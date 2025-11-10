Мои заказы

Большое путешествие по самым важным православным обителям Кавказа

Погрузитесь в атмосферу духовности, посетив знаковые храмы и монастыри Кавказа. Узнайте о святынях и насладитесь потрясающими видами
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить важные православные обители Кавказа.

В Пятигорске вас ждут Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь, где можно увидеть мощи Святой Матроны Московской. В Минеральных Водах поклонитесь мощам Св. Феодосия. В Ессентуках откроются панорамы Кавказских гор и Свято-Георгиевский женский монастырь. Петропавловский храмовый комплекс впечатлит величественной скульптурой Христа Воскресшего. Путешествие подарит благодать и умиротворение

5 причин купить эту экскурсию

  • 🙏 Посещение святых мест
  • 🏞️ Великолепные виды Кавказа
  • 🕍 Исторические храмы и монастыри
  • 🗺️ Уникальные духовные открытия
  • 🌿 Природная красота и умиротворение
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Храм Трех Святителей
  • Второафонский монастырь
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
  • Петропавловский храмовый комплекс

Описание экскурсии

Пятигорск — это место, где вы сможете насладиться уникальной атмосферой и богатой историей. Начнем с Храма Трех Святителей и Второафонского монастыря, который представляет собой выдающийся образец деревянного зодчества и крупнейший объект на Северном Кавказе, построенный из бревен. Здесь вы сможете увидеть частицу мощей Святой Матроны Московской.

Путь к вершинам

Далее мы поднимемся почти на вершину Бештау — одной из самых живописных гор Пятигорска. В тени вековых деревьев расположен Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь.

  • Вы услышите предания о древнем храме Солнца, основанном язычниками как место силы.
  • Узнаете о византийском монастыре IX века и обители Ивана Грозного.
  • Познакомитесь с множеством святынь, включая чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона.
  • Посетите необычную летнюю церковь.

Минеральные Воды и мощи Св. Феодосия

Следующим пунктом станет поселок Ленинский около Минеральных Вод, где долгое время покоились мощи святого Феодосия. О его житии мы поговорим отдельно на экскурсии. В новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах вы сможете поклониться святому.

Ессентуки и Свято-Георгиевский женский монастырь

Наша следующая остановка — Свято-Георгиевский женский монастырь, расположенный в урочище Дубровка. Здесь вы увидите:

  • Частицу мощей святого покровителя, Великомученика и Победоносца Георгия.
  • Часть его хитона.
  • Панораму Кавказских гор, включая виды на Эльбрус и другие горы.

Не забудьте попробовать настоящий монастырский мед и посетить купальни.

Петропавловский храмовый комплекс

В Ессентуках был построен впечатляющий Петропавловский храмовый комплекс. Его главной особенностью является скульптурный образ Христа Воскресшего, высотой 22 метра, расположенный на постаменте, где находится часовня Воскресения Христа.

  • Посетите церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов.
  • Прогуляйтесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим».

Заключение

Говорят, что на Кавказе находился рай. Прикасаясь к его святыням, вы сможете ощутить благодать и умиротворение. Мы надеемся, что ваше путешествие по православным святыням Кавказа принесет вам силы, веру и здоровье, а душа наполнится лёгкостью и спокойствием.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Трех Святителей
  • Второафонский монастырь
  • Мощи Св. Феодосия
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
  • Петропавловский храмовый комплекс
  • Храм святой Ольги
Что включено
  • В стоимость входит сама экскурсия и транспорт
Что не входит в цену
  • Обед оплачивается отдельно!
  • Различные церковные сувениры тоже отдельно
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минеральных Вод

