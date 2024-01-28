Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Групповой тур в Минеральных Водах

Активная зимняя программа

5
3 отзыва
Зимой на Кавказ приезжают только самые особенные люди – смелые, отважные, любящие экстрим, красоту и ветер в лицо… Мы предлагаем вам принять участие в уникальной активной зимней программе, в которой вы с ветерком прокатитесь на лыжах или сноуборде по склонам гор Домбая и Архыза.

Обучение катанию на сноуборде и лыжах – с нас, а веселое настроение – с вас! В этом путешествии вы проведете много фотосессий на фоне Кавказских вершин, прокатитесь на снегоходах или квадроциклах по Джамагтскому ущелью и прогуляетесь на лошадях.

У вас будет комфортное проживание в уютном отеле, вечерние посиделки, настольные игры у камина и потрясающая компания.
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Ближайшие даты:
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
24
фев
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даты

Что вас ожидает:

Гонки на лыжах
Гонки на лыжах
Вы с ветерком прокатитесь на лыжах вслед за квадроциклом, который исполнит роль катера – скорость, ветер в лицо и море адреналина вам обеспечены
Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Вы посетите целых 2 горнолыжных курорта, где ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен и дух захватывает от скорости
Конная прогулка в горах
Конная прогулка в горах
Вы проведете целый день с лошадками: покатаетесь по окрестным горам, полюбуетесь прекрасными пейзажами и вспомните детство

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин

Зимой на Кавказ приезжают только самые особенные – смелые, отважные, любящие экстрим, красоту, ветер в лицо…

Мы очень любим таких людей и всегда им рады, поэтому с удовольствием встречаем вас в аэропорту города Минеральные Воды в 15:00 часов.

Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в один из самых завораживающих уголков Карачаево-Черкессии, на берег древнего озера, в зимнюю снежную сказку.

Вечером предстоит знакомство с группой, гидами и вкуснейший ужин.

Питание: ужин в гостевом доме.

Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужинВстреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужинВстреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин
2 день

Поездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингах

Просыпайтесь, вас ждет завтрак и активнейший день!

Сегодня вы отправитесь в Джамагатское ущелье.

Мало того, что вы поедете туда на квадроциклах, там мы устроим гонки на лыжах.

Помните водные лыжи? Здесь роль катера исполнит квадроцикл, а вы будете снежным лыжником.

Скорость, ветер в лицо, снежные волны и брызги, море адреналина, даже если вы будете кататься не на лыжах, а на «ватрушках»!

В этом ущелье есть несколько нарзанных источников, поэтому нужно обязательно продегустировать нарзан.

Погуляв и повеселившись возвращаемся в Теберду, где для Вас готова баня.

Согласитесь это – прекрасное завершение веселого и активного дня!

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Поездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингахПоездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингахПоездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингахПоездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингахПоездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингах
3 день

Домбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбинге

Подъем.

Завтрак.

Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа.

В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае.

Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай.

И все же… мы здесь не для любования!

Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед!

Вечером возвращаемся в Теберду.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме.

Домбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеДомбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеДомбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеДомбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеДомбай. Катание на лыжах, сноуборде или тюбинге
4 день

Архыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбинге

Подъем.

Завтрак.

Ну что, готовы к покорению новых высот?

Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз.

Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности.

Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами!

Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искрится и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости…

А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия…

«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером в гостиницу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме.

Архыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеАрхыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеАрхыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеАрхыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбингеАрхыз. Катание на лыжах, сноуборде или тюбинге
5 день

Катание на лошадях. Отъезд

Подъем.

Завтрак.

Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками: покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.

Сегодня можно все: играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб — кому что нравится…

Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.

В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.

Пора отключиться от городских проблем!

Трансфер в Минеральные Воды в 14:30.

Мы уверены, что этот отдых запомнится вам надолго!

Питание: завтрак в гостевом доме.

Катание на лошадях. ОтъездКатание на лошадях. ОтъездКатание на лошадях. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в городе Теберда в 2/3-местных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 чел. – 61 800 руб.

Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Гостевой дом «Экара», г. Теберда

4 ночи

Гостевой дом «Экара» располагается в самом центре курортного поселка Теберда, в окружении основных объектов инфраструктуры. Отдыхающие могут воспользоваться здесь парковкой, трансфером, а также стабильным и бесплатным доступом к Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно, а заботливый персонал всегда рад помочь. Вблизи находится два водоема, так что здесь можно заняться рыбалкой.

Для проживания предоставляются по-домашнему уютные номера, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате установлено удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и небольшой холодильник. Выдается чистое постельное белье и белоснежные полотенца. Из окон открывается вид на город.

Еще на территории есть кухня, где можно воспользоваться плитой, посудой и другой утварью, чтобы приготовить себе полноценное любимое блюдо. На облагороженной территории можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. Вблизи работает несколько магазинов.

Гостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. Теберда

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды - Теберда - Минеральные Воды
  • Проживание в 2/3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки и ужины, обед во 2-й день тура
  • Катание на лошадях
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Прокат горнолыжного оборудования и ватрушек
  • Услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду
  • Дополнительные услуги, не входящие в основной пакет
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение - 8 500 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную обувь по сезону;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • солнцезащитные очки и крем (солнце в горах очень активно);
  • личную аптечку при необходимости.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы

г. Минеральные Воды.

Аэропорт или ж/д вокзал в 15:00, трансфер в гостевой дом г. Теберды (ориентировочно 3 – 4 часа).

Место и время завершения тура

г. Минеральные Воды.

Рекомендованное время вылета – после 18:00 часов.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

На чем мы будем передвигаться в туре?
  • Легковая

группа от 1 до 4 человек

Если в вашей группе до 4 человек, то для вас мы предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности.

  • Минивен

группа от 5 до 7 человек

Если в вашей группе от 5 до 7 человек, мы предоставим комфортный вместительный «минивен».

  • Микроавтобус

группа от 8 до 17 человек

Когда собирается большая группа от 8 до 17 человек, чтобы разместить всех с комфортом мы предоставляем просторный микроавтобус.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
28 янв 2024
Спасибо большое за тур
Море позитивных впечатлений)))
Спасибо большое за тур
А
27 мар 2024
Организация прекрасная
Д
6 мар 2024
Отличный организатор, поедем еще!
Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!

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