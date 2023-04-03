Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»

Экскурсия в Манасе: узнайте о легендах и съемках фильма «Белое солнце пустыни»

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Дагестан — это невероятные горные пейзажи и местные традиции. Все это создает неповторимую атмосферу. Туристы приезжают к нам, чтобы насладиться безмятежностью и лучше понять традиции. Я хочу познакомить вас с самыми красивыми местами республики — Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.

Вы прогуляетесь на катере по жемчужной воде каньона и побываете на месте съемок фильма «Белое солнце пустыни».
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Жемчужные воды каньона
  • Виды на Черкейское водохранилище
  • Виды на Миатлинскую ГЭС
  • Смотровая площадка в поселке Дубки
  • Песчаное царство Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков. Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон. Как говорят путешественники "Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане". Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор. Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. Интересно заметить, по протяженности Сулакский каньон короче, а по глубине превосходит Гранд каньон.
Прогулка на катерах по жемчужной воде не сравнится ни с чем другим, что мы обязательно попробуем.
Еще одной точкой маршрута будем Бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и оставите себе памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма "Белое солнце пустыни"

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • 30-минутная прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Входные билеты на «Сарыкум»
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Обед в форелевом хозяйстве
  • Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
  • Дополнительная предоплата не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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