Встретим вас в Махачкале и поедем к бархану Сарыкум — самому большому в России! Сделаем эффектные фотографии на фоне песков и отправимся в пещеру Нохъо. Вы увидите рукотворные штольни, которые остались от строительства Миатлинской ГЭС, а затем прогуляетесь по подвесному мосту и залам пещеры. А ещё рассмотрим рисунки на стенах и выпьем чашечку травяного чая.

Пообедаем в экотуркомплексе «Главрыба» и поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки за головокружительными видами.

Следующая локация — Чиркейское водохранилище. Здесь желающие смогут прокатиться на катере. Дальше проедем через самый длинный в России Гимринский тоннель, посетим Гимринскую оборонительную башню 19 века и остановимся у Ирганайского водохранилища, чтобы выпить ароматный кофе.

Приедем в село Гергебиль и заселимся в гостевой дом «Хонобах», живописно расположенный в персиковом саду. К нашему приезду уже будет готов национальный ужин и горячий чай из самовара.