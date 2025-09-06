Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 25 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим6 сентября 2025Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
- ККсения4 сентября 2025Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
Спасибо 😊
- ИИрина3 сентября 2025Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
- ЛЛюбовь29 августа 2025Отличный маршрут, отдельное спасибо за вкусный чай и музыку
- ИИнна20 августа 2025Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
- ЛЛюдмила19 августа 2025Благодарим Вячеслава за экскурсию!
За возможность увидеть красоту гор, простор долин, дышать разнотравьем, почувствовать мощь Катуни! Незабываемая поездка останется в памяти навсегда ☺️
Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение и травяной чай!
- ТТатьяна18 августа 2025Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться одной из самых живописных
- ММария13 августа 2025Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
- ННаталья8 августа 2025Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
- ООльга7 августа 2025Это вторая экскурсия у Славы. Всё отлично.
- ААнна1 августа 2025Прекрасная экскурсия по одному из самых живописных трактов мира! Очень красивые места и продуманный маршрут с большим количеством фото остановок
- ССофья29 июля 2025Вячеслав наипрекраснейший гид! Экскурсия невероятно интересная, мы с сестрой были в полном восторге. Он заинтересовал не только познавательной информацией, но
- ООксана18 июля 2025Замечательная экскурсия. Все прошло на высшем уровне! Вячеслав открытый, коммуникабельный человек, с хорошим кругозором, знающий и любящий свою работу. Профессионал. Спасибо большое.
За чаепитие на смотровой площадке отдельное спасибо!!!! 🥰
Море впечатлений от поездки. Обязательно буду рекомендовать друзьям👌
- ЮЮлия30 июня 2025Спасибо большое за путешествие!
Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
- РРоман29 июня 2025Экскурсия не из легких, вы должны быть готовы почти весь день провести в дороге. Но если вы хотите увидеть одну
- ССветлана28 июня 2025Поездка была великолепной! Вячеслав интересный рассказчик. За время поездки узнали много нового, посмотрели очень красивые виды Алтая с Чуйского тракта. Музыкальное сопровождение на обратном пути заслуживает отдельно 100 баллов)
- ААндрей18 июня 2025Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
- ВВиктория26 апреля 2025С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае!
Вячеслав показал так много удивительно-красивых мест, помог
- ЕЕкатерина23 апреля 2025Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали.
- ИИнга20 апреля 2025Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
