1 чел.
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10%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
25 июля в 17:00
26 июля в 16:00
1200010 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
19 июля в 09:00
30 июля в 09:00
85008 075₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
19 июля в 09:00
30 июля в 09:00
85008 075₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛев15 июля 2024Наш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовому лесу, поднялись на вершину
- ЕЕлена14 июля 2024Были на экскурсии всей семьёй, с ребёнком 11 лет. Гид очень доброжелательный, автомобиль комфортный. Понравился маршрут… поездка с кратким расказом
- ММаргарита5 июля 2024Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
- ЕЕлена5 июля 2024Замечательный рассказчик, влюбленный в своё дело,болеющий всей душой и сердцем за продвижение своего региона,красивейшие места, отличное настроение и самочувствие - вот,что подарила встреча с Дмитрием, спасибо большое!
- ММария3 июля 2024Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
- ММайя29 июня 2024Посещали с Александром Лаго-Наки, Азишскую пещеру, смотровые площадки и музеи. Очень довольны поездкой, интересно, насыщенно, радостно). Природа горная впечатляет, воздух,
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Скидки»
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