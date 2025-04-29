Мои заказы

Хаджохская теснина – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Хаджохская теснина» в Майкопе, цены от 11 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
На машине
5 часов
-
15%
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.
В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа
На машине
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа
Древние каньоны, реликтовый лес и слияние великих рек - за один день
20 окт в 10:00
21 окт в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 апреля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Спасибо! Все хорошо
  • М
    Маргарита
    1 апреля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Всё понравилось! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
  • О
    Ольга
    2 декабря 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
    историю, культуру, традиции Адыгеи, а местные легенды добавили особую значимость при созерцании завораживающей красоты бурлящей и падающей с высоты воды. Благодарна Александру за внимание, чуткость, помощь при прохождении маршрута, за красивые фотографии. Особо хочется отметить музей Гарри Поттера, это было необычно😂 Отличная экскурсия!! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Хаджохская теснина»

Сколько стоит экскурсия по Майкопу в октябре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Хаджохская теснина" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 13 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2025 год по теме «Хаджохская теснина», 5 ⭐ отзывов, цены от 11900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь