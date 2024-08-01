Гуамка - одна из самых ярких достопримечательностей Краснодарского края. Экскурсия познакомит вас с красотами и историей этого места. Прогулка по заповедному ущелью, где можно встретить енотов, лис и хищных птиц

семейства ястребиных. Проедете сказочным маршрутом по узкоколейке. Посетите водопад Желаний и примете термальные ванны. А ещё каждого взрослого гостя угостят домашним вином. Увидите аммонит возрастом 300 миллионов лет, побываете у памятника путевой обходчице Марии Дедовой и скалы «Ошибка инженера»

Описание экскурсии

Считается, что около 850 миллионов лет назад в этих местах протекал океан Тетис. Сейчас эти места прозвали маленькой Швейцарией. В путешествии вы оцените красоту здешних пейзажей. А мы познакомим вас с историей Краснодарского края и его народов, географическими особенностями Кубанской низменности и предгорий.

Мы пройдёмся по ущелью и поговорим о том, как оно выглядело раньше, и кто здесь обитал в глубокой древности. Возможно нам повстречаются крупнейшие птицы Европы — белоголовые сипы, еноты, дикие козы и лисы. А ещё мы покажем настоящий аммонит в дикой природе, возрастом 300 миллионов лет

и поговорим о том, как оно выглядело раньше, и кто здесь обитал в глубокой древности. Возможно нам повстречаются крупнейшие птицы Европы — белоголовые сипы, еноты, дикие козы и лисы. А ещё мы покажем настоящий аммонит в дикой природе, возрастом 300 миллионов лет После сядем на экскурсионный тепловоз : путь проложен вдоль ущелья бурной речки Курджипс сквозь скалы и реликтовый лес — зрелище завораживающее!

: путь проложен вдоль ущелья бурной речки Курджипс сквозь скалы и реликтовый лес — зрелище завораживающее! Затем вы побываете у водопада Желаний и искупаетесь в термальных ваннах под открытым небом. Вода из подземных источников поступает в чаши с глубины около 1800 метров. Посещение по желанию (1 час)

У вас будет время, чтобы расслабиться и отдохнуть в живописном месте. А каждого взрослого гостя мы угостим бокалом ароматного домашнего вина из своих запасов! Второго такого вы точно не найдёте.

Объекты программы

Европейский некрополь (по желанию)

Природный парк «Гуамское ущелье»

Аттракцион «Паровоз»

Водопад Желаний

Партизанский мост, где река Сухая Балка впадает в реку Курджипс

Памятник путевой обходчице Марии Дедовой

Скала (камень) «Ошибка инженера»

Термальные источники

Организационные детали