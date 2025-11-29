Эта экскурсия-квест создана для семей, которым хочется провести день вместе, узнавая новое и двигаясь по красивым и доступным тропам Алтая.
Мы отправимся из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район — к местам, которые в алтайских легендах связывают с Великанами. На каждой точке маршрута вас ждут задания квеста и небольшие открытия о природе и истории Алтая.
Описание квеста
Точки маршрута
- Тавдинские пещеры и грот Ихтиандра — ~1 ч 40 мин
- «Зубы Дракона» — ~1 ч 20 мин
- Обед — ~30 мин
- Козья тропа над Катунью — ~1 ч 50 мин
- Смотровая площадка «Толгоёк» — ~45 мин
- Возвращение домой — ~1 ч 20 мин
О чём эта квест-экскурсия?
- O пещераx и их отличиях от гротов
- Истории имени «Ихтиандр»
- Легендах о богатыре Сартакпае
- И многом другом!
Немного о формате
Семьям часто нужно найти баланс: детям — игровой формат и вовлечённость, взрослым — комфорт и спокойный темп. Эта экскурсия-квест построена именно так: удобные тропинки, простая логистика, безопасные маршруты и задания, которые помогают детям лучше рассмотреть места вокруг и удерживать интерес. По завершении каждый получит Сертификат участника квеста.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле с кондиционером летом и отоплением зимой: Chery Tiggo 7 Pro Max или Honda StepWGN Spada (минивэн). Вода и влажные салфетки всегда есть в салоне
- Пешие участки — короткие и доступные
- Пожалуйста, заранее сообщайте возраст детей и возможные ограничения по здоровью — чтобы адаптировать маршрут и задания
- В машине удобные кресла, панорамные окна; по запросу — детские автокресла
- Дополнительно оплачиваются вход в Тавдинские пещеры (по желанию), питание
- Маршрут можно обсудить индивидуально, чтобы сделать его проще или насыщеннее
- Квест рассчитан на детей 5–12 лет (для другого возраста — адаптируется)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Манжероке
Привет! Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Что вас ждёт: автомобильные экскурсии по самым живописным местам
