Погрузитесь в красоту Адыгеи, посетив Хаджохскую теснину и водопады Руфабго. Прогулка по оборудованным тропам вдоль реки Белая откроет вам живописные виды на скалы и каньоны. Вы сможете насладиться уникальными природными
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения в виде гигантских каменных плит и прикоснётесь к их тайнам.
Хаджохская теснина. Мы пройдём по горной тропе сквозь живописные ущелья и каньоны. По пути полюбуемся скалами, покрытыми мхом и лишайниками.
Водопады Руфабго. Это комплекс из нескольких водопадов, расположенных в глубине леса. Вы насладитесь этим сказочным творением природы.
Музей «Паноптикум» (по желанию). Вы рассмотрите артефакты, отражающие жизнь Адыгеи в разные эпохи: древние украшения, оружие, предметы быта и многое другое
Крепость «Меот» (по желанию). Мы покажем вам старинные каменоломни, окружённые горами и напоминающие средневековый замок.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Opel Corsa
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: водопады Руфабго — 600 ₽/взрослые, 300 ₽/дети, Хаджохская теснина — 500 ₽/взрослые, 200 ₽/дети, до 7 лет бесплатно, музей — 200 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости долины Цветущих Яблонь! Мы — команда местных гидов, с радостью покажем вам самые живописные места республики Адыгеи, а ещё по желанию дадим совет: — Где самый вкусный адыгейский сыр; — Где одна из лучших адыгейских кухонь; — Где можно продегустировать напитки местного производства; — Где горный мёд и домашнее варенье из местных ягод и фруктов льётся рекой. Ждём вас в нашей гостеприимной республике!Задать вопрос
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