Чуйский тракт – экскурсии в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «Чуйский тракт» в Манжероке, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокру
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
«Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта… »»
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
«Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира»
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000 за всё до 7 чел.
Чуйский тракт: открывая тайны Алтая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Чуйский тракт: открывая тайны Алтая
Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник»
«Экскурсия по Чуйскому тракту — это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию»
6 янв в 09:00
25 фев в 09:00
5500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милана
    29 ноября 2024
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Классная экскурсия с продуманным маршрутом и всеми остановками. Красоты просто поражают. Вячеслав отличный экскурсовод - интересные рассказы и отдельно медиа сопровождение про Алтай.
  • Е
    Елена
    22 ноября 2024
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Выражаем огромное спасибо Вячеславу за незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира - Чуйскому тракту! Друзья, это надо
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    видеть, обязательно!!! Просто какая-то нереальная красота!! А если ещё к этому добавить истории и легенды, рассказанные Вячеславом, то ощущение, что попал на другую планету!!! Горы-горы…. Они просто разные…. До перевала одни, после абсолютно другие, как будто едешь по разным местам…. Сёла, посёлки… У каждого своя история, своя жизнь…. Это была наша вторая поездка с Вячеславом (первая, по долине реки Катуни. Про неё также оставили отзыв). И снова всё сложилось отлично!!! С Вячеславом было легко и приятно общаться, а его рассказами мы заслушивались! И также в конце поездки мы остановились на пикник (в этот раз на слиянии двух рек - Чуи и Катуни), снова чай на Алтайских травах, ароматный и чуть обжигающий… Вкуснотища!!! И конечно, не забыли про сувениры, накупили "кедрЫ" (шишек и орешков), а сыну коготь медведя!!! 🙂 Ещё раз благодарим Вячеслава и желаем ему крепчайшего здоровья и процветания!!! Так держать!!! Однозначно рекомендуем!!! В компании Вячеслава время пролетит незаметно!!! 👍👍👍

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  • В
    Вадим
    4 августа 2024
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история про потоп на Алтае это просто нечто невообразимое. Потоп в горах. Остановки во множестве красивых локаций. Однозначно к посещению.
    Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж историяЭкскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж историяЭкскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж историяЭкскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история
  • А
    Аникст
    25 июля 2024
    Изюминка Алтая - Чуйский тракт
    Отлично прошла экскурсия, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Чуйский тракт»

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Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2024
Сейчас в Манжероке в категории "Чуйский тракт" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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