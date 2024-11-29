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видеть, обязательно!!! Просто какая-то нереальная красота!! А если ещё к этому добавить истории и легенды, рассказанные Вячеславом, то ощущение, что попал на другую планету!!! Горы-горы…. Они просто разные…. До перевала одни, после абсолютно другие, как будто едешь по разным местам…. Сёла, посёлки… У каждого своя история, своя жизнь…. Это была наша вторая поездка с Вячеславом (первая, по долине реки Катуни. Про неё также оставили отзыв). И снова всё сложилось отлично!!! С Вячеславом было легко и приятно общаться, а его рассказами мы заслушивались! И также в конце поездки мы остановились на пикник (в этот раз на слиянии двух рек - Чуи и Катуни), снова чай на Алтайских травах, ароматный и чуть обжигающий… Вкуснотища!!! И конечно, не забыли про сувениры, накупили "кедрЫ" (шишек и орешков), а сыну коготь медведя!!! 🙂 Ещё раз благодарим Вячеслава и желаем ему крепчайшего здоровья и процветания!!! Так держать!!! Однозначно рекомендуем!!! В компании Вячеслава время пролетит незаметно!!! 👍👍👍