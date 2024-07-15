Экскурсии со скидкой в Майкопе до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Майкопе, цены от 8 075 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лаго-Наки: к вершине - на машине
На машине
скидка
10%
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
25 июля в 17:00
26 июля в 16:00
1200010 800 за всё до 3 чел.
День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
На машине
скидка
5%
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
19 июля в 09:00
30 июля в 09:00
85008 075 за всё до 2 чел.
Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
На машине
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
19 июля в 09:00
30 июля в 09:00
85008 075 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лев
    15 июля 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Наш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовому лесу, поднялись на вершину
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    Адыгейских гор, заглянули в грот, полазали в пещере, а также увидели много других замечательных мест. После был организован обед из блюд национальной кухни на фоне заснеженных горных вершин. На экскурсии Дмитрий использовал исторические зарисовки, которые позволили нам окунуться в местную культуру. Приезжайте в Адыгею!!!

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Были на экскурсии всей семьёй, с ребёнком 11 лет. Гид очень доброжелательный, автомобиль комфортный. Понравился маршрут… поездка с кратким расказом
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    о крае чередовалась с прогулками по очень живописным уголкам пока ещё дикой природы. Очень порадовало, что Дмитрий предложил нам БЕСПЛАТНЫЕ к посещению, но не менее заворжиавающие по красоте маршруты. И мы, и ребёнок пополнили свои знания интересными фактами о природе. Очень впечатлило посещение Азишской пещеры… было впечатление, что весь организм пропитался кислородом… неверояьно улучшилось настроение и усталосьь как рукой сняло. Всём рекомендую этот маршрут. Торопитесь увидеть этот сказочный мир в его первозданном виде!

  • М
    Маргарита
    5 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
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    Уже многое знали, это улеглось в сознании и новый материал как благодатная почва. Виды, пещеры, локации- боже как красиво, а когда рядом еще красивый, умный, кстати всегда не просто спокойный, а как мудрый КА, сам не спешит и других притормаживает, чтоб человек мог насладиться красотами Адыгеи. Александр с вами было легко. День принес моральное удовлетворение. После рабочего тяжелого года, я реально выдохнула. Спасибо огоромное и удачи в делах!!!!

  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Замечательный рассказчик, влюбленный в своё дело,болеющий всей душой и сердцем за продвижение своего региона,красивейшие места, отличное настроение и самочувствие - вот,что подарила встреча с Дмитрием, спасибо большое!
  • М
    Мария
    3 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
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    и позитивный гид. С ним было очень комфортно и интересно! Рассказал много интересного и о городе, и о природных достопримечательностях. Плато Лаго-наки впечатляет, Азишская пещера восхищает, дольмен завораживает) Были в Волшебной комнате, всем поклонникам Гарри Поттера и тем кто верит в чудеса, очень рекомендую, возраст не имеет значения. А еще Александр знает где купить самый вкусный сыр и вино;)

    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр
  • М
    Майя
    29 июня 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Посещали с Александром Лаго-Наки, Азишскую пещеру, смотровые площадки и музеи. Очень довольны поездкой, интересно, насыщенно, радостно). Природа горная впечатляет, воздух,
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    лес, виды, удивительная пещера, занимательные музеи. Александр- очень комфортный гид), порядочный, заботливый, позитивный, доброжелательный и внимательный. Узнали много интересных фактов об истории и природе Адыгеи, увозим массу положительных впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Скидки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лаго-Наки: к вершине - на машине
  2. День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
  3. Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июле 2024
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