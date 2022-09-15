14:00 Трансфер из аэропорта или ж\д вокзала.
16:30 Заселение и отдых.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
09:00 Завтрак.
10:00 Для желающих – спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.
14:00 Обед.
Во второй половине дня – поездка на геотермальные источники.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Посещение частной палеонтологической коллекции «Сад камней».
Подъем на транспорте к горному плато Лаго-Наки на высоту около 2000 м над уровнем моря. По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками и с видами на горы. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Обед – ланч-бокс.
Посещение необорудованных пещер, если погодные условия будут благоприятными.
Так же, при достаточном снежном покрове, возможен трекинг с использованием снегоступов.
На обратном пути – посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская».
18:00 Ужин.
За ужином нас ждет приготовленный на огне шашлык, общение, обмен впечатлениями, а также вкусный адыгейский сыр в подарок*.
*Акция на сыр действует с октября по май включительно.
9:00 Завтрак
10:00 Отъезд
Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-х, 3-хместных номерах, руб:
|Место размещения
|Стоимость
|Гостевой дом “У горы”
|17 300
|Гостиница “Графская поляна”. Улучшенный номер
|17 300
|Турбаза “Горная”. Стандарт
|17 000
|Гостиница “Горная Лаванда”
|17 000
|Гостевой дом “Солнечный Хаджох”
|16 800
|Гостиница “Графская поляна”. Эконом
|16 800
Гостевой дом «У горы» расположен в поселке Каменномостском, у подножия гор, возле плато Лаго-Наки. Это трехэтажный сруб в старинном русском стиле со светлыми и просторными комнатами. В доме есть большие террасы и балконы, с которых открывается великолепный вид на горы и поселок. На просторной территории возле гостевого дома расположены множество беседок, сауна на дровах, небольшой бассейн, качели и детская площадка.
В номере есть все удобства, холодильник, чайник, ТВ, Wi-Fi.
Гостинца “Графская поляна” расположена в поселке Даховская. В улучшенных номерах есть все удобства, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, гостиная зона. На территории гостиницы есть детская площадка.
Турбаза “Горная” (п. Каменномостский) находится в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой, к которому примыкает каньон, открывающий сказочные картины Хаджохской теснины. Ее корпуса расположены в старом фруктовом саду. На территории базы — беседки, мангалы, спортивная площадка, сауна, кафе, есть спуск к реке и небольшой пляж.
Удобства номеров: рабочий стол, гостиный уголок, обеденный уголок, отопление, туалет, душ, телевизор, холодильник. На территории базы есть детская площадка, настольный теннис, беседки и мангалы, спортивная площадка, баня и игровая комната.
“Горная Лаванда” - современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом “Солнечный Хаджох” расположен в горной местности, поселке Каменномостский. Рядом с гостевым домом расположена красивая Хаджохская теснина, с которой многие туристы начинают своё путешествие по горам Адыгеи, а водопады Руфабго находятся в 10 минутах езды от гостевого дома.
На территории есть квадроциклы, беседки с мангалами, сауна. В шаговой доступности от гостевого дома расположены банкоматы, универсам “Магнит”, близко находится местный рынок с домашними продуктами.
В номерах есть все удобства, холодильник, чайник, телевизор, Wi-Fi.
Отапливаемый номер застелен деревянным полом, оснащен телевизором с плоским экраном и располагает собственной ванной комнатой с душем. Также в номере есть чайник, холодильник, Wi-Fi.
Скидки на детей:
15% – Для детей от 7 до 12 лет.
10% – Для детей с 12 до 16 лет.
Трансфер до пос. Каменномостский организован из г. Краснодар, г. Минеральные воды и г. Армавир.
Билеты на экскурсии: оборудованная пещера "Большая Азишская" – 600 руб., частная коллекция "Сад камней" – 150 руб.
Обратный трансфер до г. Краснодара, г. Армавира и г. Минеральные Воды – от 200 до 600 руб.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;
Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.