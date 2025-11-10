1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 13:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала.

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида.

Начинается наш тур с приятной части — традиционного кавказского гостеприимства.

Обед пройдет в заведении Махачкалы (доп. плата), где будет подана национальная кухня народов Дагестана.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы отправитесь в отель в Махачкалы.

