Гора Воттоваара — одна из самых высоких точек Карелии, 417 метров. Но это не единственная её особенность.
На горе находится много мистического и интересного — лабиринты, сейды, колодцы, необычные камни, причудливые деревья. Неспроста Воттоваара считается местом силы — и вы к нему прикоснётесь.
Описание экскурсии
- Сейды — огромные валуны, стоящие на маленьких камнях.
- Серебряный лес — высохшие мрачные деревья, будто растущие корнями вверх.
- Живописная панорама на несколько десятков километров.
- Экстремальная лесная дорога — всплеск эмоций будет обеспечен!
Вам предстоит:
- Подняться пешком на вершину горы (набор высоты 200 метров).
- Насладиться природой вдали от туристических троп.
- Узнать о роли леса и воды в представлении древних карел.
- Разобраться в разных версиях о том, откуда на горе появились эти необычные явления.
- Послушать песни на карельском языке.
Организационные детали
- Необходима удобная спортивная обувь — треккинговые ботинки или кроссовки. Не лишними будут куртка или ветровка.
- Экскурсия довольно сложная физически, будет пеший подъём в гору. Детям и лицам пожилого возраста или с болезнями сердца не рекомендуется.
- До горы добираемся на двух автомобилях: 3,5 часа — комфортный вэн, по бездорожью 1 час (30 км) — УАЗ-буханка или ГАЗ-66.
- Стартуем из Медвежьегорска или, по договорённости, из Петрозаводска.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Александр — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 680 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.
