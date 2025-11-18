Программа тура по дням
Встреча. Термальный источник «Псыгупс»
10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер.
11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер.
13:00–13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих из Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД туристы из Минеральных Вод отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Ущелье ручья Руфабго. Геотермальный источник
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсиюв ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Вход оплачивается отдельно:
- 700 руб. взрослый;
- 350 руб. детский.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная и пешая прогулки
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седлена 1,5 часапо маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Стоимость 2500 руб.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения или отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Вход оплачивается отдельно:
- 700 руб. взрослый;
- 350 руб. детский
Для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой. Стоимость 2600 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
Кавказский заповедник (Лаго-Наки) 500 руб. взр., 250 руб. детский.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
Азишская пещера — 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский.
Пещера Нежная — 800 руб. взрослый, 400 руб. детский.
14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч-боксы).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
После экскурсии на плато Лаго-Наки туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандартная вместимость
|Цена за тур
|Доплата за одноместное размещение
|Рябиновые бусы
|№5
|4
|51800
|15000
|№10, 11
|4
|51800
|15000
|№3Б
|3
|51800
|15000
|№4Б
|4
|51800
|15000
|№1Б
|4
|51800
|15000
|№1-4, 6-9
|2
|55200
|15000
|№2Б (мини)
|2
|55200
|15000
|доп место
|1
|46000
|Лаванда
|Лаванда
|2
|47500
|9000
|Лаванда доп место
|1
|42900
|Отдых у реки
|№1-4
|2
|49800
|13000
|№5
|2
|49800
|13000
|№6-7
|3
|49800
|13000
|№8
|4
|49800
|13000
|№9-11
|4
|49800
|13000
|№12
|4
|49800
|13000
|доп место
|1
|43700
|На Аминовской
|На Аминовской
|2
|44500
|7000
|Парк Хаджох
|Стандарт
|2
|54500
|19000
|Улучшенный
|2
|56100
|20000
|Комфорт
|2
|57700
|22000
|студия
|2
|62500
|26000
|семейный
|4
|51900
|17000
|доп место (все номера)
|1
|50900
|Дего
|2-местный стандарт
|2
|47200
|11000
|2-местный комфорт
|2
|48700
|12000
|4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|47200
|11000
|сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|47200
|11000
|НОВЫЙ НОМЕР 2-местный
|2
|51800
|15000
|Доп место в любой номер
|1
|46400
|У ручья
|2-местный
|2
|49800
|12000
|4-, 8-местный
|4
|49800
|12000
Питание:
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
- а завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона — все это утопает в зелени и щебетании птиц.
Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков.
В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе.
К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью.
В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды.
Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка.
Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.
Гостиница «Парк Хаджох»
Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.
Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.
Гостевой дом «Дего»
Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-местных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Мин. Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня (если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара /Минеральных Вод и обратно
- Расходы личного характера
- Индивидуальный трансфер из/в: Краснодар 6500 руб. Мин. Воды 12000 руб
- Краснодар 6500 руб
- Мин. Воды 12000 руб
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 700 руб. взр., 350 руб. детскийХаджохская теснина - 700 руб. взр., 350 руб. детямАзишская пещера - 1000 руб. взрослый, 500 руб. детскийпещера Нежная - 800 руб. взрослый, 400 руб. детскийкавказский заповедник (Гузерипль/Лаго-Наки) - 500 руб. взрослый и 250 руб. детский
- Водопады Руфабго - 700 руб. взр., 350 руб. детский
- Хаджохская теснина - 700 руб. взр., 350 руб. детям
- Азишская пещера - 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский
- Пещера Нежная - 800 руб. взрослый, 400 руб. детский
- Кавказский заповедник (Гузерипль/Лаго-Наки) - 500 руб. взрослый и 250 руб. детский
- Конная прогулка - 2500 руб
- Медицинская страховка оформляется по запросу
- Рафтинг - 2600 руб
- Услуги прачечной
- Сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (35х24х1.0 см);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- крем от загара.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура:
- ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
- аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
Обратный трансфер:
- на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
Внимание!
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.
Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Ориентировочное время в пути:из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.
Страховка включена в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.