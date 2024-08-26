5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
60 000₽ за человека
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров, а также гостеприимство и восхитительную природу горного края — Адыгеи в новогоднем туре»
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
6 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Проведем незабываемые 6 новогодних дней и окунемся в историю этого края, проникнемся потрясающими видами на горы, изучим загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады»
3 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья26 августа 2024Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
- ДДмитрий19 августа 2024Лучшие!
- ООксана16 января 2024Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
- ППавел16 января 2024Отличный тур!
- ЕЕвгения16 января 2024Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
- ЕЕкатерина17 июля 2023Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программаВсе понравилось
- ССергей13 июля 2023Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программаОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятся о гостях, за что им большое спасибо!
- ООльга11 июля 2023Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программаОтлично
- ФФилиппова5 января 20235+++++++. Необычайно круто.
- ЕЕлизавета10 января 2022Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Зимние»
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