Ирганайское водохранилище – туры в Махачкале

Найдено 12 туров в категории «Ирганайское водохранилище» в Махачкале, цены от 16 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Дагестан вместе с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
32 отзыва
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500 за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
85 000 за человека
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лада
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
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    а отдыхать и наслаждаться видами. Понравилось все! Организация тура, программа, размещение, трансфер – все было великолепно. Очень яркая, увлекательная поездка, организованная Арсеном. Было интересно и комфортно. Все договоренности были соблюдены. Вежливость и профессионализм на высшем уровне. Эрудиция, грамотная речь. На протяжении всего пути Арсен рассказывал и отвечал на любые вопросы. Мы получили огромнейшее количество информации, было интересно и познавательно. Очень хорошая атмосфера в пути. Провели насыщенно время. Дагестан покорил своим гостеприимством и неповторимой красотой! Тур просто чудесен! Рекомендуем!!! Лада и Яна

    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим неПутешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
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    Завораживающая красота, эмоции через край. Тур суперский 🤩 Удобное расположение отеля, прямо в горах. Каждый день новые локации и невероятная красота. Очень вкусная местная кухня и доброжелательные люди. Огромное спасибо, нашему гиду Шамилю, ты лучший ✌️Показал всю красоту Дагестана, посвятил в историю своего народа и всё это на лайте и с юмором. Отдельное спасибо за вкусный кофе ☺️ Однозначно будем советовать ваш тур друзьям и знакомым. И сами ещё вернёмся на тур 2.0 🔥 Арсен и Шамиль желаем вам успехов и процветания!

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень
  • т
    татьяна
    25 мая 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
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    от 4 до 9 человек (очень экономит время" простоя"). 2. Транспорт (комфортное авто). 3. Местный гид и водитель (всегда знают свои дороги и маршруты лучше тебя, и корректируют в зависимости от погоды, особенно в горах). 4. Проживание в одном месте предпочтительнее, при его оптимальном расположении (опять же экономия времени, потраченного на переезды до локаций). 5. Комфорт номера(без перегибов, но горячая вода, душ, туалет в номере обязательно). 6. Красивые пейзажи вблизи гостиницы, люблю побродить одна рано утром и "позависать". 7. И чтоб остальные технические моменты(питание, входные билеты и т. д.) решали организаторы. 8. Дальше выбираешь тур и читаешь отзывы!!! Алгоритм мой удовлетворён в этом туре на 5+ из 5. А вот теперь песня! Про людей! Гид и организатор тура Арсен, наш персональный ангел- хранитель Шамиль- кладезь юмора, историй, знаний. Безграничные доброта и терпение, коммуникабельность. А помощь любому человеку вообще на генетическом уровне у горцев. Чувствуешь себя в абсолютной безопасности в суровом краю. Не люблю толпу, и даже на загруженных локациях Шамиль умудрялся или приехать пораньше или найти такую точку,где ты чувствовал себя свободно. А уж сколько персональных вау! остановок с неизменным кофе в турке и умопомрачительными нереальными пейзажами. А подаренные эмоции, адреналин, мозг просто зависал периодически. Ну и "вишенка" на торте - лезгинка в исполнении Шамиля под живой звук и невозможно мелодичные песни местных жителей на фоне гор и огней Гуниба в прощальный вечер в горах. Рекомендую именно эту команду всем путешественникам.

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • В
    Виталий
    15 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
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    выбор и не ошиблись! Это были незабываемые три дня. Шамиль просто находка как гид и спутник в путешествие! Сам тут очень интересный и насыщенный, хоть природа только начинает распускаться в начале весны. Самые основные места которые доступны весной мы посетили, но словами всего не передать - Дагестан нужно увидеть глазами и ощутить его! По поводу тура - Шамиль очень приятный и радушный человек, коренной житель, поэтому знает много и ему есть что рассказать и показать, очень хороший водитель. Мы были семьей с двумя детьми 4 и 7 лет. Думали что детям будет тяжеловато 3 дня в пути, но было все отлично, где было трудно Шамиль всегда готов был помочь нам, за это ему ещё раз огромное спасибо. А как вкусно готовят его родственники в маленьком гостином дворике - по настоящему узнаешь вкус национальной еды и гостеприимства. Но все нужно испробовать самим! Подводя итоги - насыщенный и интересный тур с очень хорошим гидом, впечатления будут не забываемые! Всем советуем окунуться во все краски Дагестана именно с Шамилем!

    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию
  • Е
    Евгения
    3 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
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    нас не торопил, останавливался там, где просили и даже не просили) самый вкусный кофе на маршруте, комфортное вождение и приятная беседа были с нами на протяжениисего маршрута. Очень душевный, вкусный домашний обед и ужин у мамы) спасибо вам большое, передавайте привет семье ❤️ просто не возможно не влюбиться в эту красоту! Ждите нас на абрикосы теперь))

    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Путешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамой влюбились в регион и
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    захотели вернуться туда снова. Шамиль ненавязчивый, душевный, открытый, терпеливо переносил сотни моих вопросов о культуре, традициях и истории Дагестане. С легкостью встраивался в наши желания вне запланированного тура, показал и аутентичную жизнь местных. Ели в частном секторе, да так вкусно, что местные огромные порции перестали удивлять на второй день и только хотелось больше:) Планируем вернуться в Дагестан снова и точно знаем, что путешествие будет с Шамилем. Всем рекомендую и тур, и гида!

    Путешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамой
  • А
    Александра
    22 апреля 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и
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    масштабности. Очень понравилась пунктуальность и тактичность гида: мы не слишком торопились, но везде успели; Магомед подсказывал, где лучше остановиться, что заказать в кафе, откуда будет самый красивый вид) Интересно рассказывал об истории и культуре Дагестана и своей семьи. Очень понравилась квартира и отель, где нас разместили. На обед, ужин и завтрак мы заезжали в дом к маме Магомеда и были очарованы гостеприимством их семьи. Даже научились сами печь дагестанские лепешки:)) У меня был день рождения, и мне подготовили приятный сюрприз, это было очень неожиданно и очень приятно) Очень рекомендую и гида, и этот тур — в нем собрано самое лучшее, то что надо для первого знакомства с Дагестаном. Надеемся вернуться еще и обязательно снова обратимся к Магомеду. Спасибо!

    Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от
  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
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    горного Дагестанка очень насыщенная, но в тоже время не изнуряющая и не изматывающая. От души рекомендую обращаться и заказывать экскурсии у Руслана!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ирганайское водохранилище»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  2. Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
  3. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  4. Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
  5. Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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