Экскурсии выходного дня в Медвежьегорске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Медвежьегорске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Медвежьегорском
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Путешествие на остров Кижи через сказочное Заонежье. Деревянные церкви, шунгит и карельские легенды ждут вас
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 13 400 за всё до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Были в Медвежьегорске проездом. Александр быстро подтвердил экскурсию, обозначил место встречи. Перемешались по городу на его автомобиле. Рассказывал интересно, информационно,
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    показывал исторические фото, зачитывал заметки из старых газет и документов. Узнали, что и города-то по факту с таким названием нет, а есть МедвеЖЕгорск!!! В конце экскурсии порекомендовал Кафе для обеда. Мы всем довольны. Всём рекомендуем.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Нам понравилось, сами бы всё не обошли
    Нам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошли
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Медвежьегорск-маленький городок, от которого мы многого не ждали, но город нас определенно удивил. Удивил, в первую очередь, людьми. С Александром
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    мы посетили музей ж/д транспорта на станции, где для нас провел бесплатную экскурсию создатель музея, а экспонаты приносят местные жители. Александр показал нам «замок Кархумяки», мы спускались в подземные укрепления и удивлялись упорству финнов, отстроивших прекрасно сохранившиеся доты. И, конечно, мы заходили во дворик, где снимали «Любовь и голуби», дворик воссоздан благодаря собственнику участка-энтузиасту. Медвежьегорск нам определенно понравился, спасибо Александру за экскурсию.

  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На выходные»

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  1. Знакомство с Медвежьегорском
  2. Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
  3. Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в июле 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
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