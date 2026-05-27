Сокровища Дагестана

Увидим Дагестан настоящим — контрастным и самобытным, прогуляемся по колоритной Махачкале и древнему Дербенту, осмотрим крепость Нарын-Кала и полюбуемся Каспийским морем.

Нам ждут удивительные локации: Сулакский каньон с бирюзовыми водами, комплекс
пещер Нохъо с сетью лабиринтов, панорамные площадки, лазурное Чиркейское водохранилище.

Узнаем, каким бывает кавказское гостеприимство на вкус — попробуем традиционные чуду, урбеч, сочную форель и ароматный шах-плов.

Также будет свободный день, в который мы сможем отправиться к горным аулам с «Языком Тролля» или на живописное плато с водопадами.

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы и отправление

06:45-07:00 Сбор туристов во Владимире: ул. Осьмова, д. 2.

10:00-10:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «Котельники».

2 день

Прибытие в Махачкалу. Экскурсия по столице Дагестана

Прибытие в Махачкалу.

13:00 Обед в кафе города с блюдами национальной кухни.

Размещение в отеле «Ленинград», г. Махачкала – 3 ночи.

15:30 Увлекательное знакомство со столицей Дагестана – городом Махачкала.

В программе экскурсии:

  • центральная площадь им. Ленина, Родопский бульвар и «Местный Арбат» (улица Буйнакского), Русский и Аварский театры, Дом с Атлантами и другие интересные места столицы;
  • осмотр пятничной мечети «Юсуф Бей Джами» – одной из самых красивых мечетей Северного Кавказа;
  • восхитительные виды на город и Каспийское море со смотровой площадки на горе Тарки-тау;
  • прогулка по городскому саду и набережной города.

Во время экскурсии вы узнаете об истории города от Петровска до современной Махачкалы, о многонациональном составе и культурных традициях, о знаменитых горожанах, обычаях и особенностях быта; услышите городские легенды и интересные факты.

Свободное время.

3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор

Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).

Свободный день без обеда.

Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Кахиб и Гоор» или экскурсия «Хунзах и Матлас» (оплата в офисе!) Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Экскурсия «Кахиб и Гоор»

09:00 Отправление на Ирганайское водохранилище (~ 100 км).

Проехав через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (4303м), окажемся в горном Дагестане.

Сделаем остановку на берегу изумрудного Ирганайского водохранилища.

По пути увидим еще одно водохранилище Дагестана – Гоцатлинское – одно из самых красивых и самое молодое в регионе.

Поднимемся по горному серпантину в аулы Кахиб и Гоор – горные села, которые многие называют аулами-призраками.

Пройдёмся по тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более тысячи лет, увидим сохранившиеся боевые башни.

Самые отважные смогут сделать фотографии на «Языке Тролля» с видом на долину реки Аварское Койсу и пройти по подвесному мосту над пропастью в древнем Кахибе.

Обед в Гоор в семье – попробуем настоящие чуду.

На обратном пути обязательно заедем и прогуляемся к древнему Датунскому храму. Это единственный сохранившийся древний христианский храм в горах Дагестана.

20:00 Возвращение в отель.

Экскурсия «Хунзах и Матлас»

09:00 Отправление на Ирганайское водохранилище (~ 100 км).

Проехав через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (4303м), окажемся в горном Дагестане.

Сделаем остановку на берегу изумрудного Ирганайского водохранилища.

Поднимемся на Матласское плато на высоту 1800 метров над уровнем моря, где нас ждут потрясающие виды на ущелья и горные вершины.

Увидим Матласский водопад желаний и сможем загадать желание стоя под струями.

Прогуляемся по Матласской каменной чаше. Чаша — это лабиринт из каменных стен и пещер с проходами. Скальные «залы» соединены узкими тропинками, по которым может пройти человек.

Теснина растянулась на 90 метров, высота — примерно 30 метров, а ширина — 17 метров. Этот природный объект очарует фантастическими видами.

Обед. Попробуем абрикосовую кашу и урбеч.

После обеда едем в селение Хунзах, расположенное на плато на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это древняя столица Аваристана и исторический центр региона, Родина великих воинов и поэтов.

Остановимся у мемориала «Белые журавли» и побываем в доме-музее Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова.

Увидим водопад Тобот, один из высочайших на Северном Кавказе и водопад Итлятляр. Смельчаки могут прокатиться на зиплайне над пропастью (*доп. плата).

