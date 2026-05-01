Молодёжный тур в Дагестан

Доверьтесь тем, кто знает и любит горы каждой тропинкой
Молодёжный тур в Дагестан
Описание тура

Ты Активный, Любишь Путешествовать И Открывать Новые Горизонты? Тогда Тебе К Нам!

Мы собираем Крутую Компанию Молодых Людей, готовых к незабываемым приключениям в Дагестане!

Даже если ты едешь в Дагестан один, не переживай - у нас ты гарантированно найдешь отличную компанию! Мы создаем атмосферу, где легко знакомиться, общаться и делиться эмоциями.
Вместе мы покорим горы, испытаем себя на пределе, сделаем крутые фото и получим море позитивных впечатлений!
Если Вы Выбираете Наш Тур, То Выбираете:

- Комфорт и безопасность превыше всего. Мы передвигаемся на комфортабельных внедорожниках, способных добраться до самых укромных уголков Дагестана. Гид (не только профессионал, но и местный житель) знает особенности горной местности и все нюансы путешествий по Дагестану, что гарантирует вам безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута.

- Проживание с панорамным видом на Ирганайское водохранилище и горы, а также на уютных базах в самом сердце гор. Комфортабельные домики (2/3-местные, номера люкс), оснащенные всем необходимым для вашего удобства (тапочки, полотенца, wi-fi, фен, чайник, посуда и т. д.).

- Гид ваш проводник в мир гор. Чтобы по-настоящему прочувствовать дух Дагестана, нужен особенный проводник тот, кто знает и любит эту землю каждой тропинкой. Да и кто расскажет о традициях и обычаях лучше, чем тот, кто вырос в этой культуре? С нами вы не просто увидите Дагестан, но и почувствуете его душу.

- Ваши эмоции вот что по-настоящему важно. Мы создаем путешествия, которые дарят эмоции. Приготовьтесь к потрясающим горным пейзажам, душевным встречам с местными жителями и впечатлениям, которые останутся с вами надолго.

- От ароматного кофе в горах до аутентичной кухни. Представьте: величественные горы, закат окрашивает вершины в тёплые оттенки, а в ваших руках чашечка ароматного кофе… Именно такие моменты ждут вас в нашем путешествии! Также в нашем туре вы попробуете множество национальных блюд, которые поразят вас своим вкусом.
- Дагестан за пределами путеводителей. С нами вы увидите не только знаковые места Дагестана, но и секретные локации, которые поражают своей красотой.
- Наши гиды всегда готовы создать для вас уютную атмосферу: у нас всегда с собой все необходимое для комфортного пикника на природе — удобные стулья и столики, мягкие подушки и многое другое, чтобы ваш отдых был по-настоящему незабываемым.
Более 7 лет мы создаем незабываемые туры, показывая путешественникам всю красоту и культуру Дагестана. Наш опыт это гарантия вашего комфорта, безопасности и ярких впечатлений!

Переходите В Раздел Отзывы - это лучшее подтверждение того, что тур с нами подарит самые незабываемые впечатления!

Есть вопросы? Свяжитесь с нами, будем рады помочь!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дербентом: Крепость Нарын Кала

Начало Тура:

  • Встреча группы в 08:00-09:00 утра в Махачкале (точное время и место сообщим накануне тура).
  • Если Вы остановитесь в Каспийске или Избербаше, сообщите нам, чтобы мы согласовали удобную точку встречи.
  • Не волнуйтесь, если ваш рейс не подходит по времени. Мы можем организовать трансфер, чтобы догнать группу (за доп. плату). Уточняйте, пожалуйста, в сообщения.
  • Мы рекомендуем прибыть в Дагестан за день до старта тура, чтобы отдохнуть от перелёта и быть готовым к насыщенному маршруту

Локации Дня: Дербент. Крепость Нарын-Кала. Самолет Лунь. Старые улочки Дербента. Девичья баня. Мечеть Джума и т. д.
Итак, после сбора группы мы отправимся в Дербент - один из древнейших городов России. Для вас будет проведена экскурсия по крепости Нарын Кала. Крепость входит в список всемирного наследия Юнеско. В переводе со среднеперсидского название означает солнечная крепость.
После экскурсии поедем на обед в ресторан, где не только сытно и вкусно поедим, но и продегустируем блюда местной кухни.
Следующая точка - уникальный объект: самолет Лунь. Это советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903, настоящий шедевр инженерной мысли, аналогов которому нет в мире.
После чего отправимся в село Гуниб - в горы! Заселяемся в отель/гостевой дом, ужинаем.

