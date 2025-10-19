Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Начало: На курорте «Манжерок»
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
19 окт в 13:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в октябре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 16 800 до 30 000.
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2025 год по теме «Активности», цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь