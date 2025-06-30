В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить национальную кухню, послушать легенды у костра, прокатиться верхом и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
«Вечером соберёмся у костра, будем делиться впечатлениями и слушать удивительные местные легенды»
23 июл в 08:00
25 июл в 08:00
42 600 ₽ за человека
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10%
Легенды Дагестана: 5 дней, всё включено
Воспоминания об этом путешествии останутся с вами навсегда
«В сердце Кавказа, где горы касаются небес, лежит Дагестан — земля, полная загадок и древних легенд»
от 46 800 ₽
52 000 ₽ за человека
Легенды Дагестана. Национальный маршрут
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
6 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 29 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья30 июня 2025Все было очень круто) Спасибо большое организаторам Очень насыщенная программа, по ощущениям как будто не 5 дней, а сильно дольше, проживание
- ННаталья26 июня 2025Давно мечтала поехать в Дагестан, в горы, и это путешествие сделало мой отпуск незабываемым, во первых состав учкстников экскурсии подобрался
- ЕЕкатерина26 июня 2025Были с мужем в Дагестане впервые, выбрали этот тур, так как самое комфортное проживание именно у них. Жили в домике
- ЛЛяйсан5 октября 2024Всё очень понравилось, тур прекрасный и Дагестан тоже)
- ЮЮлия4 октября 2024Программа интересная, основные достопримечательности объехали. Единственное, без свободного последнего дня можно было и обойтись)
- ММарина28 сентября 2024Поездка прошла замечательно. Организовано все на очень хорошем уровне. Всю поездку нас сопровождал Мурат, очень доброжелательный и компетентный человек, классный водитель. Он показал нам дополнительно несколько очень интересных мест, которые в программу не входили. Дагестан оставил незабываемые впечатления. Красота необыкновенная.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мифы и легенды»
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