Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Манжероке, цены от 16 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут Начало: По месту вашего проживания от 26 000 ₽ за всё до 6 чел. 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора Начало: На курорте «Манжерок» 30 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Чемал après-ski Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока 16 800 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Манжерока

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке Чемал après-ski В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Манжероку в октябре 2025 Сейчас в Манжероке в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 16 800 до 30 000.

Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2025 год по теме «Активности», цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь