Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа
Древние каньоны, реликтовый лес и слияние великих рек - за один день
20 окт в 10:00
21 окт в 09:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЕЕлена29 апреля 2025Спасибо! Все хорошо
- ММаргарита1 апреля 2025Всё понравилось! Спасибо!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
- ООльга2 декабря 2024Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
- ННаталья25 октября 2024Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
