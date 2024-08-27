🚗 Комфортное путешествие на автомобиле 🌲 Прогулка по живописным тропам 🏞️ Виды на уникальные природные объекты 🏛️ Возможность посетить музей и крепость 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха

Погрузитесь в красоту Адыгеи, посетив Хаджохскую теснину и водопады Руфабго. Прогулка по оборудованным тропам вдоль реки Белая откроет вам живописные виды на скалы и каньоны. Вы сможете насладиться уникальными природными

объектами и древними дольменами. По желанию, экскурсия включает посещение музея "Паноптикум" и руин крепости "Меот". Путешествие проходит на автомобиле Opel Corsa, что обеспечивает комфорт и удобство. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Экскурсию проводят опытные гиды, готовые поделиться интересными фактами и историями

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Майкопе

Александр Ваш представитель в Майкопе

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения в виде гигантских каменных плит и прикоснётесь к их тайнам.

Хаджохская теснина. Мы пройдём по горной тропе сквозь живописные ущелья и каньоны. По пути полюбуемся скалами, покрытыми мхом и лишайниками.

Водопады Руфабго. Это комплекс из нескольких водопадов, расположенных в глубине леса. Вы насладитесь этим сказочным творением природы.

Музей «Паноптикум» (по желанию). Вы рассмотрите артефакты, отражающие жизнь Адыгеи в разные эпохи: древние украшения, оружие, предметы быта и многое другое

Крепость «Меот» (по желанию). Мы покажем вам старинные каменоломни, окружённые горами и напоминающие средневековый замок.

Организационные детали