Побываем на мельнице по производству урбеча.

Родиной этого полезного лакомства считается Дагестан, а название происходит от «урба», что означает «лен», поскольку изначально урбеч делали только из семян льна.

Сейчас его делают из разных орехов и на мельнице вы сможете попробовать современные вариации урбеча, познакомиться с процессом приготовления.

20:00 Возвращение в отель.

4 день

Дербент. Крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, экраноплан «Лунь»

Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).

09:00 Отправление в Дербент (~ 130 км).

Побываем в одном из древнейших “живущих” городов России и мира. Город раскинулся на западном побережье Каспийского моря.

Это уникальный культурный перекресток, где на Северный Кавказ приходили иудаизм, христианство и ислам.

Город славится своим многонациональным составом — здесь гармонично проживают представители более 100 народов, за что Дербент удостоен престижной премии ЮНЕСКО как самый толерантный город мира.

Настоящая жемчужина Южного Кавказа Дербент — это не просто город, это живая летопись истории, культуры и традиций народов Кавказа, где каждый уголок дышит древностью и хранит свои неповторимые тайны.

В программе экскурсии:

  • крепость Нарын-Кала, величественная цитадель, ставшая символом города и хранящая тайны многих столетий;
  • старый город (магалы). Прогуляемся по узким извилистым улочкам, где каждый камень рассказывает свою историю;
  • Джума-мечеть — древнейшая мечеть Северного Кавказа, являющаяся духовным центром города (внешний осмотр);
  • Девичьи бани XIX века — уникальное подземное сооружение, где вы узнаете о старинных традициях и обычаях местных красавиц;
  • каспийский монстр. Поездка на берег моря к экраноплану Лунь в парк «Патриот».

Обед в ресторане города с блюдами многонациональной и разнообразной кухни Юждага.

Прогулка по парку им. Низами Гянджеви с осмотром самого большого мультимедийного фонтана в России и прогулка по улице Счастливых людей.

20:00 Возвращение в отель.

5 день

Сулакский каньон, пещера Нохъо, Чиркейское водохранилище. Отъезд

Завтрак в ресторане отеля (расширенный континентальный).

09:00 Освобождение номеров. Отправление в Сулакский каньон (~ 90 км).

В программе экскурсии:

  • Сулакский каньон. Откроете для себя одно из природных чудес Дагестана — величественный каньон, входящий в число самых глубоких и красивых в мире. С обзорной площадки откроется захватывающая дух панорама бирюзовых глубин;
  • пещера Нохъо. Удивительный комплекс из пещер с сетью лабиринтов общей протяженностью в сотни метров. Пройдете по подвесному мосту на высоте 60 метров над рекой Сулак. Для экстремалов — прыжок с тарзанки или полет на зиплайне (*доп. плата);
  • Чиркейское водохранилище. Сделаете незабываемые кадры на берегу лазурного водоема с видом на Чиркейскую ГЭС — крупнейшую на Северном Кавказе;
  • водные приключения. Прогулка на скоростных катерах по Чиркейскому водохранилищу — самому большому на Северном Кавказе (*доп. плата).

Обед в ресторане комплекса “Главрыба”: сочная местная форель на гриле и традиционный шах-плов раскроют вкус настоящего дагестанского гостеприимства.

15:30 Отправление домой.

6 день

Прибытие в Москву и во Владимир

19:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «Котельники».

22:00 Ориентировочное прибытие во Владимир, ул. Осьмова, д. 2.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Ленинград» в Махачкале. Двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

2-местноеДоплата за 1-местное
5990011900

Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет (включительно) на дополнительном месте – 2900 / 3500 руб. (3 человека в номере).

Варианты проживания

Отель «Ленинград»

5 ночей

Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.

К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».

Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе: 2-й день - обед; 3-й день - завтрак, обед (если приобретена доп. экскурсия); 4-й день - завтрак, обед; 5-й день - завтрак, обед
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
  • Питание: всё питание в 1-й и 6-й день (в пути) обед в 3-й день (если выбран свободный день), ужины
  • Дополнительные экскурсии: «Кахиб и Гоор» (взрослый/ребенок до 16,99 лет) - 8500/8200 руб.; «Хунзах и Матлас» (взрослый/ребенок до 16,99 лет) - 7000/6700 руб.
  • Выбор места в автобусе - 2400 руб
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Что еще нужно знать о туре?
  1. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  2. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  3. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
  4. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

