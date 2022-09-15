Путешествие на плато Лаго-Наки

За несколько дней вы увидите живописные водопады

5
3 отзыва
За несколько дней вы увидите живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья и грандиозные каньоны.

Вас ждут увлекательные экскурсии в природные места и купание в геотермальных источниках, известных своими оздоровительными свойствами. Вам предоставится возможность спуститься со скалы и почувствовать себя настоящим альпинистом!
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Ближайшие даты:
28
сен
5
окт
12
окт
19
окт
26
окт
2
ноя
9
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Полное расслабление в термальных источниках
Полное расслабление в термальных источниках
Восстановите силы в термах с горячей кремниевой водой
Попробуйте себя в роли настоящего альпиниста
Попробуйте себя в роли настоящего альпиниста
В тур включен спуск со скалы с использованием альпинистского снаряжения
Подземное царство
Подземное царство
Спуститесь в Азишскую пещеру и насладитесь красотой сталактитов и сталагмитов

Программа тура по дням

1 день

Заселение в гостиницы. Купание в источниках

14:00 Трансфер из аэропорта или ж\д вокзала.

16:30 Заселение и отдых.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Заселение в гостиницы. Купание в источниках
2 день

Спуск со скалы. Геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Для желающих – спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.

14:00 Обед.

Во второй половине дня – поездка на геотермальные источники.

19:00 Ужин.

Спуск со скалы. Геотермальные источникиСпуск со скалы. Геотермальные источники
3 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Посещение частной палеонтологической коллекции «Сад камней».

Подъем на транспорте к горному плато Лаго-Наки на высоту около 2000 м над уровнем моря. По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками и с видами на горы. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Обед – ланч-бокс.

Посещение необорудованных пещер, если погодные условия будут благоприятными.

Так же, при достаточном снежном покрове, возможен трекинг с использованием снегоступов.

На обратном пути – посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская».

18:00 Ужин.

За ужином нас ждет приготовленный на огне шашлык, общение, обмен впечатлениями, а также вкусный адыгейский сыр в подарок*.

*Акция на сыр действует с октября по май включительно.

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
4 день

Отъезд

9:00 Завтрак

10:00 Отъезд

Проживание

Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-х, 3-хместных номерах, руб:

Место размещенияСтоимость
Гостевой дом “У горы”17 300
Гостиница “Графская поляна”. Улучшенный номер17 300
Турбаза “Горная”. Стандарт17 000
Гостиница “Горная Лаванда”17 000
Гостевой дом “Солнечный Хаджох”16 800
Гостиница “Графская поляна”. Эконом16 800

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

3 ночи

Гостевой дом «У горы» расположен в поселке Каменномостском, у подножия гор, возле плато Лаго-Наки. Это трехэтажный сруб в старинном русском стиле со светлыми и просторными комнатами. В доме есть большие террасы и балконы, с которых открывается великолепный вид на горы и поселок. На просторной территории возле гостевого дома расположены множество беседок, сауна на дровах, небольшой бассейн, качели и детская площадка.

В номере есть все удобства, холодильник, чайник, ТВ, Wi-Fi.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостиница «Графская поляна». Улучшенный номер

3 ночи

Гостинца “Графская поляна” расположена в поселке Даховская. В улучшенных номерах есть все удобства, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, гостиная зона. На территории гостиницы есть детская площадка.

Гостиница «Графская поляна». Улучшенный номерГостиница «Графская поляна». Улучшенный номерГостиница «Графская поляна». Улучшенный номерГостиница «Графская поляна». Улучшенный номерГостиница «Графская поляна». Улучшенный номерГостиница «Графская поляна». Улучшенный номер

Турбаза «Горная». Стандарт

3 ночи

Турбаза “Горная” (п. Каменномостский) находится в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой, к которому примыкает каньон, открывающий сказочные картины Хаджохской теснины. Ее корпуса расположены в старом фруктовом саду. На территории базы — беседки, мангалы, спортивная площадка, сауна, кафе, есть спуск к реке и небольшой пляж.

Удобства номеров: рабочий стол, гостиный уголок, обеденный уголок, отопление, туалет, душ, телевизор, холодильник. На территории базы есть детская площадка, настольный теннис, беседки и мангалы, спортивная площадка, баня и игровая комната.

