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Звезды Дагестана: 3 дня, всё включено

Дагестан - это вселенная в миниатюре, - как-то сказал один из руководителей нашей команды
Звезды Дагестана: 3 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Звезды Дагестана: 3 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Звезды Дагестана: 3 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Дагестан - это Вселенная в миниатюре - как-то сказал один из руководителей нашей команды.

Пожалуй, с этим согласится каждый, кто хотя бы раз посетил нашу республику.

Программа каждого тура в сопровождении с нашей команды уникально разработана. Мы покажем Вам настоящий Дагестан - Кавказское гостеприимство, обычаи и традиции, улочки древних городов и аулов, а также познакомим с дагестанской кухней, блюда которой готовятся по старинным рецептам.

Мы приглашаем Вас в наш пятидневный джип-тур по Дагестану.

Наша Команда

Сопровождающими гидами в наших турах являются участники нашей большой команды.

Лидеры нашей команды - Муртазали и Магомед.

Муртазали занимается любимым делом больше 30 лет и является живой легендой дагестанского туризма. Под его сопровождением тысячи туристов увидели и бесповоротно влюбились в Дагестан.

У Магомеда за спиной сотни туров, сотрудничество с крупными клубами путешествий, самые разные вариации туров по Дагестану. За 10 лет опыта он зарекомендовал себя как ответственный и компанейский гид.

Вместе Муртазали и Магомед собрали большую команду из опытных, коммуникабельных и энергичных гидов.

Мы работали с такими компаниями, как:

  1. Компания Sony

  2. Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)

  3. Банк Сбербанк

  4. Газпром

  5. Северсталь

  6. Самокат

  7. Одноклассники

  8. Техновсё

  9. Правительство Республики Дагестан

Количество Человек В Туре
Качество всегда важнее количества. Именно по этой причине мы не набираем больших групп в наши туры. Максимальное количество человек в группе - 12, а это значит, что каждому участнику тура будет уделено много внимания.

Вам просто стоит доверить Ваш отдых - нашей команде!

В том случае, если в группу наберется только 2 человека, то в качестве трансфера на протяжении тура будет легковой автомобиль.

  • катание на катере по лазурной воде самого глубокого каньона Европы
  • покорение вершин аула-призрака
  • знакомство с древними обычаями и традициями
  • наполнение внутренних ресурсов в местах силы
  • возможность насладиться звёздным небом
  • чайные остановки и кофе-паузы с видом на горы
  • ночные посиделки и множество историй об обычаях и традициях
  • знакомство с трендовыми Кавказскими песнями
  • обучение игре на пандуре
  • наполниться энергией гор и несокрушимых горцев
  • прикоснуться к истории
  • знакомство с интересными людьми
  • отдохнуть от городской суеты
  • познакомиться с национальной кухней
  • вечерняя программа мастер-класс по лезгинке
  • купание в Каспийском море

Программа тура по дням

1 день

Завораживающий Сулакский каньон

В первый день путешествия команда Тур в Дагестан встретит Вас прямо с аэропорта! Первым делом мы подкрепимся и познакомимся друг с другом перед началом большого путешествия.

После вкусного обеда мы посетим локации, ставшие визитными карточками республики Дагестан. Конечно, речь идёт о самом-самом! Самый крупный водоём Северного Кавказа Чиркейское водохранилище, а также самый глубокий каньон Европы Сулакский каньон.

Мы покатаемся на катере по Сулакскому каньону, а поужинать поедем на крупное форелевое хозяйство. Хорошо подкрепившись мы направимся на смотровые площадки с видом на Чиркейский Гэс и Сулакский каньон. После насыщенного дня мы направимся в Гуниб. Основные Моменты:

  • встреча туристов в аэропорту (не позже 11.00)

  • катание на катере по Сулакскому каньону (за доплату)

  • обед во фруктовом саду

  • главные смотровые на Знаменитый каньон

  • Чиркейское водохранилище

  • ужин в Гунибе в гостевом доме

  • размещение в гостевом доме

Завораживающий Сулакский каньонЗавораживающий Сулакский каньонЗавораживающий Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Заброшенный аул Гамсутль

Вкусно позавтракаем и рано выезжаем в долину аулов.

Одной из первых локаций является аул, прозванный в народе призраком.

Почему призрак? А всё дело в том, что в нём уже давно никто не живёт. Последнего жителя Абдулжалила не стало совсем недавно - в 2015 году.

Для того, чтобы насладиться необъяснимо завораживающей атмосферой Гамсутля нам предстоит треккинг 40-60 минут. Но, хотим сказать, что это абсолютно стоит того

Крутые склоны и подъём делали это место практически недоступным для врага. Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией.

