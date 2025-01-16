За три дня мы посмотрим на самые масштабные и известные кавказские курорты: знаменитый Эльбрус, о котором мечтают тысячи альпинистов, живописный Домбай с его сказочным Тебердинским заповедником и современный Архыз с самым древним христианским храмом России. В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха,
Описание тураГоры заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова. Важная информация• Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности — минимальный.
- Форма одежды: удобная и утепленная.
- Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте.
Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аланское городище
- Наскальный рисунок Лик Христа
- Обсерватория
- Архыз канатка
- Аланский древний христианский храм
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу - Муруджу
- Домбай канатка
- Перевал Гум баши
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание
- Шашлык от гида
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
- Экосборы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности - минимальный
- Форма одежды: удобная и утепленная
- Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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