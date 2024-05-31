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выбор и не ошиблись! Это были незабываемые три дня. Шамиль просто находка как гид и спутник в путешествие! Сам тут очень интересный и насыщенный, хоть природа только начинает распускаться в начале весны. Самые основные места которые доступны весной мы посетили, но словами всего не передать - Дагестан нужно увидеть глазами и ощутить его! По поводу тура - Шамиль очень приятный и радушный человек, коренной житель, поэтому знает много и ему есть что рассказать и показать, очень хороший водитель. Мы были семьей с двумя детьми 4 и 7 лет. Думали что детям будет тяжеловато 3 дня в пути, но было все отлично, где было трудно Шамиль всегда готов был помочь нам, за это ему ещё раз огромное спасибо. А как вкусно готовят его родственники в маленьком гостином дворике - по настоящему узнаешь вкус национальной еды и гостеприимства. Но все нужно испробовать самим! Подводя итоги - насыщенный и интересный тур с очень хорошим гидом, впечатления будут не забываемые! Всем советуем окунуться во все краски Дагестана именно с Шамилем!