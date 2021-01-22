Мультиактив в горах Адыгеи

Если вы решили провести выходные в горах Адыгеи, и вам хотелось бы отдохнуть активно - приезжайте к нам

5
3 отзыва

Если вы решили провести выходные в горах Адыгеи, и вам хотелось бы отдохнуть активно – приезжайте к нам в субботу, вас ждут увлекательные события.

Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
Мультиактив в горах Адыгеи
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по горному ущелью к водопадам и по урочищу Курджипс;
  • покатаемся на санных и лыжных спусках;
  • увидим Гранитный каньон и самый большой в Адыгее дольмен. 

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Знакомство с инструктором

15.00 – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (доп.плата).

Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.

По желанию вы можете сходить в баню, пожарить шашлыки (доп. плата). В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах! 

2 день
Маршрут в ущелье реки Мешоко. Конный маршрут. Свято-Михайловский Афонский монастырь

Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья реки Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся по руслу реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.

После прохождения маршрута нас ждет конная прогулка по панорамным точкам ущелья (1 час).

Далее отправляемся в Свято-Михайловский Афонский монастырь, где посетим древние рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм.

На обратном пути заезжаем в частный палеонтологический-этнографический музей «Беловодье».

Любопытные артефакты, интересные истории, возможность дотронуться до экспонатов – всё это делает нашу экскурсию незабываемой.

Возвращение на базу. Ужин.

3 день
Радиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.

Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух.

Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках и лыжах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата).

Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает!

Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.

За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

По желанию отдыхающих в этот вечер можно съездить на горячие источники.

Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.

4 день
Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут. 

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен

Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Возвращение на базу. Ужин.

5 день
Завершение программы

Завтрак, сборы, отъезд.

Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Обратный билет брать не раньше 15:30.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание: 1-й день – ужин, 2-й – 4-й дни – трехразовое комплексное, 5-й день –завтрак
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Услуги инструкторов
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Аренда необходимого снаряжения для организации маршрута
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер от г. Краснодар до базы размещения и обратно (3 000 руб. /чел. – в обе стороны)
  • Баня 2 часа для индивидуальной группы/семьи
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).

6. Средства личной гигиены.

7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату.
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 10.00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько человек в группе?

Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
22 янв 2021
Была на отдыхе в Адыгее с 16.01-20.01, прекрасное размещение, чуткий персонал. Забота и желание показать красоты края со всех сторон. Кормление как на лучших курортах. И тур не зря называется мультиактив, потому что с утра до позднего вечера мы были задействованы в разны локациях. Но конечно же Летом лучше)
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!

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