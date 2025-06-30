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Откройте для себя мифы и легенды Махачкалы с нашими турми

Найдено 3 тура в категории «Мифы и легенды» в Махачкале, цены от 29 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
47 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить национальную кухню, послушать легенды у костра, прокатиться верхом и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
«Вечером соберёмся у костра, будем делиться впечатлениями и слушать удивительные местные легенды»
23 июл в 08:00
25 июл в 08:00
42 600 ₽ за человека
Легенды Дагестана: 5 дней, всё включено
5 дней
-
10%
2 отзыва
Легенды Дагестана: 5 дней, всё включено
Воспоминания об этом путешествии останутся с вами навсегда
«В сердце Кавказа, где горы касаются небес, лежит Дагестан — земля, полная загадок и древних легенд»
от 46 800 ₽52 000 ₽ за человека
Легенды Дагестана. Национальный маршрут
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Легенды Дагестана. Национальный маршрут
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
6 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 29 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    30 июня 2025
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Все было очень круто) Спасибо большое организаторам Очень насыщенная программа, по ощущениям как будто не 5 дней, а сильно дольше, проживание
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    в горах - просто бомба! Диана замечательный гид, очень позитивная, всегда поможет, знает вагон интересных историй, торгуется как боженька, а Рафик - лучший тур-водитель, всегда поддержит, расскажет, поможет, посоветует - спасибо им большое 🥲 Тур - просто концентрат дагестанского гостеприимства и радушия, получил максимум удовольствия ❤️ Не хочется уезжать, хочется возвращаться чаще 🥹

    Все было очень круто) Спасибо большое организаторамВсе было очень круто) Спасибо большое организаторамВсе было очень круто) Спасибо большое организаторамВсе было очень круто) Спасибо большое организаторамВсе было очень круто) Спасибо большое организаторамВсе было очень круто) Спасибо большое организаторамВсе было очень круто) Спасибо большое организаторам
  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Давно мечтала поехать в Дагестан, в горы, и это путешествие сделало мой отпуск незабываемым, во первых состав учкстников экскурсии подобрался
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    хороший, мало курящих. Во вторых гид Екатерина, очень грамотно планировала каждый день, а их у нас было 5 дней и очень подробно описывала нашу предстоящую локацию, пока мы до нее добирались, это наверное даже правильно, так как приехав на саму локацию ты уже знаешь куда идти и у тебя появлялось много времени на фото и видео съемку, в целом мы всегда укладывались во временной режим на все предстоящие локации на день. В третьих на этой экскурсии, я соприкоснулась по настоящему с природой и отдыхом во всех смыслах: это катание на катерах по Сулакскому каньону с ветерком и музыкой, катание на лошадях, катание на внедорожниках по трудно доступным местам, пешая прогулка по тропе к поселку-призраку Гамсутль в горах, а так же звездное небо в горах это вообще ТОП, звезды буквально на расстоянии руки. Так же хочется отметить водителя Гирея, очень бережно возил нас по локациям с шутками и веселой кавказской музыкой. Так что этот отдых я запомню на всю жизнь!

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2025
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Были с мужем в Дагестане впервые, выбрали этот тур, так как самое комфортное проживание именно у них. Жили в домике
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    вдвоем, домик новый, чистый. Питание вкусное. На территории абрикосовый сад. Тур комфортный. Гид Руслан очень крутой, веселый и интересный. Водитель Эльдар аккуратный и отзывчивый. Компания в туре тоже классная. Дагестан понравился. Тур рекомендую, поедем ещё. Спасибо большое

    Были с мужем в Дагестане впервые, выбрали этот тур, так как самое комфортное проживание именно уБыли с мужем в Дагестане впервые, выбрали этот тур, так как самое комфортное проживание именно уБыли с мужем в Дагестане впервые, выбрали этот тур, так как самое комфортное проживание именно уБыли с мужем в Дагестане впервые, выбрали этот тур, так как самое комфортное проживание именно у
  • Л
    Ляйсан
    5 октября 2024
    Легенды Дагестана. Национальный маршрут
    Всё очень понравилось, тур прекрасный и Дагестан тоже)
  • Ю
    Юлия
    4 октября 2024
    Легенды Дагестана. Национальный маршрут
    Программа интересная, основные достопримечательности объехали. Единственное, без свободного последнего дня можно было и обойтись)
  • М
    Марина
    28 сентября 2024
    Легенды Дагестана. Национальный маршрут
    Поездка прошла замечательно. Организовано все на очень хорошем уровне. Всю поездку нас сопровождал Мурат, очень доброжелательный и компетентный человек, классный водитель. Он показал нам дополнительно несколько очень интересных мест, которые в программу не входили. Дагестан оставил незабываемые впечатления. Красота необыкновенная.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
  2. Легенды Дагестана: 5 дней, всё включено
  3. Легенды Дагестана. Национальный маршрут
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Язык Тролля
  9. Каменная чаша
  10. Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 46 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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