Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Манжероке, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
12 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 25 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    6 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
    читать дальше

    утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях покатались, петроглифы посмотрели, на обрывах и порогах пофотографировались, Катунь со всех сторон осмотрели, пообедали с потрясающим видом на долину на свежем воздухе! В конце даже к зубрам заехали. И параллельно узнали много интересного. Было очень полезно в том числе для составления планов на следующий визит на Алтай.
    Однозначно рекомендую. Но важно понимать, что темп везде очень активный. Все чтобы успеть везде.

  • К
    Ксения
    4 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
    Спасибо 😊
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
  • Л
    Любовь
    29 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Отличный маршрут, отдельное спасибо за вкусный чай и музыку
  • И
    Инна
    20 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
  • Л
    Людмила
    19 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Благодарим Вячеслава за экскурсию!
    За возможность увидеть красоту гор, простор долин, дышать разнотравьем, почувствовать мощь Катуни! Незабываемая поездка останется в памяти навсегда ☺️
    Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение и травяной чай!
    Благодарим Вячеслава за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться одной из самых живописных
    читать дальше

    трасс мира и испытать всю прелесть дороги телом и душой, эта поездка создана именно для вас. Скучать точно не придется благодаря увлекательным рассказам Вячеслава, интересным фактам и личным историям экскурсовода. Вас ждут великолепные места, потрясающие пейзажи и возможность сделать отличные фото на память. На обратном пути мы послушали прекрасные песни об Алтае!
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасный день! Моя мечта сбылась!

    Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Это вторая экскурсия у Славы. Всё отлично.
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Прекрасная экскурсия по одному из самых живописных трактов мира! Очень красивые места и продуманный маршрут с большим количеством фото остановок
    читать дальше

    в наиболее подходящих для этого точках. Слава - чудесный рассказчик, который много знает об Алтае, его истории, легендах и традициях коренных жителей. Он в принципе разносторонне развитый человек, который может поддержать разговор на любую тему! Кроме того, и это очень важно, учитывая сложные горные дороги, Слава очень аккуратный водитель, с которым комфортно ездить на большие расстояния.

  • С
    Софья
    29 июля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Вячеслав наипрекраснейший гид! Экскурсия невероятно интересная, мы с сестрой были в полном восторге. Он заинтересовал не только познавательной информацией, но
    читать дальше

    и интересными фактами. Все это было еще подкреплено восхитительными видами. Экскурсия высший класс. Спасибо за это природе Алтая и конечно Вячеславу!

  • О
    Оксана
    18 июля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Замечательная экскурсия. Все прошло на высшем уровне! Вячеслав открытый, коммуникабельный человек, с хорошим кругозором, знающий и любящий свою работу. Профессионал. Спасибо большое.
    За чаепитие на смотровой площадке отдельное спасибо!!!! 🥰
    Море впечатлений от поездки. Обязательно буду рекомендовать друзьям👌
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо большое за путешествие!
    Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
    читать дальше

    и информацию, рассказанную гидом.
    Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно))
    Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры.
    На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались.
    Спасибо еще раз!

  • Р
    Роман
    29 июня 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия не из легких, вы должны быть готовы почти весь день провести в дороге. Но если вы хотите увидеть одну
    читать дальше

    из красивейших дорог в мире и прочувствовать её своей спиной и пятой точкой, то вам сюда. Не переживайте, Вячеслав не даст вам скучать в пути. Тут и обстоятельное повествование, интересные факты и личный опыт гида.
    Великолепные локации, захватывающие виды и прекрасные фотографии вам гарантированы.

    Экскурсия не из легких, вы должны быть готовы почти весь день провести в дороге. Но если
  • С
    Светлана
    28 июня 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Поездка была великолепной! Вячеслав интересный рассказчик. За время поездки узнали много нового, посмотрели очень красивые виды Алтая с Чуйского тракта. Музыкальное сопровождение на обратном пути заслуживает отдельно 100 баллов)
  • А
    Андрей
    18 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
    читать дальше

    легкое и ненавязчивое изложение информации о посещаемых объектах. Все понравилось, не могу найти недостатков или пожелать что то улучшить. Спасибо за отличный день.

  • В
    Виктория
    26 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае!
    Вячеслав показал так много удивительно-красивых мест, помог
    читать дальше

    сделать наикрутейшие фотографии, рассказал столько полезной и интересной информации, угостил вкуснейшим чаем на травах, познакомил и влюбил в музыку с местными мотивами и обеспечил комфортабельную поездку за приятной беседой. Честно говоря, были небольшие сомнения по поводу длительности экскурсии, но она прошла настолько легко и задорно, что время пролетело незаметно.
    Так здорово, когда человек горит своим делом и к каждой мелочи подходит с душой!

    С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае!
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали.
    Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали
  • И
    Инга
    20 апреля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
    читать дальше

    — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием.

    Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.

    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калейдоскоп Чуйского тракта
  2. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
  3. Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в сентябре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 20 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 43 ⭐ отзыва, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь