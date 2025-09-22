Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Манжероку

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Манжероке, цены от 16 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
«Бирюзовые озёра питаются родниками, и вода в них не замерзает зимой»
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
«Летом — мощный 12-метровый водопад, зимой — волшебные бирюзовые озёра, которые не замерзают даже в морозы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чемал après-ski
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
«Это так называемые Глаза Катуни, которые доступны только зимой»
Завтра в 13:00
3 ноя в 13:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
  • В
    Вадим
    6 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
    читать дальше

    утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях покатались, петроглифы посмотрели, на обрывах и порогах пофотографировались, Катунь со всех сторон осмотрели, пообедали с потрясающим видом на долину на свежем воздухе! В конце даже к зубрам заехали. И параллельно узнали много интересного. Было очень полезно в том числе для составления планов на следующий визит на Алтай.
    Однозначно рекомендую. Но важно понимать, что темп везде очень активный. Все чтобы успеть везде.

  • К
    Ксения
    4 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
    Спасибо 😊
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
  • И
    Инна
    20 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоевОчень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо большое за путешествие!
    Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
    читать дальше

    и информацию, рассказанную гидом.
    Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно))
    Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры.
    На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались.
    Спасибо еще раз!

  • А
    Андрей
    18 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
    читать дальше

    легкое и ненавязчивое изложение информации о посещаемых объектах. Все понравилось, не могу найти недостатков или пожелать что то улучшить. Спасибо за отличный день.

  • И
    Инга
    20 апреля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
    читать дальше

    — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием.

    Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.

    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горныеНедавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горныеНедавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные
  • А
    Артем
    8 марта 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в
    читать дальше

    красивейший мир Алтайского края. За день посетили и посмотрели немало чудесных и просто необычных мест, открыли и узнали для себя много нового.
    Спасибо большое от всей нашей команды!

  • О
    Ольга
    28 февраля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой.

    Виктор очень хорошо осведомлен о местной культуре и истории, что
    читать дальше

    делает экскурсию не только увлекательной, но и познавательной.

    В целом, экскурсия в Горный Алтай — это отличная возможность насладиться природой, получить новые знания и зарядиться положительной энергией!

    Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотойЭкскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотойЭкскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотойЭкскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
  2. Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
  3. Чемал après-ski
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в октябре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 16 800 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2025 год по теме «Зимние», 13 ⭐ отзывов, цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь