Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Дагестан - это Вселенная в миниатюре - как-то сказал один из руководителей нашей команды.

Пожалуй, с этим согласится каждый, кто хотя бы раз посетил нашу республику.

Программа каждого тура в сопровождении с нашей команды уникально разработана. Мы покажем Вам настоящий Дагестан - Кавказское гостеприимство, обычаи и традиции, улочки древних городов и аулов, а также познакомим с дагестанской кухней, блюда которой готовятся по старинным рецептам.

Мы приглашаем Вас в наш пятидневный джип-тур по Дагестану.

Наша Команда

Сопровождающими гидами в наших турах являются участники нашей большой команды.

Лидеры нашей команды - Муртазали и Магомед.

Муртазали занимается любимым делом больше 30 лет и является живой легендой дагестанского туризма. Под его сопровождением тысячи туристов увидели и бесповоротно влюбились в Дагестан.

У Магомеда за спиной сотни туров, сотрудничество с крупными клубами путешествий, самые разные вариации туров по Дагестану. За 10 лет опыта он зарекомендовал себя как ответственный и компанейский гид.

Вместе Муртазали и Магомед собрали большую команду из опытных, коммуникабельных и энергичных гидов.

Мы работали с такими компаниями, как:

Компания Sony Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация) Банк Сбербанк Газпром Северсталь Самокат Одноклассники Техновсё Правительство Республики Дагестан

Количество Человек В Туре

Качество всегда важнее количества. Именно по этой причине мы не набираем больших групп в наши туры. Максимальное количество человек в группе - 12, а это значит, что каждому участнику тура будет уделено много внимания.

Вам просто стоит доверить Ваш отдых - нашей команде!

В том случае, если в группу наберется только 2 человека, то в качестве трансфера на протяжении тура будет легковой автомобиль.