2 день

Гамсутль. Чох. Салтинский водопад. Айвазовский

Локации Дня: Гамсутль. Чох. Чохские терассы. Салтинский водопад. Кегерские высоты. Кегерски1 каньон. Точка Айвазовского.
Завтрак с видом на горы - идеальный старт дня. В 9:00 утра мы отправляемся в путь, направляясь к аулу Гамсутль.

По дороге мы будем проезжать аул Чох — колоритный аул среди живописных гор, его еще называют архитектурным музеем под открытым небом. и не зря, убедитесь в этом сами. Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы, но это Чохские террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил.

После поднимемся выше, к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение.
Затем едем на обед, вкусно едим, чуть отдыхаем и с новыми силами отправимся смотреть на Салтинский водопад. Вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья единственный в России подземный водопад.

Возвращаться в Гуниб мы будем через Гегерские высоты.
Кегерское плато — место несказанной красоты. Неслучайно именно отсюда Айвазовский писал панорамы окрестностей Гуниба. Это так называемая поляна Айвазовского.
Еще Кегерское плато называют дагестанским Стоунхенджем. Дело в том, что в окрестностях села Кегер есть древние солнечные календари, чей возраст насчитывает около 14-16 тысяч лет.

Мы также полюбуемся Кегерским каньоном: еще один шедевр природной архитектуры Дагестана.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от прошедшего дня.

3 день

Хунзах. Матлас. Тобот. Каменная чаша. Карадах

Третий день - это экватор нашего тура, самый насыщенный день.
Локации Дня: Село Хунзах. Водопад Тобот. Водопады Матласа. Матласское плато. Экстрим-парк Матлас. Ханский водопад. Каменная чаша. Карадахская теснина.
После завтрака мы отправляемся в село Хунзах - край водопадов, здесь мы полюбуемся (и, конечно же нафотографируемся) на один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа водопад Тобот.
Далее мы поедем на обед. После обеда отправимся смотреть водопады Матласа.

По пути к водопадом посетим Матласское плато. Это потрясающее место с шикарной смотровой площадкой на каньон и Ханский водопад. Здесь же желающие могут посетить Экстрим парк Матлас (зип-лайн, прыжок с веревкой).
Далее отправимся к Каменной чаше, которая представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами.

Затем мы поедем в Карадахскую теснину - это уникальный природный памятник - узкий каньон высотой 173 м при ширине не больше 2-6 м напоминает сказочные ворота в затерянный мир. Прогуляемся и послушаем оглушающую тишину.

Возвращаемся в отель, ужинаем.
В зимние туры мы добавили посещение села Мочох, где будем кататься на коньках по большому природному катку - горному озеру с одноименным названием Мочох - на высоте 1 630 м над уровнем моря.

4 день

Гоор, Язык Тролля. Рафтинг

Локации Дня: Гоор. Язык Тролля. Рафтинг по реке Аварское Койсу. Дарада-Мурада

После завтрака отправимся в село Гоор. Там мы увидим старинные оборонительные башни горцев, из-за которых Гоор называют Страной башен;
Особое внимание заслуживает Язык Тролля - скальный выступ с удивительным видом, где мы сделаем потрясающие фотографии на память.
Затем нас ждет вкусный обед. После обеда мы отправимся на рафтинг по реке Аварское Койсу. Это активное и экстремальное развлечение, которое подарит незабываемые эмоции.
Важно отметить, что рафтинг проводится только в теплое время года. В холодные месяцы вместо сплава мы посетим смотровую площадку Дарада-Мурада, откуда открывается панорамный вид на горные пейзажи и каньон реки Аварское Койсу.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от насыщенного дня.

5 день

Ирганайское водохранилище. Сулакский каньон

Представляем вам завершающий день нашего путешествия по Дагестану - пятый день, который богат на уникальные природные шедевры.
Локации Дня: Ирганайское водохранилище. Гимринский тоннель. Село Дубки. Сулакский каньон. Катание на катере. Нескучный сад Салмановых. Бархан Сарыкум.

Мы начинаем с посещения Ирганайского водохранилища, искусственного водного объекта, созданного на реке Аварское Койсу в результате строительства одноименной Гэс.

