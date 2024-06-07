Туры по каньонам

Найдено 18 туров в категории «Каньоны» в Махачкале, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
«Будем любоваться водопадами и ущельями, гулять по восточным кварталам Дербента, кататься на катере по Сулакскому каньону и пить кофе в турке с видом на горы»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
29 отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
«Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге)»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон»
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«Пообедаем и поедем в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и видом Хунзахского каньона»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«А еще посмотрим на знаменитый Сулакский каньон, пофотографируемся на живописном водохранилище и разгадаем загадки древней крепости в Дербенте»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900 за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
«За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
«Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
«Это трехдневное, но очень насыщенное путешествие, которое собирает самые яркие достопримечательности Дагестана: природную красоту Сулакского каньона, древнюю историю Дербента и аутентичную атмосферу горных аулов»
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«с человека) посетим смотровую площадку в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана головокружительный вид на Сулакский каньон»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
«Вы исследуете высокогорные селения Гамсутль, Гоор, Гуниб и Хунзах, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону, заберетесь на древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте и погуляете босиком по бархану Сарыкум»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500 за человека
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
🚶 Пешая
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«смотровые площадки на Сулакский каньон, там где получаются самые крутые кадры для классного контента»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000 за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
«Мы будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Золотые песчаные барханы, будто в пустыне Сахара, глубочайший в Европе Сулакский каньон — почти американский Гранд-Каньон и заброшенный аул-призрак Гамсутль, прозванный «дагестанским Мачу-Пикчу» — и всё за 5 дней»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
«Сделав сочные снимки здесь, доберёмся до Сулакского каньона, простирающегося на 53 километра»
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
«Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали, и Чиркейского водохранилища»
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«Затем вас ждёт самая узнаваемая местная достопримечательность — Сулакский каньон, чья зелёная лента реки, извиваясь меж тесных скал и сверкая на солнце, несёт свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • I
    Irina
    7 июня 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
    читать дальше

    могу сказать, что наша экскурсия была организована отлично, Шамиль интересный рассказчик с хорошей грамотной речью. Три дня пролетели незаметно. Кроме исторических фактов мы говорили об обычаях и традициях. Надо сказать, что Шамиль очень терпеливо выслушивал и отвечал на мои дотошные вопросы:) И он не просто гид, а настоящий мужчина. Несколько зарисовок - пришли на поляну, на которой местные коровы разбросали мусор - рассказывая о месте, начал его убирать, быстренько все вместе убрали. После сильнейшего ветра снесло пару листов ДСП с ближайшей стройки - убрал с дорожки и привалил камнем (место супер-мега туристическое - ни один человек/мужчина этого не сделал, проще обойти). Ну это так, штрихи к портрету. Пару раз возникали накладки (погода, желание одного из туристов непременно прыгнуть у водопада в свой день рождения:)) я б на такое не решилась!) - все тихо и оперативно решил. При этом приходилось перестраивать на ходу порядок посещения мест. Но для меня как для туриста все было легко и отлично, несколько раз поймала себя на мысли что вообще не думаю куда едем, успеем ли, все ли посмотрим, потому что нас вел отличный "шеф"!:) Отдельно благодарю семьи местных жителей, у которых останавливались и в которых нас кормили. Их рекомендовал Шамиль и я ни разу не пожалела! Не помню как звали хозяйку, которая организовывала после обеда небольшой мастер-класс по танцам. Она просто чудесная - красавица и от нее такая добрая женская энергетика идет! Осталось только еще раз поблагодарить Шамиля за прекрасный отдых, пожелать успехов и хороших туристов!

    Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
  • Г
    Георгий
    20 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
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    провел по маршруту, на котором был минимум других туристов и за счет этого удалось сделать большое количество фотографий как своих, так и природы.

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось. Организация на высшем уровне, было очень приятно познакомиться. Люди давно занимаются данной деятельностью, что сказывается на впечатлениях
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    от поездки. Еда, проживание, маршруты выбрали именно такие, какие нужны были, все прошло настолько комфортно и впечатляюще, что хочется повторить еще раз)

  • В
    Виталий
    15 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
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    выбор и не ошиблись! Это были незабываемые три дня. Шамиль просто находка как гид и спутник в путешествие! Сам тут очень интересный и насыщенный, хоть природа только начинает распускаться в начале весны. Самые основные места которые доступны весной мы посетили, но словами всего не передать - Дагестан нужно увидеть глазами и ощутить его! По поводу тура - Шамиль очень приятный и радушный человек, коренной житель, поэтому знает много и ему есть что рассказать и показать, очень хороший водитель. Мы были семьей с двумя детьми 4 и 7 лет. Думали что детям будет тяжеловато 3 дня в пути, но было все отлично, где было трудно Шамиль всегда готов был помочь нам, за это ему ещё раз огромное спасибо. А как вкусно готовят его родственники в маленьком гостином дворике - по настоящему узнаешь вкус национальной еды и гостеприимства. Но все нужно испробовать самим! Подводя итоги - насыщенный и интересный тур с очень хорошим гидом, впечатления будут не забываемые! Всем советуем окунуться во все краски Дагестана именно с Шамилем!

    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию
  • И
    Илья
    15 мая 2024
    Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
    Всё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программе.
    Всё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программеВсё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программеВсё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программе
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
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    с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
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    смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каньоны»

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  1. От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
  2. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
  3. Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
  4. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  5. Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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