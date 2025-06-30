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хороший, мало курящих. Во вторых гид Екатерина, очень грамотно планировала каждый день, а их у нас было 5 дней и очень подробно описывала нашу предстоящую локацию, пока мы до нее добирались, это наверное даже правильно, так как приехав на саму локацию ты уже знаешь куда идти и у тебя появлялось много времени на фото и видео съемку, в целом мы всегда укладывались во временной режим на все предстоящие локации на день. В третьих на этой экскурсии, я соприкоснулась по настоящему с природой и отдыхом во всех смыслах: это катание на катерах по Сулакскому каньону с ветерком и музыкой, катание на лошадях, катание на внедорожниках по трудно доступным местам, пешая прогулка по тропе к поселку-призраку Гамсутль в горах, а так же звездное небо в горах это вообще ТОП, звезды буквально на расстоянии руки. Так же хочется отметить водителя Гирея, очень бережно возил нас по локациям с шутками и веселой кавказской музыкой. Так что этот отдых я запомню на всю жизнь!