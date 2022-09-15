3 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Посещение частной палеонтологической коллекции «Сад камней».

Подъем на транспорте к горному плато Лаго-Наки на высоту около 2000 м над уровнем моря. По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками и с видами на горы. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Обед – ланч-бокс.

Посещение необорудованных пещер, если погодные условия будут благоприятными.

Так же, при достаточном снежном покрове, возможен трекинг с использованием снегоступов.

На обратном пути – посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская».

18:00 Ужин.

За ужином нас ждет приготовленный на огне шашлык, общение, обмен впечатлениями, а также вкусный адыгейский сыр в подарок*.

*Акция на сыр действует с октября по май включительно.