Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор (от 700 руб. /чел.).
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата от 500 руб. в будние дни), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища за дополнительную плату (от 700 руб.).
Едем в Дербент на размещение в гостиницу в центре города.
Свободный вечер.
Нарын-Кала и новогодний Дербент
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок.
Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.
Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в этнодоме (комплексы от 700 руб. /человек).
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!
Также для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.
За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2025 года и загадаем желания!
Далее прогуляемся по самой красивой набережной.
Свободное время.
Хучни, мастер-классы и экраноплан
Поздний завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры». Крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству (от 700 руб. /чел. за мастер-классы + обед).
Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.
Хунзах. Отдых на озере Мочох
Ранний завтрак по-дагестански.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!
Родину воинов и поэтов.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
Водопад украшает собой Хунзахское плато.
Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.
Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!
Мы посетим село Мочох.
Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.
И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.
Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро (от 700 руб. /комплексы).
Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).
Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!
Вечером отъезд в Дербент.
Свободный вечер.
Махачкала. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Сбор группы с вещами.
Переезд в Махачкалу.
Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.
Махачкала — столица молодая.
Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.
Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.
Посетим Джума мечеть.
Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни (от 700 руб. /комплекс).
Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».
Прогуляемся по набережной под звук прибоя.
Посетим знаменитый рынок в Махачкале.
Время вылета из Дагестана — после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|31 000
|При 1-местном размещении
|39 000
|Детям до 12 лет
|27 900
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Волна
Гостиница «Волна» расположена в самом сердце исторического города Дербент, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого фонтана и пешеходной улицы «Счастливых людей».
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 4 ночи в Дербенте
- Питание: завтраки
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб. /будние дни
- Катание на катере по реке Сулак - от 700 руб
- Обед в один из ресторанов с форелевым хозяйством - от 700 руб
- Мастер-классы + обед в 3 день от 700 руб. /чел
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Аренда коньков
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении - 6 000 руб
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении - 5 500 руб
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении - 7 000 руб
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу. Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы 3-го дня.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.
|№
|Экскурсия
|Стоимость
|Включено в стоимость
|Не включено в стоимость
|Программа
|1
|Сулакский каньон
Взрослый – 2900
Детский – 2600
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты пещера Нохъо
Стоимость катания на катерах
Чиркейское водохранилище
Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон
Пещера Нохъо и подвесные мосты
Туркомплекс ГлавРыба с парком и ресторанами
|2
|Ахты
Взрослый – 2800
Детский – 2500
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Ахтынский краеведческий музей
Прогулка по селу Ахты
Заброшенное село Филя
Термальные источники
|3
|Вечерний Дербент
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Не включено:
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Посещение экраноплана «Лунь»
Экскурсия по крепости Нарын-кала
Старый город
Джума-мечеть
Обед
Прогулка по Набережной
|4
|Дербент + Лунь
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Посещение локации
Экраноплан Лунь
Экскурсия по цитадели Нарын-Кала
Прогулка по магалам (Старый город)
Посещение Джума Мечети
Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России
Прогулка по улице «Счастливых людей»
Обед в этнодоме
|5
|Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|6
|Вечерний Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|7
|Хучни + Лунь
Взрослый – 2500
Детский – 2200
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Экраноплан «Лунь»
Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»
Посещение «Ханагского водопада»
Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду