Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить важные православные обители Кавказа. В Пятигорске вас ждут Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь, где можно увидеть мощи Святой Матроны Московской. В Минеральных Водах поклонитесь мощам Св. Феодосия. В Ессентуках откроются панорамы Кавказских гор и Свято-Георгиевский женский монастырь. Петропавловский храмовый комплекс впечатлит величественной скульптурой Христа Воскресшего. Путешествие подарит благодать и умиротворение

Описание экскурсии

Пятигорск — это место, где вы сможете насладиться уникальной атмосферой и богатой историей. Начнем с Храма Трех Святителей и Второафонского монастыря, который представляет собой выдающийся образец деревянного зодчества и крупнейший объект на Северном Кавказе, построенный из бревен. Здесь вы сможете увидеть частицу мощей Святой Матроны Московской.

Путь к вершинам

Далее мы поднимемся почти на вершину Бештау — одной из самых живописных гор Пятигорска. В тени вековых деревьев расположен Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь.

Вы услышите предания о древнем храме Солнца, основанном язычниками как место силы.

Узнаете о византийском монастыре IX века и обители Ивана Грозного.

Познакомитесь с множеством святынь, включая чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона.

Посетите необычную летнюю церковь.

Минеральные Воды и мощи Св. Феодосия

Следующим пунктом станет поселок Ленинский около Минеральных Вод, где долгое время покоились мощи святого Феодосия. О его житии мы поговорим отдельно на экскурсии. В новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах вы сможете поклониться святому.

Ессентуки и Свято-Георгиевский женский монастырь

Наша следующая остановка — Свято-Георгиевский женский монастырь, расположенный в урочище Дубровка. Здесь вы увидите:

Частицу мощей святого покровителя, Великомученика и Победоносца Георгия.

Часть его хитона.

Панораму Кавказских гор, включая виды на Эльбрус и другие горы.

Не забудьте попробовать настоящий монастырский мед и посетить купальни.

Петропавловский храмовый комплекс

В Ессентуках был построен впечатляющий Петропавловский храмовый комплекс. Его главной особенностью является скульптурный образ Христа Воскресшего, высотой 22 метра, расположенный на постаменте, где находится часовня Воскресения Христа.

Посетите церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов.

Прогуляйтесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим».

Заключение

Говорят, что на Кавказе находился рай. Прикасаясь к его святыням, вы сможете ощутить благодать и умиротворение. Мы надеемся, что ваше путешествие по православным святыням Кавказа принесет вам силы, веру и здоровье, а душа наполнится лёгкостью и спокойствием.