3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор

Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).

Свободный день без обеда.

Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Кахиб и Гоор» или экскурсия «Хунзах и Матлас» (оплата в офисе!) Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Экскурсия «Кахиб и Гоор»

09:00 Отправление на Ирганайское водохранилище (~ 100 км).

Проехав через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (4303м), окажемся в горном Дагестане.

Сделаем остановку на берегу изумрудного Ирганайского водохранилища.

По пути увидим еще одно водохранилище Дагестана – Гоцатлинское – одно из самых красивых и самое молодое в регионе.

Поднимемся по горному серпантину в аулы Кахиб и Гоор – горные села, которые многие называют аулами-призраками.

Пройдёмся по тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более тысячи лет, увидим сохранившиеся боевые башни.

Самые отважные смогут сделать фотографии на «Языке Тролля» с видом на долину реки Аварское Койсу и пройти по подвесному мосту над пропастью в древнем Кахибе.

Обед в Гоор в семье – попробуем настоящие чуду.

На обратном пути обязательно заедем и прогуляемся к древнему Датунскому храму. Это единственный сохранившийся древний христианский храм в горах Дагестана.

20:00 Возвращение в отель.

Экскурсия «Хунзах и Матлас»

Поднимемся на Матласское плато на высоту 1800 метров над уровнем моря, где нас ждут потрясающие виды на ущелья и горные вершины.

Увидим Матласский водопад желаний и сможем загадать желание стоя под струями.

Прогуляемся по Матласской каменной чаше. Чаша — это лабиринт из каменных стен и пещер с проходами. Скальные «залы» соединены узкими тропинками, по которым может пройти человек.

Теснина растянулась на 90 метров, высота — примерно 30 метров, а ширина — 17 метров. Этот природный объект очарует фантастическими видами.

Обед. Попробуем абрикосовую кашу и урбеч.

После обеда едем в селение Хунзах, расположенное на плато на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это древняя столица Аваристана и исторический центр региона, Родина великих воинов и поэтов.

Остановимся у мемориала «Белые журавли» и побываем в доме-музее Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова.

Увидим водопад Тобот, один из высочайших на Северном Кавказе и водопад Итлятляр. Смельчаки могут прокатиться на зиплайне над пропастью (*доп. плата).

Побываем на мельнице по производству урбеча.

Родиной этого полезного лакомства считается Дагестан, а название происходит от «урба», что означает «лен», поскольку изначально урбеч делали только из семян льна.

Сейчас его делают из разных орехов и на мельнице вы сможете попробовать современные вариации урбеча, познакомиться с процессом приготовления.

20:00 Возвращение в отель.

