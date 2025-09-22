читать дальше

и информацию, рассказанную гидом.

Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно))

Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры.

На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались.

Спасибо еще раз!