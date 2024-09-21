Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в «Азимут Парк Отель Каспийск» 4*, 2-местные номера с удобствами. Отель расположен на первой линии, имеет собственный пляж и бассейн с подогревом.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и 3 обеда во время экскурсий. Остальные обеды и ужины — за доплату.