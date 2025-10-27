Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Манжероке до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Манжероке, цены от 4750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
-
5%
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
от 25 650 ₽27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
6 часов
-
5%
Индивидуальная
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Начало: На курорте «Манжерок»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4750 ₽5000 ₽ за человека
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
Заметить, обсудить и прочувствовать - как это делал писатель, актёр и режиссёр
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
23 750 ₽25 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все
    читать дальше

    самое интересное. Прокатились на моторках, посмотрели на Катунь с разных живописных ракурсов. Виктор рассказывал много интересного по дороге и давал свободное время в локациях. По пути был вкусный обед в кафе Чемала. Очень комфортная экскурсия, при этом очень насыщенная и интересная!

    Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
  • В
    Вадим
    6 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
    читать дальше

    утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях покатались, петроглифы посмотрели, на обрывах и порогах пофотографировались, Катунь со всех сторон осмотрели, пообедали с потрясающим видом на долину на свежем воздухе! В конце даже к зубрам заехали. И параллельно узнали много интересного. Было очень полезно в том числе для составления планов на следующий визит на Алтай.
    Однозначно рекомендую. Но важно понимать, что темп везде очень активный. Все чтобы успеть везде.

  • К
    Ксения
    4 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
    Спасибо 😊
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
  • И
    Инна
    20 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо большое за путешествие!
    Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
    читать дальше

    и информацию, рассказанную гидом.
    Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно))
    Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры.
    На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались.
    Спасибо еще раз!

  • А
    Андрей
    18 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
    читать дальше

    легкое и ненавязчивое изложение информации о посещаемых объектах. Все понравилось, не могу найти недостатков или пожелать что то улучшить. Спасибо за отличный день.

  • И
    Инга
    20 апреля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
    читать дальше

    — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием.

    Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.

    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные
  • А
    Артем
    8 марта 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в
    читать дальше

    красивейший мир Алтайского края. За день посетили и посмотрели немало чудесных и просто необычных мест, открыли и узнали для себя много нового.
    Спасибо большое от всей нашей команды!

  • О
    Ольга
    28 февраля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой.

    Виктор очень хорошо осведомлен о местной культуре и истории, что
    читать дальше

    делает экскурсию не только увлекательной, но и познавательной.

    В целом, экскурсия в Горный Алтай — это отличная возможность насладиться природой, получить новые знания и зарядиться положительной энергией!

    Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
  2. Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
  3. Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 25 650 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Манжероке на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 5%!. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025