Чуйский тракт — это горы и ни на что не похожие песчаные скалы. Бирюзовые реки. Захватывающие дух перевалы и панорамы. А ещё, конечно, суровая реальность — работа заключённых, пробивавших тракт. Вы побываете в самых живописных местах, услышите интересные факты о рельефе и природе, увидите памятники, раскрывающие местную историю.

Описание экскурсии

«Есть на Алтае тракт — Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поётся, выдумывается о нём. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта… »

В. Шукшин

Что вас ожидает

Перевал Семинский. Петляя с берега на берег реки Сема — золотоносной реки Алтая!, — мы поднимемся к вековым кедрам на высоту 1717 м. Сделаем привал на самом высоком перевале Чуйского тракта — Семинском.

Петляя с берега на берег реки Сема — золотоносной реки Алтая!, — мы поднимемся к вековым кедрам на высоту 1717 м. Сделаем привал на самом высоком перевале Чуйского тракта — Семинском. Перевал Улегомский. Или Чике Таман. Находится чуть ниже, но выигрывает по обзорным локациям. Здесь вас ждут виды на долины Большого и Малого Ильгуменя. На этот перевал сохранились три дороги, включая царскую — по ней когда-то шли караваны купцов в Монголию, а сегодня можно найти подкову на удачу!

Или Чике Таман. Находится чуть ниже, но выигрывает по обзорным локациям. Здесь вас ждут виды на долины Большого и Малого Ильгуменя. На этот перевал сохранились три дороги, включая царскую — по ней когда-то шли караваны купцов в Монголию, а сегодня можно найти подкову на удачу! Урочище Кор Кечу. Даже если подкову не найдём, то памятник ей не пропустим. У места под названием Гибельная переправа увидим лагерь Кор Кечу, где жили заключённые, которые в 1930-е пробивали в скалах Яломанские бомы, протянувшиеся по левому берегу Катуни на 12 км.

Даже если подкову не найдём, то памятник ей не пропустим. У места под названием Гибельная переправа увидим лагерь Кор Кечу, где жили заключённые, которые в 1930-е пробивали в скалах Яломанские бомы, протянувшиеся по левому берегу Катуни на 12 км. Обзорная площадка над Катунью. Вы увидите уникальные огромные земляные волны, или, как их называют учёные, Гигантскую рябь течения. И узнаете, как в Древнем Алтае эти волны появились.

Вы увидите уникальные огромные земляные волны, или, как их называют учёные, Гигантскую рябь течения. И узнаете, как в Древнем Алтае эти волны появились. Бом Айры Таш. У этого «раздвоенного камня» я покажу вырубленный в скале автограф. Его оставили заключённые. По древней тропе, по которой когда-то гнали караваны, мы поднимемся пешком на скальную террасу, с высоты которой откроются панорамные виды на долину Катуни, её знаменитый зигзаг и Чуйский тракт, прорубленный в скале.

У этого «раздвоенного камня» я покажу вырубленный в скале автограф. Его оставили заключённые. По древней тропе, по которой когда-то гнали караваны, мы поднимемся пешком на скальную террасу, с высоты которой откроются панорамные виды на долину Катуни, её знаменитый зигзаг и Чуйский тракт, прорубленный в скале. Ленин и уникальные песчаные стелы. Остановимся у самого первого в Горном Алтае памятника Ильичу, а затем на реке Малая Иня осмотрим удивительные песчаные стелы.

Остановимся у самого первого в Горном Алтае памятника Ильичу, а затем на реке Малая Иня осмотрим удивительные песчаные стелы. Бом Бичикту Кая. Я расскажу, почему этот бом получил название «Скала с письменами» и останки какого сооружения археологи нашли на вершине этой скалы.

Я расскажу, почему этот бом получил название «Скала с письменами» и останки какого сооружения археологи нашли на вершине этой скалы. Чуй Оозы, оно же слияние Чуи и Катуни. Пожалуй, самое живописное и контрастное слияние рек на Алтае.

Не только смотреть, но и узнавать

Алтай, по одной из версий, означает место, где есть золото. Конечно же, я расскажу, что всё это не спроста. Обсудим историю сперва Чуйской тропы, по которой купцы гнали свои караваны в Монголию. А после то, как в советские времена всем миром строили Чуйский тракт. Вы узнаете, какие мощнейшие природные катаклизмы в древности обрушивались на Алтай. И какие следы они после себя оставили. А также какие интересные находки сделали наши археологи, исследуя древние культуры, населявшие Алтай.

Организационные детали