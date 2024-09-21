Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Увидим Сулакский каньон — больше своего американского брата, и пройдём по пескам бархана Сарыкум — настоящая дагестанская Сахара! Вы побываете в высокогорном селе Гуниб и познакомитесь с историей Кавказа, полюбуетесь подземным водопадом и сможете расслабиться на берегу моря на собственном пляже.
сен
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|76 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. Будем жить в «Азимут Парк Отель Каспийск» 4*, 2-местные номера с удобствами. Отель расположен на первой линии, имеет собственный пляж и бассейн с подогревом.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и 3 обеда во время экскурсий. Остальные обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Дагестан
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправляемся на экскурсию по вечернему городу. Поднимемся на обзорную площадку, чтобы полюбоваться сияющей огнями столицы республики. После ужина в ресторане «Алые Паруса» переедем в Каспийск и заселимся в отель на берегу моря. В вашем распоряжении первая линия закрытого пляжа и бассейн с подогревом.
Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум
Разместимся в машине и поедем на Чиркейское водохранилище на реке Сулак. С ветерком промчимся по лазурному водоёму на катере мимо скалистых склонов и виднеющихся за ними горных вершин. Затем полюбуемся грандиозным Сулакским каньоном со смотровой площадки — его протяжённость 53 километров, а глубина — 1920 метров. С дагестанской громадой не сравнится даже Гранд Каньон в США!
После обеда в форелевом хозяйстве посетим бархан Сарыкум, второй в мире по величине. Перенесёмся в настоящую пустыню с высокими песчаными дюнами — чем не Сахара? Здесь снималась часть эпизодов фильма «Белое солнце пустыни». Сделаем эффектные фотографии в золоте песков и поедем назад.
День отдыха
День в вашем распоряжении: вы можете отдохнуть на пляже, искупаться в подогреваемом бассейне или отправиться на самостоятельную прогулку по Махачкале — до неё можно доехать на такси.
Ирганайское водохранилище, Гуниб и Салтинский подземный водопад
Держим курс в горы — вас ждёт 3-часовой маршрут по живописным местам Дагестана. Остановимся на Ирганайском водохранилище и увидим, как в ярко-голубой глади озера отражаются скальные массивы. Заедем в высокогорное село Гуниб, где 300 дней в году светит солнце.
На обед насладимся аварской кузхней в кафе «Адат» и прогуляемся по окрестностям. Пройдём через ворота Гунибской крепости — последнего оплота имама Шамиля, который захватили русские войска, и побываем у беседки Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама.
По пути назад посетим уникальный подземный водопад в Салтинской теснине. Вы увидите, как в пещеру, через отверстие в каменном потолке стекают струи воды, подсвеченные солнцем.
Вечером вернёмся в отель.
Свободный день
Сегодня только отдых — никаких переездов и экскурсий. Вы сможете самостоятельно придумать активность или расслабиться на пляже под шёпот волн и крики чаек.
Мечеть Джума и крепость Нарын-Кала в Дербенте, дегустация вина или коньяка
Отправляемся в Дербент — самый южный город России. Прогуляемся по старинным улочкам и увидим мечеть Джума 8 века. По легенде, под полом святыни спрятан сосуд с золотыми монетами на восстановление мечети в случае её разрушения.
Посетим крепость Нарын-Кала — древнее оборонительное сооружение, протянувшееся на 700 метров, за стенами которого когда-то находились баня, колодец и продуманная система водоснабжения для выдерживания длительных осад. Рассмотрим памятник кавказского и восточного зодчества и отправимся на берег моря.
Вы увидите экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром». Военная инновация — корабль с крыльями, способный взлетать над водой на огромной скорости, так и не была использована и превратилась в футуристичный экспонат.
Пообедаем в национальном доме и, на выбор, посетим Дербентский коньячный завод или Гелдуванский винзавод. Узнаем секреты местных напитков и продегустируем разные сорта.
Вечером вернёмся в Каспийск.
Самостоятельная программа
Сегодня вы сможете самостоятельно посетить Махачкалу: прогуляться по проспекту Расула Гамзатова, заглянуть в Центр этнической культуры и пройтись по шумным рядам восточного базара, закупиться сувенирами и местными деликатесами. Советуем пообедать в одном из лучших ресторанов города — «Сыроварня».
Отъезд
До 12:00 выселимся из гостиницы и поедем в аэропорт Махачкалы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Завтраки в отелях и обеды на экскурсиях
- Услуги гида
- Дегустация вина или коньяка на винзаводе
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Обеды и ужины вне экскурсионных программ