся по ущелью, где получаются эффектные кадры.

Вечером вас ждёт пикник с видом на закат недалеко от села Дарада-Мурада. Затем вернёмся в гостевой дом.

Чохские террасы, Гамсутль и ГунибЧохские террасы, Гамсутль и ГунибЧохские террасы, Гамсутль и ГунибЧохские террасы, Гамсутль и ГунибЧохские террасы, Гамсутль и Гуниб
3 день

Карадахская теснина, Датунский храм и аул Гоор

С утра отправимся на Гоцатлинскую ГЭС на реке Аварское Койсу, а оттуда — в Карадахскую теснину. Скалы здесь расположены так близко, что напоминают настоящий портал! Пройдёмся по ущелью, в конце которого, на высоте 50 метров, увидим гнездо диких пчёл.

Следующая локация — Датунский храм 10 века, будто выросший из скал. На обед заглянем в уютное домашнее кафе и насладимся блюдами дагестанской кухни.

Продолжим знакомиться с историей Дагестана в селе Гоор — будем рассматривать старинные оборонительные башни. Программу на вечер вы выбираете сами: можем встретить закат на Языке Тролля или совершить сплав по реке Аварское Койсу.

Ночевать будем в селе Чалда в гостевом доме «Сафари».

Карадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул Гоор
4 день

Цолоткинский каньон и озеро Мочох

Пора добавить в путешествие щепотку экстрима! Вы сможете совершить прыжок на тарзанке в Цолоткинский каньон у впечатляющего водопада Тобот. А если этого вам не хватит — в Матласе можно прокатиться на зиплайне, погулять по подвесному мосту, поездить на квадроциклах или даже полазить по скалам со страховкой.

Сегодня побываем у озера Мочох на высоте 1600 метров. Желающие смогут покататься на катамаранах, а затем пообедаем в кафе «Жемчужина». После трапезы доставим вас к месту вашего проживания в Махачкале.

Цолоткинский каньон и озеро МочохЦолоткинский каньон и озеро МочохЦолоткинский каньон и озеро Мочох

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Обед и ужин в 1 день, 3-разовое питание во 2-3 дни, завтрак и обед в 4 день
  • Услуги гида
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников. Группа из 2 человек - 45 000 руб. за 1 человека группа из 2-4 человек - 35 000 руб. за 1 человека группа из 5-8 человек - 32 000 руб. за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего проживания
Завершение: Махачкала, вечер, доставим вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыСело ГоорПопулярные местаГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадПрирода и пейзажиСело ГунибИрганайское водохранилище4-дневные турыЧиркейское водохранилищеВечерниеГорыГастрономические

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