Турбаза «Горная». СтандартТурбаза «Горная». СтандартТурбаза «Горная». СтандартТурбаза «Горная». СтандартТурбаза «Горная». СтандартТурбаза «Горная». Стандарт

Гостиница «Горная Лаванда»

3 ночи

“Горная Лаванда” - современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»

Гостевой дом «Солнечный Хаджох»

3 ночи

Гостевой дом “Солнечный Хаджох” расположен в горной местности, поселке Каменномостский. Рядом с гостевым домом расположена красивая Хаджохская теснина, с которой многие туристы начинают своё путешествие по горам Адыгеи, а водопады Руфабго находятся в 10 минутах езды от гостевого дома.

На территории есть квадроциклы, беседки с мангалами, сауна. В шаговой доступности от гостевого дома расположены банкоматы, универсам “Магнит”, близко находится местный рынок с домашними продуктами.

В номерах есть все удобства, холодильник, чайник, телевизор, Wi-Fi.

Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»

Гостиница «Графская поляна». Эконом

3 ночи

Отапливаемый номер застелен деревянным полом, оснащен телевизором с плоским экраном и располагает собственной ванной комнатой с душем. Также в номере есть чайник, холодильник, Wi-Fi.

Гостиница «Графская поляна». ЭкономГостиница «Графская поляна». ЭкономГостиница «Графская поляна». ЭкономГостиница «Графская поляна». ЭкономГостиница «Графская поляна». ЭкономГостиница «Графская поляна». Эконом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
  • 3-х разовое полноценное питание (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает первое блюдо)
  • Работа гидов в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе тура
  • Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Обратный трансфер
  • Билеты на экскурсионные объекты
  • Страховка
  • Авиа- и ж/д билеты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • для удобства можно захватить трекинговые палки.
Какие скидки есть в туре?

Скидки на детей:
15% – Для детей от 7 до 12 лет.
10% – Для детей с 12 до 16 лет.

Из каких городов предусмотрены трансферы?

Трансфер до пос. Каменномостский организован из г. Краснодар, г. Минеральные воды и г. Армавир.

Какие дополнительные расходы могут быть во время тура?

Билеты на экскурсии: оборудованная пещера "Большая Азишская" – 600 руб., частная коллекция "Сад камней" – 150 руб.

Обратный трансфер до г. Краснодара, г. Армавира и г. Минеральные Воды – от 200 до 600 руб.

Какое питание будет во время тура?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;

Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;

Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
15 сен 2022
Покупка путёвки по интернету прошла очень быстро и профессионально. Организация самого тура тоже никаких накладок, всё чётко по расписанию. Спасибо
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Н
8 авг 2022
По организации тура все было замечательно. Все вопросы решались оперативно. Спасибо за тур.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
И
28 июля 2022
Отдыхали с Большой страной в Адыгее, тур "Черноморская сказка". Отдых оказался великолепным. Все наши пожелания были учтены. На Базе Земля, где непосредственно проходил наш отдых работают настоящие профессионалы, которые не только сделали наше знакомство с Адыгеей безопасным, но и сделали комфортным и душевным каждый день нашего тура. Тур был мультиактив, с пешими походами, скалолазанием, каньонингом, рафтингом. Для нас всё это было в первый раз, было сложно, в некоторые моменты, даже страшно, но безумно интересно!!! Жили мы в чистом уютном доме на Аминовке. Питание было очень вкусным!!! Ну и приятный бонус в конце тура это море! Спасибо Большой стране и Базе Земля за наш незабываемый отдых!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Ирина, спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🚶Пешеходные🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня🍀Природа и пейзажи💧ВодопадыЛаго-Наки🗽Популярные места

Похожие туры в Майкопе

Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах
Улица Мира, 7А, станица Даховская
7 750 за 1 человека
Эко-Тур «Достучаться до небес»
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Adygeya
Adygeya
Нет отзывов
Эко-Тур «Достучаться до небес»
Приглашаем в эко-тур в Гуамское ущелье и Орлиная полка
Майкоп, ул. Российская, 100
6 000 за всё до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
10 отзывов
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
на центральной площади им. Ленина
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
2 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