Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Авторский тур в Махачкале

Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы

Дагестан наполнен яркими красками и солнцем.

Мы будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента.
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Ближайшие даты:
20
мая
24
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Это комфортное путешествие, которое не требует специальной физической подготовки. Будем передвигаться на минивэне в маленькой группе — никаких толп туристов и очередей.

Проживание. Первый день ночуем в гостевом доме в Хунзахе с видом на водопад на высоте 1500 метров над уровнем моря. Затем останавливаемся в Махачкале. Размещение двухместное, теплый санузел и душ в номере.

Питание. В программу включены 4 обеда, 3 ужина, 3 завтрака. Обязательно попробуем местную кухню и насладимся национальными дагестанскими блюдами.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и дагестанская пустыня

Дагестанская пустыня. Встречаемся в Махачкале в 9 утра и едем в дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Золотые пески, будто в сказке, — это самый большой бархан в Евразии и второй по величине после знаменитой Сахары.

Фантастический каньон. Наша следующая остановка — Сулакский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Вы сможете посмотреть на все с высоты, разглядеть, как бирюзовая водная гладь лентой рассекает каменные отвесные стены. А затем спуститься вниз и покататься на катере.

Вечером заселимся в гостевой дом в Хунзахе с видом на водопад.

Сулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыня
2 день

Карадахская теснина и мощный водопад Тобот

После вкусного завтрака в гостинице отправимся к самому мощному водопаду в Дагестане — Тобот. Рядом находится древнее поселение Хунзах — прогуляемся по его улицам и пообщаемся с местными жителями. А потом доберемся плато Матлас и пройдем через Каменную чашу — это тропа между нависающих с двух сторон скал и кромкой неба над головой.

Вечером заселимся в гостиницу в Махачкале, поужинаем и отдохнем. У вас будет время, чтобы погулять самостоятельно.

Карадахская теснина и мощный водопад ТоботКарадахская теснина и мощный водопад ТоботКарадахская теснина и мощный водопад ТоботКарадахская теснина и мощный водопад Тобот
3 день

Подземный водопад и аул-призрак

Позавтракаем и поедем в село Гуниб. Вы увидите крепость Шамиля и узнаете истории, которые с ней связаны. Затем доберемся до Салтинского водопада — единственного подземного водопада в Дагестане. А потом отправимся в аул-призрак Гамсутль. Руины на фоне гор часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. Вы погуляете по древним каменным улицам и перенесетесь во времени на несколько сотен лет назад.

Подземный водопад и аул-призракПодземный водопад и аул-призракПодземный водопад и аул-призракПодземный водопад и аул-призрак
4 день

Древний город Дербент и крепость Нарын-Кала

Сегодня приготовьтесь к исследованию древностей — мы едем в Дербент! Город, которому более полутора тысяч лет! Зайдем в крепость Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и с персидского переводится как «Солнечная крепость».

Потом попьем ароматный чай в традиционной дербентской чайхане и выйдем к морю. Поплутаем по улочкам Дербента, здесь их называют «магалами». А еще заглянем в «Девичьи бани». Вы узнаете, как проходил обряд «купание невесты» и сможете примерить национальную одежду жителей Дербента разных эпох. На этом наше путешествие заканчивается, но при желании вы можете остаться в Дагестане еще на несколько дней — мы подскажем, куда стоит сходить и что попробовать.

Древний город Дербент и крепость Нарын-КалаДревний город Дербент и крепость Нарын-КалаДревний город Дербент и крепость Нарын-Кала

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице и гостевых домах по маршруту (уютные номера, 3 ночи, тёплый санузел и душ)
  • Питание по программе (4 обеда, 3 ужина, 3 завтрака)
  • Сопровождение гида-водителя на всем протяжении маршрута
  • Входные билеты на Сарыкум, Нарыл-Кала
  • Прогулка по Сулакскому каньону на катере
  • Экскурсия в Гамсутль
  • Услуги отличного экскурсовода по крепости Нарыл-Кала и по Старому городу (Магалы)
  • Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
  • Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из Махачкалу
  • Сувениры, питание вне программы (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:00
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные туры4-дневные турыГорыВодопадыКаньоны

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