Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)

Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Погрузитесь в красоту Адыгеи, посетив Хаджохскую теснину и водопады Руфабго. Прогулка по оборудованным тропам вдоль реки Белая откроет вам живописные виды на скалы и каньоны. Вы сможете насладиться уникальными природными
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объектами и древними дольменами. По желанию, экскурсия включает посещение музея "Паноптикум" и руин крепости "Меот". Путешествие проходит на автомобиле Opel Corsa, что обеспечивает комфорт и удобство. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Экскурсию проводят опытные гиды, готовые поделиться интересными фактами и историями

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌲 Прогулка по живописным тропам
  • 🏞️ Виды на уникальные природные объекты
  • 🏛️ Возможность посетить музей и крепость
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
    • Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
    Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
    Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Дольмены
  • Хаджохская теснина
  • Водопады Руфабго
  • Музей «Паноптикум»
  • Крепость «Меот»

    • Описание экскурсии

    Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения в виде гигантских каменных плит и прикоснётесь к их тайнам.

    Хаджохская теснина. Мы пройдём по горной тропе сквозь живописные ущелья и каньоны. По пути полюбуемся скалами, покрытыми мхом и лишайниками.

    Водопады Руфабго. Это комплекс из нескольких водопадов, расположенных в глубине леса. Вы насладитесь этим сказочным творением природы.

    Музей «Паноптикум» (по желанию). Вы рассмотрите артефакты, отражающие жизнь Адыгеи в разные эпохи: древние украшения, оружие, предметы быта и многое другое

    Крепость «Меот» (по желанию). Мы покажем вам старинные каменоломни, окружённые горами и напоминающие средневековый замок.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Opel Corsa
    • Входные билеты оплачиваются дополнительно: водопады Руфабго — 600 ₽/взрослые, 300 ₽/дети, Хаджохская теснина — 500 ₽/взрослые, 200 ₽/дети, до 7 лет бесплатно, музей — 200 ₽/чел.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Майкопа

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