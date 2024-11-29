12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокру
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
«Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта… »»
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
«Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира»
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Чуйский тракт: открывая тайны Алтая
Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник»
«Экскурсия по Чуйскому тракту — это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию»
6 янв в 09:00
25 фев в 09:00
5500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММилана29 ноября 2024Классная экскурсия с продуманным маршрутом и всеми остановками. Красоты просто поражают. Вячеслав отличный экскурсовод - интересные рассказы и отдельно медиа сопровождение про Алтай.
- ЕЕлена22 ноября 2024Выражаем огромное спасибо Вячеславу за незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира - Чуйскому тракту! Друзья, это надо
- ВВадим4 августа 2024Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история про потоп на Алтае это просто нечто невообразимое. Потоп в горах. Остановки во множестве красивых локаций. Однозначно к посещению.
- ААникст25 июля 2024Отлично прошла экскурсия, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Чуйский тракт»
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Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2024
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