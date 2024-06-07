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Хотите окунуться в совсем другой, незнакомый массовому туристу, мир Дагестана? Увидеть самый южный и древний город Дербент, а также самые высокие аулы Ахты и Куруш, побывать в которых удавалось не многим.



Приглашаем вас провести незабываемые выходные в Южном Дагестане — погрузиться в культуру и традиции высокогорных жителей и узнать, как организован их быт.