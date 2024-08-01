Гуамка - одна из самых ярких достопримечательностей Краснодарского края. Экскурсия познакомит вас с красотами и историей этого места. Прогулка по заповедному ущелью, где можно встретить енотов, лис и хищных птиц
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Заповедное ущелье
- 🚂 Прогулка на тепловозе
- 💧 Водопад Желаний
- ♨️ Термальные ванны
- 🍷 Домашнее вино
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Европейский некрополь
- Природный парк «Гуамское ущелье»
- Аттракцион «Паровоз»
- Водопад Желаний
- Партизанский мост
- Памятник путевой обходчице Марии Дедовой
- Скала «Ошибка инженера»
- Термальные источники
Описание экскурсии
Считается, что около 850 миллионов лет назад в этих местах протекал океан Тетис. Сейчас эти места прозвали маленькой Швейцарией. В путешествии вы оцените красоту здешних пейзажей. А мы познакомим вас с историей Краснодарского края и его народов, географическими особенностями Кубанской низменности и предгорий.
- Мы пройдёмся по ущелью и поговорим о том, как оно выглядело раньше, и кто здесь обитал в глубокой древности. Возможно нам повстречаются крупнейшие птицы Европы — белоголовые сипы, еноты, дикие козы и лисы. А ещё мы покажем настоящий аммонит в дикой природе, возрастом 300 миллионов лет
- После сядем на экскурсионный тепловоз: путь проложен вдоль ущелья бурной речки Курджипс сквозь скалы и реликтовый лес — зрелище завораживающее!
- Затем вы побываете у водопада Желаний и искупаетесь в термальных ваннах под открытым небом. Вода из подземных источников поступает в чаши с глубины около 1800 метров. Посещение по желанию (1 час)
У вас будет время, чтобы расслабиться и отдохнуть в живописном месте. А каждого взрослого гостя мы угостим бокалом ароматного домашнего вина из своих запасов! Второго такого вы точно не найдёте.
Объекты программы
- Европейский некрополь (по желанию)
- Природный парк «Гуамское ущелье»
- Аттракцион «Паровоз»
- Водопад Желаний
- Партизанский мост, где река Сухая Балка впадает в реку Курджипс
- Памятник путевой обходчице Марии Дедовой
- Скала (камень) «Ошибка инженера»
- Термальные источники
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Opel Corsa. Мы заберём вас из Майкопа, Апшеронска, Белореченска, Тульского, Каменномостского
- Дополнительные расходы:
— по желанию термальные источники — 400 руб. /час
— поездка на прогулочном тепловозе — 800 руб. за взрослого, 600 руб. за ребёнка от 6 до 13 лет, 400 руб. за пенсионера, также есть бесплатные льготные билеты
— питание
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 32 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости долины Цветущих Яблонь! Мы — команда местных гидов, с радостью покажем вам самые живописные места республики Адыгеи, а ещё по желанию дадим совет: — Где самый вкусный адыгейский сыр; — Где одна из лучших адыгейских кухонь; — Где можно продегустировать напитки местного производства; — Где горный мёд и домашнее варенье из местных ягод и фруктов льётся рекой. Ждём вас в нашей гостеприимной республике!Задать вопрос
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