Если вы решили провести выходные в горах Адыгеи, и вам хотелось бы отдохнуть активно – приезжайте к нам в субботу, вас ждут увлекательные события.

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Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Знакомство с инструктором

15.00 – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (доп.плата). Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами. По желанию вы можете сходить в баню, пожарить шашлыки (доп. плата). В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!

2 день Маршрут в ущелье реки Мешоко. Конный маршрут. Свято-Михайловский Афонский монастырь

Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья реки Мешоко. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся по руслу реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом. Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места. После прохождения маршрута нас ждет конная прогулка по панорамным точкам ущелья (1 час). Далее отправляемся в Свято-Михайловский Афонский монастырь, где посетим древние рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм. На обратном пути заезжаем в частный палеонтологический-этнографический музей «Беловодье». Любопытные артефакты, интересные истории, возможность дотронуться до экспонатов – всё это делает нашу экскурсию незабываемой. Возвращение на базу. Ужин.

3 день Радиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки. Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух. Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках и лыжах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата). Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает! Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина. За окном «уханье» филинов, лес и более никого. По желанию отдыхающих в этот вечер можно съездить на горячие источники. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.

4 день Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут. Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника. По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров. Возвращение на базу. Ужин.

5 день Завершение программы