Огни Дагестана (заезды по воскресеньям) - 4 дня / 3 ночи

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть вам тайны древних легенд
Описание тура

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Тарифы с вариантами отелей предоставляются по запросу.

Если Вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Дубки Янтарное бархан Сарыку

11:00 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10

11:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы

Начало 11:45. Махачкала бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелевое хозяйство Избербаш/ Махачкала (за день: 290 км., 9 часов) Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

программа дня: переезд к бархану Сарыкум переезд к Сулакскому каньону смотровая площадка с видами на Сулакский каньон Чиркейское водохранилище прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) форелевое хозяйство, Обед (Доп. плата) - комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) - переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

2 день

Избербаш-Гамсутль Чох

Программа второго дня в даты тура: с 12.10 по 01.03.2026

водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)

программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

Программа второго дня в даты тура: с 05.04 по 04.10.2026

Гамсутль Чох Карадахская теснина (за день: 330 км., 10 часов)

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль панорама высокогорного аула Чох Карадахская теснина. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

Программа второго дня в даты тура: с 11.10 по 29.11.2026

водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)

программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

3 день

Экраноплан Лунь Дербент

экраноплан Лунь Дербент (за день: 190 км., 9 часов)

Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан экраноплан Лунь - Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города - цитадель Нарын-кала посещение рынка покупка сувениров. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале

Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00 Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа)

Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.

12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы: Счастливого пути!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день по условиям в программе тура
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день по условиям в программе тура
  • Размещение в отеле по программе тура с завтраками. При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют Dbl/Twn + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиабилеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием в Махачкалу в день начала тура в первой половине дня до 11:45 (прибытие на жд вокзал не позднее 11:00) и вылетом по окончании тура после обеда (с 14.00)
  • Билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб., комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Пожелания к путешественнику

Рекомендуется комфортная одежда, непромокаемая, удобная, не скользящая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки. В горах может быть прохладно, необходимо иметь с собой теплые вещи. Желательно иметь дождевик и зонт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алана
Алана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я и мои коллеги создаём интересные и качественные туры по нашему любимому Кавказу. Мы работаем над развитием направления и вкладываем в то, чем мы занимаемся, весь свой опыт, способности и талант. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. Уверенны, Вы полюбите Кавказ также, как любим его мы. А побывав хоть раз в наших краях, вы обязательно захотите вернуться к нам.

