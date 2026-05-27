Нам ждут удивительные локации: Сулакский каньон с бирюзовыми водами, комплекс
Программа тура по дням
Сбор группы и отправление
06:45-07:00 Сбор туристов во Владимире: ул. Осьмова, д. 2.
10:00-10:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «Котельники».
Прибытие в Махачкалу. Экскурсия по столице Дагестана
Прибытие в Махачкалу.
13:00 Обед в кафе города с блюдами национальной кухни.
Размещение в отеле «Ленинград», г. Махачкала – 3 ночи.
15:30 Увлекательное знакомство со столицей Дагестана – городом Махачкала.
В программе экскурсии:
- центральная площадь им. Ленина, Родопский бульвар и «Местный Арбат» (улица Буйнакского), Русский и Аварский театры, Дом с Атлантами и другие интересные места столицы;
- осмотр пятничной мечети «Юсуф Бей Джами» – одной из самых красивых мечетей Северного Кавказа;
- восхитительные виды на город и Каспийское море со смотровой площадки на горе Тарки-тау;
- прогулка по городскому саду и набережной города.
Во время экскурсии вы узнаете об истории города от Петровска до современной Махачкалы, о многонациональном составе и культурных традициях, о знаменитых горожанах, обычаях и особенностях быта; услышите городские легенды и интересные факты.
Свободное время.
Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор
Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).
Свободный день без обеда.
Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Кахиб и Гоор» или экскурсия «Хунзах и Матлас» (оплата в офисе!) Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
Экскурсия «Кахиб и Гоор»
09:00 Отправление на Ирганайское водохранилище (~ 100 км).
Проехав через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (4303м), окажемся в горном Дагестане.
Сделаем остановку на берегу изумрудного Ирганайского водохранилища.
По пути увидим еще одно водохранилище Дагестана – Гоцатлинское – одно из самых красивых и самое молодое в регионе.
Поднимемся по горному серпантину в аулы Кахиб и Гоор – горные села, которые многие называют аулами-призраками.
Пройдёмся по тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более тысячи лет, увидим сохранившиеся боевые башни.
Самые отважные смогут сделать фотографии на «Языке Тролля» с видом на долину реки Аварское Койсу и пройти по подвесному мосту над пропастью в древнем Кахибе.
Обед в Гоор в семье – попробуем настоящие чуду.
На обратном пути обязательно заедем и прогуляемся к древнему Датунскому храму. Это единственный сохранившийся древний христианский храм в горах Дагестана.
20:00 Возвращение в отель.
Экскурсия «Хунзах и Матлас»
09:00 Отправление на Ирганайское водохранилище (~ 100 км).
Проехав через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (4303м), окажемся в горном Дагестане.
Сделаем остановку на берегу изумрудного Ирганайского водохранилища.
Поднимемся на Матласское плато на высоту 1800 метров над уровнем моря, где нас ждут потрясающие виды на ущелья и горные вершины.
Увидим Матласский водопад желаний и сможем загадать желание стоя под струями.
Прогуляемся по Матласской каменной чаше. Чаша — это лабиринт из каменных стен и пещер с проходами. Скальные «залы» соединены узкими тропинками, по которым может пройти человек.
Теснина растянулась на 90 метров, высота — примерно 30 метров, а ширина — 17 метров. Этот природный объект очарует фантастическими видами.
Обед. Попробуем абрикосовую кашу и урбеч.
После обеда едем в селение Хунзах, расположенное на плато на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это древняя столица Аваристана и исторический центр региона, Родина великих воинов и поэтов.
Остановимся у мемориала «Белые журавли» и побываем в доме-музее Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова.
Увидим водопад Тобот, один из высочайших на Северном Кавказе и водопад Итлятляр. Смельчаки могут прокатиться на зиплайне над пропастью (*доп. плата).
Побываем на мельнице по производству урбеча.
Родиной этого полезного лакомства считается Дагестан, а название происходит от «урба», что означает «лен», поскольку изначально урбеч делали только из семян льна.
