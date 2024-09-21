По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Авторский тур в Махачкале

Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации

Отправляемся в путешествие со вкусом аварской и лезгинской кухни, запахом морского бриза и горной свежести в кавказско-восточном стиле.

Увидим Сулакский каньон — больше своего американского брата, и пройдём по пескам бархана Сарыкум — настоящая дагестанская Сахара! Вы побываете в высокогорном селе Гуниб и познакомитесь с историей Кавказа, полюбуетесь подземным водопадом и сможете расслабиться на берегу моря на собственном пляже.
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Ближайшие даты:
21
сен
28
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет76 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в «Азимут Парк Отель Каспийск» 4*, 2-местные номера с удобствами. Отель расположен на первой линии, имеет собственный пляж и бассейн с подогревом.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и 3 обеда во время экскурсий. Остальные обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Дагестан

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправляемся на экскурсию по вечернему городу. Поднимемся на обзорную площадку, чтобы полюбоваться сияющей огнями столицы республики. После ужина в ресторане «Алые Паруса» переедем в Каспийск и заселимся в отель на берегу моря. В вашем распоряжении первая линия закрытого пляжа и бассейн с подогревом.

Добро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в Дагестан
2 день

Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум

Разместимся в машине и поедем на Чиркейское водохранилище на реке Сулак. С ветерком промчимся по лазурному водоёму на катере мимо скалистых склонов и виднеющихся за ними горных вершин. Затем полюбуемся грандиозным Сулакским каньоном со смотровой площадки — его протяжённость 53 километров, а глубина — 1920 метров. С дагестанской громадой не сравнится даже Гранд Каньон в США!

После обеда в форелевом хозяйстве посетим бархан Сарыкум, второй в мире по величине. Перенесёмся в настоящую пустыню с высокими песчаными дюнами — чем не Сахара? Здесь снималась часть эпизодов фильма «Белое солнце пустыни». Сделаем эффектные фотографии в золоте песков и поедем назад.

Чиркейское водохранилище и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище и бархан Сарыкум
3 день

День отдыха

День в вашем распоряжении: вы можете отдохнуть на пляже, искупаться в подогреваемом бассейне или отправиться на самостоятельную прогулку по Махачкале — до неё можно доехать на такси.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
4 день

Ирганайское водохранилище, Гуниб и Салтинский подземный водопад

Держим курс в горы — вас ждёт 3-часовой маршрут по живописным местам Дагестана. Остановимся на Ирганайском водохранилище и увидим, как в ярко-голубой глади озера отражаются скальные массивы. Заедем в высокогорное село Гуниб, где 300 дней в году светит солнце.

На обед насладимся аварской кузхней в кафе «Адат» и прогуляемся по окрестностям. Пройдём через ворота Гунибской крепости — последнего оплота имама Шамиля, который захватили русские войска, и побываем у беседки Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама.

По пути назад посетим уникальный подземный водопад в Салтинской теснине. Вы увидите, как в пещеру, через отверстие в каменном потолке стекают струи воды, подсвеченные солнцем.

Вечером вернёмся в отель.

Ирганайское водохранилище, Гуниб и Салтинский подземный водопадИрганайское водохранилище, Гуниб и Салтинский подземный водопадИрганайское водохранилище, Гуниб и Салтинский подземный водопадИрганайское водохранилище, Гуниб и Салтинский подземный водопад
5 день

Свободный день

Сегодня только отдых — никаких переездов и экскурсий. Вы сможете самостоятельно придумать активность или расслабиться на пляже под шёпот волн и крики чаек.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Мечеть Джума и крепость Нарын-Кала в Дербенте, дегустация вина или коньяка

Отправляемся в Дербент — самый южный город России. Прогуляемся по старинным улочкам и увидим мечеть Джума 8 века. По легенде, под полом святыни спрятан сосуд с золотыми монетами на восстановление мечети в случае её разрушения.

Посетим крепость Нарын-Кала — древнее оборонительное сооружение, протянувшееся на 700 метров, за стенами которого когда-то находились баня, колодец и продуманная система водоснабжения для выдерживания длительных осад. Рассмотрим памятник кавказского и восточного зодчества и отправимся на берег моря.

Вы увидите экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром». Военная инновация — корабль с крыльями, способный взлетать над водой на огромной скорости, так и не была использована и превратилась в футуристичный экспонат.

Пообедаем в национальном доме и, на выбор, посетим Дербентский коньячный завод или Гелдуванский винзавод. Узнаем секреты местных напитков и продегустируем разные сорта.

Вечером вернёмся в Каспийск.

Мечеть Джума и крепость Нарын-Кала в Дербенте, дегустация вина или коньякаМечеть Джума и крепость Нарын-Кала в Дербенте, дегустация вина или коньякаМечеть Джума и крепость Нарын-Кала в Дербенте, дегустация вина или коньякаМечеть Джума и крепость Нарын-Кала в Дербенте, дегустация вина или коньяка
7 день

Самостоятельная программа

Сегодня вы сможете самостоятельно посетить Махачкалу: прогуляться по проспекту Расула Гамзатова, заглянуть в Центр этнической культуры и пройтись по шумным рядам восточного базара, закупиться сувенирами и местными деликатесами. Советуем пообедать в одном из лучших ресторанов города — «Сыроварня».

Самостоятельная программаСамостоятельная программа
8 день

Отъезд

До 12:00 выселимся из гостиницы и поедем в аэропорт Махачкалы.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Завтраки в отелях и обеды на экскурсиях
  • Услуги гида
  • Дегустация вина или коньяка на винзаводе
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Обеды и ужины вне экскурсионных программ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с прилётом до 16:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумСалтинский водопадСело ГунибИрганайское водохранилищеЧиркейское водохранилищеВодные развлеченияГорыГастрономическиеНа катереДегустационные туры

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