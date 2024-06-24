1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Путешествие на остров Кижи через сказочное Заонежье. Деревянные церкви, шунгит и карельские легенды ждут вас
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 13 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 июня 2024Были в Медвежьегорске проездом. Александр быстро подтвердил экскурсию, обозначил место встречи. Перемешались по городу на его автомобиле. Рассказывал интересно, информационно,
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось, сами бы всё не обошли
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Медвежьегорск-маленький городок, от которого мы многого не ждали, но город нас определенно удивил. Удивил, в первую очередь, людьми. С Александром
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
- ААндрей6 сентября 2023Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На выходные»
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