Сейчас его делают из разных орехов и на мельнице вы сможете попробовать современные вариации урбеча, познакомиться с процессом приготовления.
20:00 Возвращение в отель.
Дербент. Крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, экраноплан «Лунь»
Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).
09:00 Отправление в Дербент (~ 130 км).
Побываем в одном из древнейших “живущих” городов России и мира. Город раскинулся на западном побережье Каспийского моря.
Это уникальный культурный перекресток, где на Северный Кавказ приходили иудаизм, христианство и ислам.
Город славится своим многонациональным составом — здесь гармонично проживают представители более 100 народов, за что Дербент удостоен престижной премии ЮНЕСКО как самый толерантный город мира.
Настоящая жемчужина Южного Кавказа Дербент — это не просто город, это живая летопись истории, культуры и традиций народов Кавказа, где каждый уголок дышит древностью и хранит свои неповторимые тайны.
В программе экскурсии:
- крепость Нарын-Кала, величественная цитадель, ставшая символом города и хранящая тайны многих столетий;
- старый город (магалы). Прогуляемся по узким извилистым улочкам, где каждый камень рассказывает свою историю;
- Джума-мечеть — древнейшая мечеть Северного Кавказа, являющаяся духовным центром города (внешний осмотр);
- Девичьи бани XIX века — уникальное подземное сооружение, где вы узнаете о старинных традициях и обычаях местных красавиц;
- каспийский монстр. Поездка на берег моря к экраноплану Лунь в парк «Патриот».
Обед в ресторане города с блюдами многонациональной и разнообразной кухни Юждага.
Прогулка по парку им. Низами Гянджеви с осмотром самого большого мультимедийного фонтана в России и прогулка по улице Счастливых людей.
20:00 Возвращение в отель.
Сулакский каньон, пещера Нохъо, Чиркейское водохранилище. Отъезд
Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).
09:00 Освобождение номеров. Отправление в Сулакский каньон (~ 90 км).
В программе экскурсии:
- Сулакский каньон. Откроете для себя одно из природных чудес Дагестана — величественный каньон, входящий в число самых глубоких и красивых в мире. С обзорной площадки откроется захватывающая дух панорама бирюзовых глубин;
- пещера Нохъо. Удивительный комплекс из пещер с сетью лабиринтов общей протяженностью в сотни метров. Пройдете по подвесному мосту на высоте 60 метров над рекой Сулак. Для экстремалов — прыжок с тарзанки или полет на зиплайне (*доп. плата);
- Чиркейское водохранилище. Сделаете незабываемые кадры на берегу лазурного водоема с видом на Чиркейскую ГЭС — крупнейшую на Северном Кавказе;
- водные приключения. Прогулка на скоростных катерах по Чиркейскому водохранилищу — самому большому на Северном Кавказе (*доп. плата).
Обед в ресторане комплекса “Главрыба”: сочная местная форель на гриле и традиционный шах-плов раскроют вкус настоящего дагестанского гостеприимства.
15:30 Отправление домой.
Прибытие в Москву и во Владимир
19:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «Котельники».
22:00 Ориентировочное прибытие во Владимир, ул. Осьмова, д. 2.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Ленинград» в Махачкале. Двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|2-местное
|Доплата за 1-местное
|59900
|11900
Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет (включительно) на дополнительном месте – 2900 / 3500 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель «Ленинград»
Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.
К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».
Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 2-й день - обед3-й день - завтрак, обед (если приобретена доп. экскурсия) 4-й день - завтрак, обед5-й день - завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Питание: всё питание в 1-й и 6-й день (в пути) обед в 3-й день (если выбран свободный день), ужины
- Дополнительные экскурсии: "Кахиб и Гоор" (взрослый/ребенок до 16,99 лет) - 8500/8200 руб. "Хунзах и Матлас" (взрослый/ребенок до 16,99 лет) - 7000/6700 руб
- Выбор места в автобусе - 2400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Что еще нужно знать о туре?
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
- Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.