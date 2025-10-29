1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор (от 700 руб. /чел.).

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата от 500 руб. в будние дни), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища за дополнительную плату (от 700 руб.).

Едем в Дербент на размещение в гостиницу в центре города.

Свободный вечер.

