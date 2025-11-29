Мои заказы

Экскурсия-квест «Путешествие в Страну Великанов»

В увлекательном формате поехать из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район
Эта экскурсия-квест создана для семей, которым хочется провести день вместе, узнавая новое и двигаясь по красивым и доступным тропам Алтая.

Мы отправимся из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район — к местам, которые в алтайских легендах связывают с Великанами. На каждой точке маршрута вас ждут задания квеста и небольшие открытия о природе и истории Алтая.
Описание квеста

Точки маршрута

  • Тавдинские пещеры и грот Ихтиандра — ~1 ч 40 мин
  • «Зубы Дракона» — ~1 ч 20 мин
  • Обед — ~30 мин
  • Козья тропа над Катунью — ~1 ч 50 мин
  • Смотровая площадка «Толгоёк» — ~45 мин
  • Возвращение домой — ~1 ч 20 мин

О чём эта квест-экскурсия?

  • O пещераx и их отличиях от гротов
  • Истории имени «Ихтиандр»
  • Легендах о богатыре Сартакпае
  • И многом другом!

Немного о формате

Семьям часто нужно найти баланс: детям — игровой формат и вовлечённость, взрослым — комфорт и спокойный темп. Эта экскурсия-квест построена именно так: удобные тропинки, простая логистика, безопасные маршруты и задания, которые помогают детям лучше рассмотреть места вокруг и удерживать интерес. По завершении каждый получит Сертификат участника квеста.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле с кондиционером летом и отоплением зимой: Chery Tiggo 7 Pro Max или Honda StepWGN Spada (минивэн). Вода и влажные салфетки всегда есть в салоне
  • Пешие участки — короткие и доступные
  • Пожалуйста, заранее сообщайте возраст детей и возможные ограничения по здоровью — чтобы адаптировать маршрут и задания
  • В машине удобные кресла, панорамные окна; по запросу — детские автокресла
  • Дополнительно оплачиваются вход в Тавдинские пещеры (по желанию), питание
  • Маршрут можно обсудить индивидуально, чтобы сделать его проще или насыщеннее
  • Квест рассчитан на детей 5–12 лет (для другого возраста — адаптируется)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Манжероке
Привет! Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Что вас ждёт: автомобильные экскурсии по самым живописным местам
читать дальше

— никаких пеших марафонов, только комфорт и виды из окна. Индивидуальные маршруты — хочу на водопад? Легко! Хочу в горы? Поехали! Хочу попробовать алтайский мёд? Уже везу! Истории, которые заставят вас удивиться и улыбнуться. Почему я? Потому что я знаю все тропы, но сама хожу по ним крайне редко. Расскажу про Алтай так, что даже местные кедры зааплодируют. Гарантирую безопасность — лесным жителям давно объяснили, что мои гости неприкосновенны. Ко мне нужно обращаться, если вы хотите увидеть красоты Алтая, но не хотите таскать рюкзак. Если мечтаете о путешествии без сюрпризов и готовы к приключениям, где главный герой — вы, а не ваши уставшие ноги. P.S. … и если после моей экскурсии вам захочется пообещать Алтаю вечную любовь — это нормально)))

Входит в следующие категории Манжерока

