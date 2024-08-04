Чуйский тракт — это горы и ни на что не похожие песчаные скалы. Бирюзовые реки. Захватывающие дух перевалы и панорамы. А ещё, конечно, суровая реальность — работа заключённых, пробивавших тракт.
Вы побываете в самых живописных местах, услышите интересные факты о рельефе и природе, увидите памятники, раскрывающие местную историю.
Вы побываете в самых живописных местах, услышите интересные факты о рельефе и природе, увидите памятники, раскрывающие местную историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
«Есть на Алтае тракт — Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поётся, выдумывается о нём. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта… »
В. Шукшин
Что вас ожидает
- Перевал Семинский. Петляя с берега на берег реки Сема — золотоносной реки Алтая!, — мы поднимемся к вековым кедрам на высоту 1717 м. Сделаем привал на самом высоком перевале Чуйского тракта — Семинском.
- Перевал Улегомский. Или Чике Таман. Находится чуть ниже, но выигрывает по обзорным локациям. Здесь вас ждут виды на долины Большого и Малого Ильгуменя. На этот перевал сохранились три дороги, включая царскую — по ней когда-то шли караваны купцов в Монголию, а сегодня можно найти подкову на удачу!
- Урочище Кор Кечу. Даже если подкову не найдём, то памятник ей не пропустим. У места под названием Гибельная переправа увидим лагерь Кор Кечу, где жили заключённые, которые в 1930-е пробивали в скалах Яломанские бомы, протянувшиеся по левому берегу Катуни на 12 км.
- Обзорная площадка над Катунью. Вы увидите уникальные огромные земляные волны, или, как их называют учёные, Гигантскую рябь течения. И узнаете, как в Древнем Алтае эти волны появились.
- Бом Айры Таш. У этого «раздвоенного камня» я покажу вырубленный в скале автограф. Его оставили заключённые. По древней тропе, по которой когда-то гнали караваны, мы поднимемся пешком на скальную террасу, с высоты которой откроются панорамные виды на долину Катуни, её знаменитый зигзаг и Чуйский тракт, прорубленный в скале.
- Ленин и уникальные песчаные стелы. Остановимся у самого первого в Горном Алтае памятника Ильичу, а затем на реке Малая Иня осмотрим удивительные песчаные стелы.
- Бом Бичикту Кая. Я расскажу, почему этот бом получил название «Скала с письменами» и останки какого сооружения археологи нашли на вершине этой скалы.
- Чуй Оозы, оно же слияние Чуи и Катуни. Пожалуй, самое живописное и контрастное слияние рек на Алтае.
Не только смотреть, но и узнавать
Алтай, по одной из версий, означает место, где есть золото. Конечно же, я расскажу, что всё это не спроста. Обсудим историю сперва Чуйской тропы, по которой купцы гнали свои караваны в Монголию. А после то, как в советские времена всем миром строили Чуйский тракт. Вы узнаете, какие мощнейшие природные катаклизмы в древности обрушивались на Алтай. И какие следы они после себя оставили. А также какие интересные находки сделали наши археологи, исследуя древние культуры, населявшие Алтай.
Организационные детали
- Дорога до первой остановки (перевала) займёт около 2 часов. При желании сделаем остановку до этого в кафе. Также мы заедем на обед в одно из кафе (опционально).
- Во время экскурсии в основном мы передвигаемся на автомобиле. Пешеходный участок один. Подходит для путешественников с любой физической подготовкой. Не подходит для маленьких детей — с ними будет тяжело.
- Транспорт — комфортабельный полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica. По запросу предоставлю бустеры для детей.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно Алтайска от 1500 р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Манжероке
Провёл экскурсии для 935 туристов
Горы Алтая — моя слабость. Ради них я 15 лет назад бросил жизнь в шумном городе, где работал профессиональным DJ-ем в ночных клубах и переехал в деревню Манжерок. Да-да, туЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
4 авг 2024
Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история про потоп на Алтае это просто нечто невообразимое. Потоп в горах. Остановки во множестве красивых локаций. Однозначно к посещению.
Виктор
7 июл 2024
Вячеслав профессиональный и очень грамотный гид, знающий и, главное, беззаветно любящий свой родной край. Всем рекомендую.
В
Василий
4 июл 2024
Это наше первое знакомство с Алтаем, потому очень серьёзно подошли к выбору гида и не ошиблись. Вячеслав не только профессионально выполнил свою работу, но и привнёс душевно-эмоциональных красок, творчества и своей харизмы, что всё 12-часовое путешествие прошло на одном дыхании. Мы до сих пор под впечатлением. Отдельное спасибо его жене Наташе за великолепный чай с мёдом.
Е
Елена
28 июн 2024
Благодарим Вячеслава за внимание к нам, терпение, отзывчивость,грамотную подачу материала,желание показать все самое лучшее!) Вячеслав-профессионал в своем деле! Позитивен, умён, коммуникабелен! Мы рады,что нам посчастливилось встретиться с ним!) Вячеслав любит Алтай и делится своей любовью с окружающими!)
Лидия
3 июн 2024
Всем привет! Экскурсия с Вячеславом четко спланирована (гид начитан, пунктуален, заботлив и внимателен). В результате я получила массу впечатлений, море разнообразных фотографий и огромное количество информации о местности, истории и жизни этой земли. Однозначно рекомендую ☺️
Елена
24 мая 2024
По Чуйскому тракту ездили с Вячеславом. Больше всего в индивидуальных экскурсиях ценим возможность нестандартного подхода, возможность остановиться в любом месте, посмотреть места, в которые трудно попасть большой группой, неограниченность по времени (в разумных пределах). Все это сполна оценили во время поездки. Прекрасные виды, хороший рассказчик, надежная машина, приятная прогулка по горной тропе. И, конечно, желание вернуться снова.
Павел
3 мая 2024
Это была наша вторая экскурсия от Вячеслава. Сначала сомневались из-за расстояния, более 500 км, думали будет тяжело. Но эта экскурсия настолько дополнила первую и помогла сформировать картину Горного Алтая, что
Похожие экскурсии из Манжерока
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Чуйский тракт: открывая тайны Алтая
Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Голубые озёра Чемала
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
4 янв в 09:00
7 янв в 09:00
4 400₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Лебединое озеро и Белокуриха: встреча с прекрасным
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
5 янв в 09:00
8 янв в 09:00
4 800₽ за человека