Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом

Выходные в Южном Дагестане
Хотите окунуться в совсем другой, незнакомый массовому туристу, мир Дагестана? Увидеть самый южный и древний город Дербент, а также самые высокие аулы Ахты и Куруш, побывать в которых удавалось не многим.

Приглашаем вас провести незабываемые выходные в Южном Дагестане — погрузиться в культуру и традиции высокогорных жителей и узнать, как организован их быт.
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-кала
  • Дербентская Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Мультимедийный фонтан
  • Аул Куруш
  • Гора Ерыдаг
  • Гора Базардюзо
  • Гора Шалбуздаг
  • Аул Фий
  • Самурская долина
  • Зрыхский водопад
  • Ахтынские источники

Описание тура

Программа тура: День 1 • Встреча гостей в аэропорту или в отеле Махачкалы (11.00-12.00).
  • Выезд в самый древний город России — Дербент.
  • Обед, знакомство в национальном ресторане.
  • Древняя крепость Нарын-кала. Одна из крупнейших в мире и самая старая из сохранившихся крепостей России.
  • Дербентская Джума-мечеть. Считается самой старой мечетью России, внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.
  • Девичьи бани. В настоящее время это музей культуры и быта древнего Дербента.
  • Прогулка по старым улочкам города, улица Мамедбекова, Северная крепостная стена, где мы сможем прогуляться от старого города до моря.
  • Улица Казем-Бека, улица «Счастливых людей». Новое красивое арт-пространство города.
  • Новый самый большой мультимедийный фонтан в России.
  • Заселение в отель, ужин, отдых. День 2 • Завтрак в гостинице.
  • Путешествие в самый высокогорный населённый пункт в Европе, и самый Южный пункт России, — аул Куруш.
  • Смотровая над Курушем, где мы увидим великолепный вид главного Кавказского хребта, высочайшие горы Дагестана Ерыдаг, Базардюзо, Шалбуздаг, Несендаг.
  • Обед-пикник на природе с видами на снежные вершины.
  • Едем в заброшенный аул Филя — музей под открытым небом. Тут же открывается прекрасный вид на Самурскую долину.
  • Ужин в гостевом доме, отдых. День 3 • Завтрак в гостевом доме, сегодня нас ждёт лёгкий треккинг.
  • Путешествие к Зрыхскому водопаду по руслу речки, обуваем удобную нескользящую обувь.
  • Обед с блюдами традиционной кухни.
  • Прогулка по древним улочкам села Ахты: знаменитые Ахтынские мосты, чудеса инженерной мысли Кавказа и Европы.
  • Ахтынский Краеведческий музей.
  • Ахтынские термальные источники, ужин от хозяйки.
  • Трансфер в Махачкалу. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!».

По запросу

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Нарын-кала
  • Дербентская Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Мультимедийный фонтан
  • Аул Куруш
  • Гора Ерыдаг
  • Гора Базардюзо
  • Гора Шалбуздаг
  • Аул Фий
  • Самурская долина
  • Зрыхский водопад
  • Ахтынские источники
Что включено
  • Вся логистика на протяжении всего маршрута
  • Проживание в отеле и гостевых домах у местных жителей
  • Питание: завтраки, обеды, ужины, пикники
  • Мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
  • Онлайн сопровождение организатора, все рекомендации, помощь с подбором выгодных авиабилетов
  • Все входные билеты на экскурсии
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Чат с участниками тура 24/7
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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