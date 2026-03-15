Описание тура
Дагестан - это Вселенная в миниатюре - как-то сказал один из руководителей нашей команды.
Пожалуй, с этим согласится каждый, кто хотя бы раз посетил нашу республику.
Программа каждого тура в сопровождении с нашей команды уникально разработана. Мы покажем Вам настоящий Дагестан - Кавказское гостеприимство, обычаи и традиции, улочки древних городов и аулов, а также познакомим с дагестанской кухней, блюда которой готовятся по старинным рецептам.
Мы приглашаем Вас в наш пятидневный джип-тур по Дагестану.
Наша Команда
Сопровождающими гидами в наших турах являются участники нашей большой команды.
Лидеры нашей команды - Муртазали и Магомед.
Муртазали занимается любимым делом больше 30 лет и является живой легендой дагестанского туризма. Под его сопровождением тысячи туристов увидели и бесповоротно влюбились в Дагестан.
У Магомеда за спиной сотни туров, сотрудничество с крупными клубами путешествий, самые разные вариации туров по Дагестану. За 10 лет опыта он зарекомендовал себя как ответственный и компанейский гид.
Вместе Муртазали и Магомед собрали большую команду из опытных, коммуникабельных и энергичных гидов.
Мы работали с такими компаниями, как:
Компания Sony
Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)
Банк Сбербанк
Газпром
Северсталь
Самокат
Одноклассники
Техновсё
Правительство Республики Дагестан
Количество Человек В Туре
Качество всегда важнее количества. Именно по этой причине мы не набираем больших групп в наши туры. Максимальное количество человек в группе - 12, а это значит, что каждому участнику тура будет уделено много внимания.
Вам просто стоит доверить Ваш отдых - нашей команде!
В том случае, если в группу наберется только 2 человека, то в качестве трансфера на протяжении тура будет легковой автомобиль.
- катание на катере по лазурной воде самого глубокого каньона Европы
- покорение вершин аула-призрака
- знакомство с древними обычаями и традициями
- наполнение внутренних ресурсов в местах силы
- возможность насладиться звёздным небом
- чайные остановки и кофе-паузы с видом на горы
- ночные посиделки и множество историй об обычаях и традициях
- знакомство с трендовыми Кавказскими песнями
- обучение игре на пандуре
- наполниться энергией гор и несокрушимых горцев
- прикоснуться к истории
- знакомство с интересными людьми
- отдохнуть от городской суеты
- познакомиться с национальной кухней
- вечерняя программа мастер-класс по лезгинке
- купание в Каспийском море
Программа тура по дням
Завораживающий Сулакский каньон
В первый день путешествия команда Тур в Дагестан встретит Вас прямо с аэропорта! Первым делом мы подкрепимся и познакомимся друг с другом перед началом большого путешествия.
После вкусного обеда мы посетим локации, ставшие визитными карточками республики Дагестан. Конечно, речь идёт о самом-самом! Самый крупный водоём Северного Кавказа Чиркейское водохранилище, а также самый глубокий каньон Европы Сулакский каньон.
Мы покатаемся на катере по Сулакскому каньону, а поужинать поедем на крупное форелевое хозяйство. Хорошо подкрепившись мы направимся на смотровые площадки с видом на Чиркейский Гэс и Сулакский каньон. После насыщенного дня мы направимся в Гуниб. Основные Моменты:
встреча туристов в аэропорту (не позже 11.00)
катание на катере по Сулакскому каньону (за доплату)
обед во фруктовом саду
главные смотровые на Знаменитый каньон
Чиркейское водохранилище
ужин в Гунибе в гостевом доме
размещение в гостевом доме
Заброшенный аул Гамсутль
Вкусно позавтракаем и рано выезжаем в долину аулов.
Одной из первых локаций является аул, прозванный в народе призраком.
Почему призрак? А всё дело в том, что в нём уже давно никто не живёт. Последнего жителя Абдулжалила не стало совсем недавно - в 2015 году.
Для того, чтобы насладиться необъяснимо завораживающей атмосферой Гамсутля нам предстоит треккинг 40-60 минут. Но, хотим сказать, что это абсолютно стоит того
Крутые склоны и подъём делали это место практически недоступным для врага. Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией.
Точные даты образования аула неизвестны. Предположительно его основали аварские ханы, с их языка название Гамсутля переводится как подножие ханской башни. Ученые предполагают, что на вершине села жил сам аварский хан, а у его подножия располагалось войско.
Прогуливаясь по улочкам селения, заглядывая в дома бывших жителей, Вы раз за разом будете сталкиваться с поражающими сознание пейзажами.
Жители аула Чох, приложили много сил, чтобы сохранить самобытность и неповторимый колорит своего родового села. Его называют настоящим музеем под открытым небом, и мы обязательно отправимся туда, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.
Также мы не обойдём стороной и знаменитые рукотворные Чохские террасы. Многие наши туристы находят в них сходство с рисовыми террасами.
Следующей нашей локацией к посещению станет Кегерское плато. Мы двинемся именно на то место, где в 1868 году и под впечатлением от увиденного в Гунибе знаменитый русский художник запечатлел этот уникальный горный пейзаж с мощной горой-крепостью. Теперь эта локация носит имя точка Айвазовского и является одной из самых популярных мест к посещению
Местные жители любят повторять Кто не был в Гунибе - тот не был в Дагестане.
Мы с Вами побывали здесь еще с первого дня тура, и уже пора познакомиться с ним немного поближе
Мы проведём экскурсию по Гунибу, узнаем о его историческом прошлом (имеющим очень важное значение для целой республики!), узнаем кто такой Имам Шамиль и почему именно этот аул стал местом последнего оплата Имама Шамиля.
Основные Моменты:
выезд в 7.00
завтрак в Гунибе в гостевом доме
треккинг в Гамсутль (40-60) мин
экскурсия по аулу-призраку
посещение дома последнего жителя Абдулжалила
посещение селения Чох, прогулка по селению
обед в гостевом доме в с. Чох
Чохские террасы
посещение Кегерского плато
посещение точки Айвазовского
ужин в Гунибе в гостевом доме
размещение в гостевом доме
Гоор. Страна башен и ворота чудес
После завтрака мы держим путь к Салтинскому водопаду - единственному в Дагестане подземному водопаду
Сделаем остановку у Гоцатлинского водохранилища, а далее отправимся в еще одну интересную достопримечательность Карадахская теснина Это место где скалы сжимаются создавая по истине завораживающий пейзаж.
Пообедать заедем к нашей тете Аят, где очень вкусно и красиво.
Следующие локации по нашему маршруту обещают запомниться вам чарующей древностью Речь идёт об ауле Гоор - Стране башен. Нам предстоит увидеть знаменитые оборонительные Гоорские башни.
В далеком прошлом к башням примыкали жилые двухэтажные дома, поэтому всё вместе это смотрелось мощным оборонительным комплексом. Двери и окна специально делались маленькими и на ночь запирались на засовы. Башни связывались подземными ходами - для связи между собой в случае осады. Тем самым, жители блокировали от врагов все возможные входы в башню.
Здесь находятся те самые Языки тролля, где мы сделаем куча фотографии на выступе с платьями с длинным шлейфом.
После фотосессий наша команда отвезёт Вас прямо до аэропорта.
Основные Моменты:
выезд в 9.00
салтинский водопад
Гоцатлинское водохранилище
Карадахская теснина
выезд в аул Гоор
знакомство с краем башен
посещение Дагестанского аналога Норвежского Языка Тролля
обед в гостевом доме в Дагестанской семье в с. Карадах
выезд в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Знакомство с национальной кухней
- Трехразовое питание
- Мастер-класс по лезгинке
- Знакомство с историей, обычаями и традициями
- Проживание в комфортных отелях и гостевых домах
- Трансфер с аэропорта, сопровождающий на протяжении всего маршрута
- Услуги гидов
- Перекусы в дорогу из сезонных витаминов
- Экскурсионное обслуживание
- Чайные остановки и кофе-паузы с видом на горы
- Красивейшие фотосессии в разных локациях от наших гидов
- Необходимый реквизит для фотосессий на различных локациях
- Входные билеты
- Незабываемые впечатления и желание вернуться снова и снова
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день и ужин в последний день тура
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Страховка
- Катание на катере
- Входные билеты и джипинги
О чём нужно знать до поездки
Наша Команда
Сопровождающими гидами в наших турах являются участники нашей большой команды.
Лидеры нашей команды - Магомедов Муртазали и Магомедов Магомед.
Муртазали занимается любимым делом больше 30 лет и является живой легендой дагестанского туризма. Под его сопровождением тысячи туристов увидели и бесповоротно влюбились в Дагестан.
У Магомеда за спиной сотни туров, сотрудничество с крупными клубами путешествий, самые разные вариации туров по Дагестану. За 10 лет опыта он зарекомендовал себя как ответственный и компанейский гид.
Вместе Муртазали и Магомед собрали большую команду из опытных, коммуникабельных и энергичных гидов.
Мы работали с такими компаниями, как:
- Компания Sony
- Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)
- Банк Сбербанк
- Газпром
- Северсталь
- Самокат
- Одноклассники
- Техновсё
- Правительство Республики Дагестан
Количество Человек В Туре
Качество всегда важнее количества. Именно по этой причине мы не набираем больших групп в наши туры. Максимальное количество человек в группе - 16, а это значит, что каждому участнику тура будет уделено много внимания.
Пожелания к путешественнику
Самый задаваемый вопрос от 70% наших туристов: Какую одежду надевать в Дагестан?
Категорических запретов по форме одежды в Республике нет. Но есть ряд рекомендаций, которые позволят Вам не смущать местных жителей (особенно жителей гор и аулов) и не привлекать повышенного внимания:
- На время путешествия по Дагестану рекомендуем отложить одежду длины мини. Тоже можем рекомендовать в отношении одежды, сильно оголяющей спину, а также зону декольте
Дагестан республика с собственным особенным
менталитетом, который складывался веками.
- Уважение к старшему поколению, гостеприимность, куначество, бережное
отношение к традициям и обычаям, а также скромность и мужество являются
фундаментом понятий и характера, который воспитывается в дагестанцах. И
это не могло не отразиться на образе жизни.
- Наша республика всегда рада гостям И для комфортного отдыха без
привлечения внимания просим Вас не употреблять спиртные напитки и не
курить в общественных местах. Девушки в Дагестане не курят. Если Вам
сложно сдерживать вредные привычки, делайте пожалуйста это в таком
месте, где Вас никто не видит. Мужчин при появлении людей старшего
возраста, просим тактично спрятать сигарету за спиной.
- В горах предусматриваются остановки в гостевых домах (дома местных жителей, обустроенные для приёма туристов), как для приёма пищи во время путешествия, так и для остановки с ночёвками. В большей части Дагестан населяют мусульмане, которое в религиозных соображениях не употребляют алкоголь. Именно по этой причине хотелось бы попросить туристов воздержаться от приёма спиртных напитков в гостевых домах.
- Здороваться с женщинами за руку не принято. Рекомендуем ограничиться словесным приветствием. Любой флирт и тому подобное также порицается.
Что брать с собой?
Одежда
На первом месте в путешествии лежит Ваш комфорт. Берите с собой одежду, в которой будет удобно находиться длительное время в активном ритме.
Обувь
То же самое можем порекомендовать в отношении обуви. Не обязательно брать с собой треккинговую обувь удобных кроссовок будет достаточно.
Верхняя одежда
Даже летним вечером в горах нередко бывает прохладно. Чтобы Ваше путешествие было комфортным, рекомендуем найти место в чемодане для осенне-весенней курточки. Для мерзляков рекомендуем ещё и тёплые носочки =)
Что ещё?
Рекомендуем не забыть о:
- солнцезащитном креме
- солнцезащитных очках
- аптечки в дорогу (таблетки от головной/зубной боли, например)
- креме от укусов насекомых, лейкопластыре.
- также рекомендуем проверить зарядные устройства и Power-банки.
Документы
Паспорта будет вполне достаточно!