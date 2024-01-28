Активная зимняя программа
Обучение катанию на сноуборде и лыжах – с нас, а веселое настроение – с вас! В этом путешествии вы проведете много фотосессий на фоне Кавказских вершин, прокатитесь на снегоходах или квадроциклах по Джамагтскому ущелью и прогуляетесь на лошадях.
У вас будет комфортное проживание в уютном отеле, вечерние посиделки, настольные игры у камина и потрясающая компания.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин
Зимой на Кавказ приезжают только самые особенные – смелые, отважные, любящие экстрим, красоту, ветер в лицо…
Мы очень любим таких людей и всегда им рады, поэтому с удовольствием встречаем вас в аэропорту города Минеральные Воды в 15:00 часов.
Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в один из самых завораживающих уголков Карачаево-Черкессии, на берег древнего озера, в зимнюю снежную сказку.
Вечером предстоит знакомство с группой, гидами и вкуснейший ужин.
Питание: ужин в гостевом доме.
Поездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингах
Просыпайтесь, вас ждет завтрак и активнейший день!
Сегодня вы отправитесь в Джамагатское ущелье.
Мало того, что вы поедете туда на квадроциклах, там мы устроим гонки на лыжах.
Помните водные лыжи? Здесь роль катера исполнит квадроцикл, а вы будете снежным лыжником.
Скорость, ветер в лицо, снежные волны и брызги, море адреналина, даже если вы будете кататься не на лыжах, а на «ватрушках»!
В этом ущелье есть несколько нарзанных источников, поэтому нужно обязательно продегустировать нарзан.
Погуляв и повеселившись возвращаемся в Теберду, где для Вас готова баня.
Согласитесь это – прекрасное завершение веселого и активного дня!
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Домбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбинге
Подъем.
Завтрак.
Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа.
В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае.
Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай.
И все же… мы здесь не для любования!
Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед!
Вечером возвращаемся в Теберду.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме.
Архыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбинге
Подъем.
Завтрак.
Ну что, готовы к покорению новых высот?
Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз.
Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности.
Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами!
Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искрится и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости…
А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия…
«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером в гостиницу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме.
Катание на лошадях. Отъезд
Подъем.
Завтрак.
Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками: покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.
Сегодня можно все: играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб — кому что нравится…
Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.
В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.
Пора отключиться от городских проблем!
Трансфер в Минеральные Воды в 14:30.
Мы уверены, что этот отдых запомнится вам надолго!
Питание: завтрак в гостевом доме.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в городе Теберда в 2/3-местных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 чел. – 61 800 руб.
Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб. за весь период тура.
Варианты проживания
Гостевой дом «Экара», г. Теберда
Гостевой дом «Экара» располагается в самом центре курортного поселка Теберда, в окружении основных объектов инфраструктуры. Отдыхающие могут воспользоваться здесь парковкой, трансфером, а также стабильным и бесплатным доступом к Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно, а заботливый персонал всегда рад помочь. Вблизи находится два водоема, так что здесь можно заняться рыбалкой.
Для проживания предоставляются по-домашнему уютные номера, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате установлено удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и небольшой холодильник. Выдается чистое постельное белье и белоснежные полотенца. Из окон открывается вид на город.
Еще на территории есть кухня, где можно воспользоваться плитой, посудой и другой утварью, чтобы приготовить себе полноценное любимое блюдо. На облагороженной территории можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. Вблизи работает несколько магазинов.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер Минеральные Воды - Теберда - Минеральные Воды
- Проживание в 2/3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки и ужины, обед во 2-й день тура
- Катание на лошадях
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Подъемы по канатным дорогам
- Прокат горнолыжного оборудования и ватрушек
- Услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду
- Дополнительные услуги, не входящие в основной пакет
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Одноместное размещение - 8 500 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную одежду и наряды для фотосессий;
- удобную обувь по сезону;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- солнцезащитные очки и крем (солнце в горах очень активно);
- личную аптечку при необходимости.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы
г. Минеральные Воды.
Аэропорт или ж/д вокзал в 15:00, трансфер в гостевой дом г. Теберды (ориентировочно 3 – 4 часа).
Место и время завершения тура
г. Минеральные Воды.
Рекомендованное время вылета – после 18:00 часов.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).
На чем мы будем передвигаться в туре?
- Легковая
группа от 1 до 4 человек
Если в вашей группе до 4 человек, то для вас мы предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности.
- Минивен
группа от 5 до 7 человек
Если в вашей группе от 5 до 7 человек, мы предоставим комфортный вместительный «минивен».
- Микроавтобус
группа от 8 до 17 человек
Когда собирается большая группа от 8 до 17 человек, чтобы разместить всех с комфортом мы предоставляем просторный микроавтобус.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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