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скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
«Приглашаем провести выходные в удивительном месте, где шумят водопады, высятся горные хребты и ярко светит солнце»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«Побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС, рассмотрим башню Андалал и к 12:00 поедем к Салтинскому водопаду»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
«За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
«Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
«Увидим подземный Салтинский водопад в пещере, а затем доберёмся в село Гуниб»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
«За 4 дня вы исследуете все грани Дагестана: водопады и реки, горы и пещеры, пустыню и сёла, где когда-то кипела жизнь»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
«Со смотровых площадок вы посмотрите на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, увидите рукотворное Ирганайское водохранилище и впечатляющие водопады»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Самый большой водопад Дагестана»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
«Первый день ночуем в гостевом доме в Хунзахе с видом на водопад на высоте 1500 метров над уровнем моря»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
«Мы подскажем: отправиться в тур в Дагестан на 2 дня и произвести полную перезагрузку, слушая шум водопадов, любуясь обрывистыми скалами и величественными вершинами, наслаждаясь кавказской кухней и гуляя по каменным залам теснины»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
«Заглянете в Салтинскую теснину, где царствует пещерный водопад, и насладитесь панорамами гор и ущелий с водопадами на двух плато — Хунзах и Матлас»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«После обеда поедем на Салтинский подземный водопад, потоки которого проходят через круглое отверстие в гроте»
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ВВиталий15 мая 2024Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
- ИИлья15 мая 2024Всё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программе.
- ЕЕвгения3 мая 2024Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
- ААнастасия30 апреля 2024Путешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамой влюбились в регион и
- ААлександра22 апреля 2024Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и
- ТТатьяна27 января 2024Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
- ДДмитрий10 января 2024Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой
- ЕЕвгения9 ноября 2023Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водопады»
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