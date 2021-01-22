Преимущества этого путешествия:
15.00 – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (доп.плата).
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.
По желанию вы можете сходить в баню, пожарить шашлыки (доп. плата). В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!
Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся по руслу реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
После прохождения маршрута нас ждет конная прогулка по панорамным точкам ущелья (1 час).
Далее отправляемся в Свято-Михайловский Афонский монастырь, где посетим древние рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм.
На обратном пути заезжаем в частный палеонтологический-этнографический музей «Беловодье».
Любопытные артефакты, интересные истории, возможность дотронуться до экспонатов – всё это делает нашу экскурсию незабываемой.
Возвращение на базу. Ужин.
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух.
Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках и лыжах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата).
Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает!
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
По желанию отдыхающих в этот вечер можно съездить на горячие источники.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу. Ужин.
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Обратный билет брать не раньше 15:30.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату.
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 10.00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).