Точные даты образования аула неизвестны. Предположительно его основали аварские ханы, с их языка название Гамсутля переводится как подножие ханской башни. Ученые предполагают, что на вершине села жил сам аварский хан, а у его подножия располагалось войско.

Прогуливаясь по улочкам селения, заглядывая в дома бывших жителей, Вы раз за разом будете сталкиваться с поражающими сознание пейзажами.

Жители аула Чох, приложили много сил, чтобы сохранить самобытность и неповторимый колорит своего родового села. Его называют настоящим музеем под открытым небом, и мы обязательно отправимся туда, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.

Также мы не обойдём стороной и знаменитые рукотворные Чохские террасы. Многие наши туристы находят в них сходство с рисовыми террасами.

Следующей нашей локацией к посещению станет Кегерское плато. Мы двинемся именно на то место, где в 1868 году и под впечатлением от увиденного в Гунибе знаменитый русский художник запечатлел этот уникальный горный пейзаж с мощной горой-крепостью. Теперь эта локация носит имя точка Айвазовского и является одной из самых популярных мест к посещению

Местные жители любят повторять Кто не был в Гунибе - тот не был в Дагестане.

Мы с Вами побывали здесь еще с первого дня тура, и уже пора познакомиться с ним немного поближе

Мы проведём экскурсию по Гунибу, узнаем о его историческом прошлом (имеющим очень важное значение для целой республики!), узнаем кто такой Имам Шамиль и почему именно этот аул стал местом последнего оплата Имама Шамиля.

Основные Моменты:

  • выезд в 7.00

  • завтрак в Гунибе в гостевом доме

  • треккинг в Гамсутль (40-60) мин

  • экскурсия по аулу-призраку

  • посещение дома последнего жителя Абдулжалила

  • посещение селения Чох, прогулка по селению

  • обед в гостевом доме в с. Чох

  • Чохские террасы

  • посещение Кегерского плато

  • посещение точки Айвазовского

  • ужин в Гунибе в гостевом доме

  • размещение в гостевом доме

Заброшенный аул ГамсутльЗаброшенный аул ГамсутльЗаброшенный аул Гамсутль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гоор. Страна башен и ворота чудес

После завтрака мы держим путь к Салтинскому водопаду - единственному в Дагестане подземному водопаду

Сделаем остановку у Гоцатлинского водохранилища, а далее отправимся в еще одну интересную достопримечательность Карадахская теснина Это место где скалы сжимаются создавая по истине завораживающий пейзаж.

Пообедать заедем к нашей тете Аят, где очень вкусно и красиво.

Следующие локации по нашему маршруту обещают запомниться вам чарующей древностью Речь идёт об ауле Гоор - Стране башен. Нам предстоит увидеть знаменитые оборонительные Гоорские башни.

В далеком прошлом к башням примыкали жилые двухэтажные дома, поэтому всё вместе это смотрелось мощным оборонительным комплексом. Двери и окна специально делались маленькими и на ночь запирались на засовы. Башни связывались подземными ходами - для связи между собой в случае осады. Тем самым, жители блокировали от врагов все возможные входы в башню.

Здесь находятся те самые Языки тролля, где мы сделаем куча фотографии на выступе с платьями с длинным шлейфом.

После фотосессий наша команда отвезёт Вас прямо до аэропорта.

Основные Моменты:

  • выезд в 9.00

  • салтинский водопад

  • Гоцатлинское водохранилище

  • Карадахская теснина

  • выезд в аул Гоор

  • знакомство с краем башен

  • посещение Дагестанского аналога Норвежского Языка Тролля

  • обед в гостевом доме в Дагестанской семье в с. Карадах

  • выезд в аэропорт

Гоор. Страна башен и ворота чудесГоор. Страна башен и ворота чудес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Знакомство с национальной кухней
  • Трехразовое питание
  • Мастер-класс по лезгинке
  • Знакомство с историей, обычаями и традициями
  • Проживание в комфортных отелях и гостевых домах
  • Трансфер с аэропорта, сопровождающий на протяжении всего маршрута
  • Услуги гидов
  • Перекусы в дорогу из сезонных витаминов
  • Экскурсионное обслуживание
  • Чайные остановки и кофе-паузы с видом на горы
  • Красивейшие фотосессии в разных локациях от наших гидов
  • Необходимый реквизит для фотосессий на различных локациях
  • Входные билеты
  • Незабываемые впечатления и желание вернуться снова и снова
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день и ужин в последний день тура
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Страховка
  • Катание на катере
  • Входные билеты и джипинги
О чём нужно знать до поездки

Наша Команда

Сопровождающими гидами в наших турах являются участники нашей большой команды.

Лидеры нашей команды - Магомедов Муртазали и Магомедов Магомед.

Муртазали занимается любимым делом больше 30 лет и является живой легендой дагестанского туризма. Под его сопровождением тысячи туристов увидели и бесповоротно влюбились в Дагестан.

У Магомеда за спиной сотни туров, сотрудничество с крупными клубами путешествий, самые разные вариации туров по Дагестану. За 10 лет опыта он зарекомендовал себя как ответственный и компанейский гид.

Вместе Муртазали и Магомед собрали большую команду из опытных, коммуникабельных и энергичных гидов.

Мы работали с такими компаниями, как:

  1. Компания Sony
  2. Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)
  3. Банк Сбербанк
  4. Газпром
  5. Северсталь
  6. Самокат
  7. Одноклассники
  8. Техновсё
  9. Правительство Республики Дагестан

Количество Человек В Туре
Качество всегда важнее количества. Именно по этой причине мы не набираем больших групп в наши туры. Максимальное количество человек в группе - 16, а это значит, что каждому участнику тура будет уделено много внимания.

Пожелания к путешественнику

Самый задаваемый вопрос от 70% наших туристов: Какую одежду надевать в Дагестан?

Категорических запретов по форме одежды в Республике нет. Но есть ряд рекомендаций, которые позволят Вам не смущать местных жителей (особенно жителей гор и аулов) и не привлекать повышенного внимания:

  • На время путешествия по Дагестану рекомендуем отложить одежду длины мини. Тоже можем рекомендовать в отношении одежды, сильно оголяющей спину, а также зону декольте

Дагестан республика с собственным особенным
менталитетом, который складывался веками.

  • Уважение к старшему поколению, гостеприимность, куначество, бережное
    отношение к традициям и обычаям, а также скромность и мужество являются
    фундаментом понятий и характера, который воспитывается в дагестанцах. И
    это не могло не отразиться на образе жизни.
  • Наша республика всегда рада гостям И для комфортного отдыха без
    привлечения внимания просим Вас не употреблять спиртные напитки и не
    курить в общественных местах. Девушки в Дагестане не курят. Если Вам
    сложно сдерживать вредные привычки, делайте пожалуйста это в таком
    месте, где Вас никто не видит. Мужчин при появлении людей старшего
    возраста, просим тактично спрятать сигарету за спиной.
  • В горах предусматриваются остановки в гостевых домах (дома местных жителей, обустроенные для приёма туристов), как для приёма пищи во время путешествия, так и для остановки с ночёвками. В большей части Дагестан населяют мусульмане, которое в религиозных соображениях не употребляют алкоголь. Именно по этой причине хотелось бы попросить туристов воздержаться от приёма спиртных напитков в гостевых домах.
  • Здороваться с женщинами за руку не принято. Рекомендуем ограничиться словесным приветствием. Любой флирт и тому подобное также порицается.

Что брать с собой?

Одежда

На первом месте в путешествии лежит Ваш комфорт. Берите с собой одежду, в которой будет удобно находиться длительное время в активном ритме.

Обувь

То же самое можем порекомендовать в отношении обуви. Не обязательно брать с собой треккинговую обувь удобных кроссовок будет достаточно.

Верхняя одежда

Даже летним вечером в горах нередко бывает прохладно. Чтобы Ваше путешествие было комфортным, рекомендуем найти место в чемодане для осенне-весенней курточки. Для мерзляков рекомендуем ещё и тёплые носочки =)

Что ещё?

Рекомендуем не забыть о:

  • солнцезащитном креме
  • солнцезащитных очках
  • аптечки в дорогу (таблетки от головной/зубной боли, например)
  • креме от укусов насекомых, лейкопластыре.
  • также рекомендуем проверить зарядные устройства и Power-банки.

Документы

Паспорта будет вполне достаточно!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мухаммад
Мухаммад — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Мухаммад, родом я из Дагестана. Занимаюсь туризмом более 9 лет. 3 года проработал в Министерстве по Туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Занимался разработкой интересных маршрутов по горному Дагестану,
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а также популяризацией Дагестана через СМИ. Я оставил должность Начальника Информационно-сервисного центра и занялся авторскими турами. По моим маршрутам ездят почти все турфирмы по горному и предгорному Дагестану. Я покажу вам удивительный Дагестан, как местный житель вам его никто не покажет и не расскажет. Я родился в этих горах, и здесь моё сердце. Я постараюсь сделать так, чтобы и вы оставили у нас частичку своего сердца) Мое хобби - это фото и видео, как я вижу и передаю красоту своего региона. Некоторые мои фотографии выиграли в различных фотоконкурсах, в номинациях: "Дагестанская семья", "Народы России", "Моя родина", "Моя Россия" и др. Я победитель различных молодежных форумов, таких как: "Машук", "Селиас", "Каспий" и др. Ежегодно защищаю проекты по развитию туризма в Дагестане и сохранения заброшенных аулов.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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