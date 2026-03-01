Описание тура
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Тарифы с вариантами отелей предоставляются по запросу.
Если Вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Дубки Янтарное бархан Сарыку
11:00 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10
11:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы
Начало 11:45. Махачкала бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелевое хозяйство Избербаш/ Махачкала (за день: 290 км., 9 часов) Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
программа дня: переезд к бархану Сарыкум переезд к Сулакскому каньону смотровая площадка с видами на Сулакский каньон Чиркейское водохранилище прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) форелевое хозяйство, Обед (Доп. плата) - комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) - переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала
Избербаш-Гамсутль Чох
Программа второго дня в даты тура: с 12.10 по 01.03.2026
водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина
Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)
программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала
Программа второго дня в даты тура: с 05.04 по 04.10.2026
Гамсутль Чох Карадахская теснина (за день: 330 км., 10 часов)
Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль панорама высокогорного аула Чох Карадахская теснина. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала
Программа второго дня в даты тура: с 11.10 по 29.11.2026
водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина
Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)
программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала
Экраноплан Лунь Дербент
экраноплан Лунь Дербент (за день: 190 км., 9 часов)
Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан экраноплан Лунь - Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города - цитадель Нарын-кала посещение рынка покупка сувениров. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала
Обзорная экскурсия по Махачкале
Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00 Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа)
Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.
12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы: Счастливого пути!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день по условиям в программе тура
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день по условиям в программе тура
- Размещение в отеле по программе тура с завтраками. При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют Dbl/Twn + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиабилеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием в Махачкалу в день начала тура в первой половине дня до 11:45 (прибытие на жд вокзал не позднее 11:00) и вылетом по окончании тура после обеда (с 14.00)
- Билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб., комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Пожелания к путешественнику
Рекомендуется комфортная одежда, непромокаемая, удобная, не скользящая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки. В горах может быть прохладно, необходимо иметь с собой теплые вещи. Желательно иметь дождевик и зонт.