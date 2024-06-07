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Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
«Будем любоваться водопадами и ущельями, гулять по восточным кварталам Дербента, кататься на катере по Сулакскому каньону и пить кофе в турке с видом на горы»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
«Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге)»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон»
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«Пообедаем и поедем в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и видом Хунзахского каньона»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«А еще посмотрим на знаменитый Сулакский каньон, пофотографируемся на живописном водохранилище и разгадаем загадки древней крепости в Дербенте»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
«За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
«Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
«Это трехдневное, но очень насыщенное путешествие, которое собирает самые яркие достопримечательности Дагестана: природную красоту Сулакского каньона, древнюю историю Дербента и аутентичную атмосферу горных аулов»
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«с человека) посетим смотровую площадку в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана головокружительный вид на Сулакский каньон»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
«Вы исследуете высокогорные селения Гамсутль, Гоор, Гуниб и Хунзах, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону, заберетесь на древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте и погуляете босиком по бархану Сарыкум»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«смотровые площадки на Сулакский каньон, там где получаются самые крутые кадры для классного контента»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
«Мы будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Золотые песчаные барханы, будто в пустыне Сахара, глубочайший в Европе Сулакский каньон — почти американский Гранд-Каньон и заброшенный аул-призрак Гамсутль, прозванный «дагестанским Мачу-Пикчу» — и всё за 5 дней»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
«Сделав сочные снимки здесь, доберёмся до Сулакского каньона, простирающегося на 53 километра»
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
«Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали, и Чиркейского водохранилища»
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«Затем вас ждёт самая узнаваемая местная достопримечательность — Сулакский каньон, чья зелёная лента реки, извиваясь меж тесных скал и сверкая на солнце, несёт свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- IIrina7 июня 2024Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ААнна28 мая 2024Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
- ГГеоргий20 мая 2024Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
- ААлександра15 мая 2024Все очень понравилось. Организация на высшем уровне, было очень приятно познакомиться. Люди давно занимаются данной деятельностью, что сказывается на впечатлениях
- ВВиталий15 мая 2024Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
- ИИлья15 мая 2024Всё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программе.
- ГГалина13 мая 2024Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
- ЕЕлена27 апреля 2024Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
- ТТатьяна25 апреля 2024Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
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