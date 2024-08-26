Туры подходящие для зимних прогулок по Майкопу

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Майкопе, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Рождество в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
60 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров, а также гостеприимство и восхитительную природу горного края — Адыгеи в новогоднем туре»
30 дек в 10:00
69 000 за человека
Рождественский тур в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Проведем незабываемые 6 новогодних дней и окунемся в историю этого края, проникнемся потрясающими видами на горы, изучим загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады»
3 янв в 10:00
от 39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
    Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Лучшие!
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему
  • П
    Павел
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Отличный тур!
  • Е
    Евгения
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. БольшоеТур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2023
    Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
    Все понравилось
  • С
    Сергей
    13 июля 2023
    Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
    Организаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятся о гостях, за что им большое спасибо!
    Организаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятсяОрганизаторы и инструктора очень добрые и отзывчивые люди, все профессионалы своего дела. Сотрудники турбазы максимально заботятся
  • О
    Ольга
    11 июля 2023
    Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
    Отлично
    Отлично
  • Ф
    Филиппова
    5 января 2023
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    5+++++++. Необычайно круто.
  • Е
    Елизавета
    10 января 2022
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
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    моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме. Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Майкопе в октябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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