По дороге мы проедем через Гимринский тоннель - самый длинный автодорожный тоннель на территории России.

Затем мы посетим смотровую площадку в селе Дубки, откуда открывается удивительный вид на Сулакский каньон - один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 м, а протяженность - 53 км. В завершении наших приключений мы покатаемся на высокоскоростном катере по Сулакскому каньону.

После этого мы отправимся на обед в Нескучный сад Салмановых, где вы сможете попробовать восхитительную горную форель и прогуляться по плантациям с сезонными фруктами.

Посещение пещеры Нохъо (новый комплекс, дополненный аттракционами для любителей горного экстрима, кафе в скале с зависшей над пропастью террасой, а также смотровая площадка, с которой открывается вид на каньон, горный водопад, парящих Орлов и бирюзовые воды реки Сулак)

По пути в Махачкалу мы заедем на Бархан Сарыкум - крупнейший песчаный бархан в Европе. К 20:00 мы отвезем вас в аэропорт города Махачкала.

Наше путешествие по Дагестану заканчивается, но мы будем ждать вас снова!

Варианты проживания

2-x местный номер

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортные внедорожники: Toyta Land Cruiser, Lexus и т. д.)
  • Сопровождение профессионального гида
  • Размещение на базе в уютных домиках (2 и 3-местные дома, семейные номера со всем необходимым: кондиционер, тапочки, полотенца, фен, wi-fi и т. д.)
  • 3-разовое питание (завтраки, обеды, ужины)
  • Пикники, чай и кофе от гидов в горах
  • Помощь с подбором авиабилетов и гостиниц, если планируете прилететь накануне
  • Посетим мельницу, где готовят удивительный урбеч! Мы увидим процесс его приготовления, а потом нас ждет чаепитие с дегустацией различных видов урбеча, где расскажут о его пользе и секретах:
  • Самые красивые фото и видео от гидов (Для наших гостей приятный бонус! Мы предоставляем роскошные платья со шлейфом для незабываемых снимков бесплатно!)
  • Постоянная связь с менеджером до и на протяжении тура 24/7 (Мы с радостью посоветуем, какие кафе и рестораны стоит посетить, а также расскажем о лучших локациях до и после тура. Кроме того, мы предоставим список необходимых вещей, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/обратно из аэропорта города Махачкала
  • Личные траты (на сувениры, спиртное и т. д.) Прогулка на высокоскоростном катере по Сулакскому каньону (от 1500 руб.)
  • Все входные билеты/экологические сборы на протяжении маршрута (1300 руб.)
  • Экстремальные виды отдыха: зип-лайн 1500-2000 руб., роуп-джампинг 8000 руб. (с камерой 9), езда на лошадях 1500-2000 руб., сапсерфинг 1000 руб., рафтинг 3000 руб
Когда и сколько длится?
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Арсен
Арсен — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Друзья, добро пожаловать в мир ярких путешествий и настоящих кавказских приключений! Меня зовут Арсен, я основатель команды, которая уже более 6 лет показывает Дагестан с самой красивой и душевной стороны. ⛰️❤️ Мы
не просто проводим туры — мы создаём атмосферу, в которую влюбляются с первого взгляда. И знаете, что особенно приятно? Многие наши путешественники не только становятся нам близкими по духу, но и возвращаются снова и снова— на новые программы, в новые локации и даже в другие республики. Потому что, когда однажды почувствуешь этот вайб — хочется ещё! ✨ ЧТО ВАС ЖДЕТ В НАШИХ ТУРАХ? ✔ Уникальные локации, от которых захватывает дух ✔ Уют, забота и максимум комфорта на каждом этапе ✔ Живое общение, кавказское гостеприимство и море позитива ✔ Потрясающие фото, которые вы будете пересматривать снова и снова ✔ И главное — воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь С нами вы не просто увидите Дагестан — вы его почувствуете. Мы покажем вам настоящую магию гор, силу природы, и глубину местных традиций. И да — обратно вы поедете уже другим человеком. Потому что Дагестан меняет. Вдохновляет. Влюбляет. Не уверены, стоит ли ехать? Просто напишите нам — и вы поймёте, что другого варианта, кроме «да», просто нет. (Ну а те, кто уже был с нами, это только подтвердят! Переходите в раздел "отзывы" и убедитесь в этом сами. Там настоящие эмоции, живые впечатления и слова от тех, кто уже побывал с нами). До встречи! ⛰️

