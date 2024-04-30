Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Только представьте: будем жить в гостевом доме в персиковом саду и кататься по самым живописным местам горного Дагестана, увидим удивительный подземный водопад и сделаем эффектные фотографии в Карадахской теснине.
А смельчаки смогут за доплату полазить по скалам, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту. Питание, проживание и активная программа — включены в стоимость.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в гостевом доме «Хонобах» и «Сафари», 2-местное размещение.
Питание. В программу входит обед и ужин в 1 день, 3-разовое питание во 2-3 дни, завтрак и обед в 4 день.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Land Cruiser. За доплату возможно передвигаться Honday Solaris.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Чиркейское и Ирганайское водохранилища
Встретим вас в Махачкале и поедем к бархану Сарыкум — самому большому в России! Сделаем эффектные фотографии на фоне песков и отправимся в пещеру Нохъо. Вы увидите рукотворные штольни, которые остались от строительства Миатлинской ГЭС, а затем прогуляетесь по подвесному мосту и залам пещеры. А ещё рассмотрим рисунки на стенах и выпьем чашечку травяного чая.
Пообедаем в экотуркомплексе «Главрыба» и поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки за головокружительными видами.
Следующая локация — Чиркейское водохранилище. Здесь желающие смогут прокатиться на катере. Дальше проедем через самый длинный в России Гимринский тоннель, посетим Гимринскую оборонительную башню 19 века и остановимся у Ирганайского водохранилища, чтобы выпить ароматный кофе.
Приедем в село Гергебиль и заселимся в гостевой дом «Хонобах», живописно расположенный в персиковом саду. К нашему приезду уже будет готов национальный ужин и горячий чай из самовара.
Чохские террасы, Гамсутль и Гуниб
Позавтракаем и поедем на Чохские террасы в Гунибский район. Здесь можно не только насладиться впечатляющими видами, но и познакомиться с аварским бытом. Затем отправимся аул-призрак Гамсутль, который ещё в 2015 году покинул последний житель.
Пообедаем в ресторане «Адат» в Гунибе, а оттуда пойдём в краеведческий музей. Ещё сегодня увидим подземный Салтинский водопад и прогуляемся по ущелью, где получаются эффектные кадры.
Вечером вас ждёт пикник с видом на закат недалеко от села Дарада-Мурада. Затем вернёмся в гостевой дом.
Карадахская теснина, Датунский храм и аул Гоор
С утра отправимся на Гоцатлинскую ГЭС на реке Аварское Койсу, а оттуда — в Карадахскую теснину. Скалы здесь расположены так близко, что напоминают настоящий портал! Пройдёмся по ущелью, в конце которого, на высоте 50 метров, увидим гнездо диких пчёл.
Следующая локация — Датунский храм 10 века, будто выросший из скал. На обед заглянем в уютное домашнее кафе и насладимся блюдами дагестанской кухни.
Продолжим знакомиться с историей Дагестана в селе Гоор — будем рассматривать старинные оборонительные башни. Программу на вечер вы выбираете сами: можем встретить закат на Языке Тролля или совершить сплав по реке Аварское Койсу.
Ночевать будем в селе Чалда в гостевом доме «Сафари».
Цолоткинский каньон и озеро Мочох
Пора добавить в путешествие щепотку экстрима! Вы сможете совершить прыжок на тарзанке в Цолоткинский каньон у впечатляющего водопада Тобот. А если этого вам не хватит — в Матласе можно прокатиться на зиплайне, погулять по подвесному мосту, поездить на квадроциклах или даже полазить по скалам со страховкой.
Сегодня побываем у озера Мочох на высоте 1600 метров. Желающие смогут покататься на катамаранах, а затем пообедаем в кафе «Жемчужина». После трапезы доставим вас к месту вашего проживания в Махачкале.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Обед и ужин в 1 день, 3-разовое питание во 2-3 дни, завтрак и обед в 4 день
- Услуги гида
- Проживание
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Дополнительные развлечения (по желанию)
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников. Группа из 2 человек - 45 000 руб. за 1 человека группа из 2-4 человек - 35 000 руб. за 1 человека группа из 5-8 человек - 32 000 руб. за 1 человека