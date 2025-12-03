Экскурсия для тех, кто хочет почувствовать природу Алтая и перезагрузиться.
Мы пройдёмся по живописным местам вдоль Катуни, полюбуемся каскадами, вспомним легенды и истории, а также побываем в Аскатском доме травницы, где вы узнаете больше о целебных свойствах местной флоры.
Описание водной прогулки
Начало путешествия
10:00 — встреча в Горно-Алтайске, знакомство, старт экскурсии.
Голубые глаза Катуни
10:45 — первая остановка на «голубых глазах» реки. Рассмотрим живописные озёра, обсудим природные и культурные особенности Катуни.
Аскат и традиции
12:15 — переезд и посещение Аскатского дома травницы. Поговорим о местных целебных традициях, растениях и применении природных даров Алтая.
Обеденный перерыв
13:45 — cело Аскат, обед по желанию в местном кафе.
Обратный путь
14:30–16:00 — завершение экскурсии и возвращение в Горно-Алтайск. Возможность дополнительных остановок, прогулок и фотографий по пути.
Организационные детали
- Если вас 5 или 6 человек, напишите нам, чтобы мы организовали для вас подходящий автомобиль (без доплаты)
- Транспорт: Chery Tiggo 7 Pro Max или Honda Stepwgn. В авто для вас всегда есть термос с чаем и вода
- Особой физической подготовки не требуется, маршрут подстраивается под темп группы
- Дети допускаются, но мы просим заранее уточнить их количество
- Дополнительно: моторная лодка к озёрам — 1200 ₽, зимой возможен проход по льду бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой специалист из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 42 туристов
Миссия нашей команды — дать вам не просто тур, а возможность по-настоящему обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 дек 2025
Если вы хотите познакомиться и увидеть красивые места Алтая; пообщаться с человеком, любящим республику и неравнодушным к своему делу; мягко, деликатно и в комфорте разговаривать, задавая все возможные вопросы, то очень рекомендую обратится к Олегу и посетить его туры! Это восторг и радость! Время пролетело незаметно, а количество просмотренных мест и впечатлений получилось немерено!
Рекомендую от сердца)
