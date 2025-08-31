Мои заказы

Теплый прием в Дагестане. Экскурсионный тур

Теплый прием в Дагестане
Заезд каждую среду в путешествие по главным локациям Дагестана.

Мы познакомимся с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаем о героическом прошлом Дагестана и воочию увидим
читать дальше

самые красивые места «страны гор». Откроем для себя чудеса местной кухни, насладимся традиционными блюдами и местными деликатесами.

Также посетим идеальное место для создания потрясающих фотографий и полюбуемся бирюзовыми водами реки Сулак. На третий день у нас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям на свой выбор.

4
1 отзыв
Теплый прием в Дагестане. Экскурсионный тур
Теплый прием в Дагестане. Экскурсионный тур
Теплый прием в Дагестане. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
22
апр29
апр6
мая13
мая20
мая27
мая3
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 800 руб.).

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.

Заселение в отель.

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
2 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Хучни

Завтрак в отеле.

Второй день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Нас ждет прогулка по улицам старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Далее нас ждет застолье в этнодоме (доп. плата) с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.

Следующая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Следом вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

Возвращение в отель.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Хучни
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день.

На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Гуниб, Салта;
  • Кахиб, Гоор;
  • Кубачи;
  • Ахты.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

Свободный день. Экскурсии по желанию
4 день

Обзорная экскурсия по городу. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.

Следом мы перейдем к приятной части — традиционному кавказскому гостеприимству.

Обед (доп. плата) пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

В 14:00 выезжает машина на ж/д вокзал и около 15:00 доезжает в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 17:00.

Обзорная экскурсия по городу. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
При 2-, 3-местном размещении22 800
При 1-местном размещении28 800
Детям до 12 лет20 520
  • Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Релакс

3 ночи

«Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. В этом гостевом доме 5 номеров.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.

Релакс
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в Дербенте
  • Питание: завтраки по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 600 руб
  • Катание на катере - от 800 руб
  • Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.

ЭкскурсияСтоимостьВключено в стоимостьНе включено в стоимостьПрограмма
1Сулакский каньон

Взрослый – 2900

Детский – 2600

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты пещера Нохъо

Стоимость катания на катерах

Чиркейское водохранилище

Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон

Пещера Нохъо и подвесные мосты

Туркомплекс "ГлавРыба" с парком и ресторанами

2Ахты

Взрослый – 2800

Детский – 2500

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Ахтынский краеведческий музей

Прогулка по селу Ахты

Заброшенное село Филя

Термальные источники

3Вечерний Дербент

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Не включено:

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Посещение экраноплана «Лунь»

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Старый город

Джума-мечеть

Обед

Прогулка по Набережной

4Дербент + Лунь

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Посещение локации

Экраноплан Лунь

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала

Прогулка по магалам (Старый город)

Посещение Джума Мечети

Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России

Прогулка по улице «Счастливых людей»

Обед в этнодоме

5Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

6Вечерний Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

7Хучни + Лунь

Взрослый – 2500

Детский – 2200

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Экраноплан «Лунь»

Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»

Посещение «Ханагского водопада»

Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду

8Хунзах2900
9Гамсутль, Чох3700
10Гуниб, Салта2900
11Кахиб, Гоор2900
12Кубачи5000
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Абдрашитова
31 авг 2025
С 20.08 по 23.08 2025 г. был тур в Дагестан и нам он вообщем-то понравился! Но немного не хватило впечатлений: недостаточно развиты локации для туристов, большинство объектов на стадии строительства.

