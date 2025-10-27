-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
от 25 650 ₽
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Начало: На курорте «Манжерок»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4750 ₽
5000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
Заметить, обсудить и прочувствовать - как это делал писатель, актёр и режиссёр
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
23 750 ₽
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 октября 2025Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все
- ННаталья22 сентября 2025Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
- ВВадим6 сентября 2025Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
- ККсения4 сентября 2025Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
Спасибо 😊
- ИИрина3 сентября 2025Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
- ИИнна20 августа 2025Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
- ММария13 августа 2025Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
- ННаталья8 августа 2025Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
- ЮЮлия30 июня 2025Спасибо большое за путешествие!
Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
- ААндрей18 июня 2025Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
- ИИнга20 апреля 2025Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
- ААртем8 марта 2025Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в
- ООльга28 февраля 2025Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой.
Виктор очень хорошо осведомлен о местной культуре и истории, что
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 25 650 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
