Зимние каникулы по-дагестански

Путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана, а затем в Дербенте мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными
читать дальше

местами и панорамными видами на город.

Мы погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

В Хунзахе увидим один из самых высоких водопадов на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

А в горах нас ждет живописное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря, которое каждую зиму превращается в каток.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор (от 700 руб. /чел.).

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата от 500 руб. в будние дни), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища за дополнительную плату (от 700 руб.).

Едем в Дербент на размещение в гостиницу в центре города.

Свободный вечер.

2 день

Нарын-Кала и новогодний Дербент

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок.

Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.

Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в этнодоме (комплексы от 700 руб. /человек).

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Также для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.

За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2025 года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной.

Свободное время.

3 день

Хучни, мастер-классы и экраноплан

Поздний завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры». Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству (от 700 руб. /чел. за мастер-классы + обед).

Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

4 день

Хунзах. Отдых на озере Мочох

Ранний завтрак по-дагестански.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!

Родину воинов и поэтов.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

Водопад украшает собой Хунзахское плато.

Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!

Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.

Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!

Мы посетим село Мочох.

Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.

И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.

Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро (от 700 руб. /комплексы).

Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).

Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!

Вечером отъезд в Дербент.

Свободный вечер.

5 день

Махачкала. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Сбор группы с вещами.

Переезд в Махачкалу.

Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.

Махачкала — столица молодая.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.

Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.

Посетим Джума мечеть.

Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни (от 700 руб. /комплекс).

Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».

Прогуляемся по набережной под звук прибоя.

Посетим знаменитый рынок в Махачкале.

Время вылета из Дагестана — после 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
При 2-, 3-местном размещении31 000
При 1-местном размещении39 000
Детям до 12 лет27 900
  • Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Волна

4 ночи

Гостиница «Волна» расположена в самом сердце исторического города Дербент, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого фонтана и пешеходной улицы «Счастливых людей».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 4 ночи в Дербенте
  • Питание: завтраки
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб. /будние дни
  • Катание на катере по реке Сулак - от 700 руб
  • Обед в один из ресторанов с форелевым хозяйством - от 700 руб
  • Мастер-классы + обед в 3 день от 700 руб. /чел
  • Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
  • Аренда коньков
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
  • Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении - 6 000 руб
  • Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении - 5 500 руб
  • Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении - 7 000 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу. Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы 3-го дня.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.

ЭкскурсияСтоимостьВключено в стоимостьНе включено в стоимостьПрограмма
1Сулакский каньон

Взрослый – 2900

Детский – 2600

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты пещера Нохъо

Стоимость катания на катерах

Чиркейское водохранилище

Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон

Пещера Нохъо и подвесные мосты

Туркомплекс ГлавРыба с парком и ресторанами

2Ахты

Взрослый – 2800

Детский – 2500

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Ахтынский краеведческий музей

Прогулка по селу Ахты

Заброшенное село Филя

Термальные источники

3Вечерний Дербент

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Не включено:

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Посещение экраноплана «Лунь»

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Старый город

Джума-мечеть

Обед

Прогулка по Набережной

4Дербент + Лунь

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Посещение локации

Экраноплан Лунь

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала

Прогулка по магалам (Старый город)

Посещение Джума Мечети

Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России

Прогулка по улице «Счастливых людей»

Обед в этнодоме

5Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

6Вечерний Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

7Хучни + Лунь

Взрослый – 2500

Детский – 2200

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Экраноплан «Лунь»

Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»

Посещение «Ханагского водопада»

Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
Рабков
29 окт 2025
Организация тура отличная. Менеджер Денис Лященко, всё доходчиво объяснял и координировал по всем возникающим вопросам.
Организация тура отличная. Менеджер Денис Лященко, всё доходчиво объяснял и координировал по всем возникающим вопросам.
О
Ольга
22 окт 2025
Спасибо организаторам тура за внимательность и понимание.
К
Кононов
11 окт 2025
Отличный организатор! Все четко, решили все вопросы!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

