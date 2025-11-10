В Пятигорске вас ждут Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь, где можно увидеть мощи Святой Матроны Московской. В Минеральных Водах поклонитесь мощам Св. Феодосия. В Ессентуках откроются панорамы Кавказских гор и Свято-Георгиевский женский монастырь. Петропавловский храмовый комплекс впечатлит величественной скульптурой Христа Воскресшего. Путешествие подарит благодать и умиротворение
5 причин купить эту экскурсию
- 🙏 Посещение святых мест
- 🏞️ Великолепные виды Кавказа
- 🕍 Исторические храмы и монастыри
- 🗺️ Уникальные духовные открытия
- 🌿 Природная красота и умиротворение
Что можно увидеть
- Храм Трех Святителей
- Второафонский монастырь
- Свято-Георгиевский женский монастырь
- Петропавловский храмовый комплекс
Описание экскурсии
Пятигорск — это место, где вы сможете насладиться уникальной атмосферой и богатой историей. Начнем с Храма Трех Святителей и Второафонского монастыря, который представляет собой выдающийся образец деревянного зодчества и крупнейший объект на Северном Кавказе, построенный из бревен. Здесь вы сможете увидеть частицу мощей Святой Матроны Московской.
Путь к вершинам
Далее мы поднимемся почти на вершину Бештау — одной из самых живописных гор Пятигорска. В тени вековых деревьев расположен Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь.
- Вы услышите предания о древнем храме Солнца, основанном язычниками как место силы.
- Узнаете о византийском монастыре IX века и обители Ивана Грозного.
- Познакомитесь с множеством святынь, включая чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона.
- Посетите необычную летнюю церковь.
Минеральные Воды и мощи Св. Феодосия
Следующим пунктом станет поселок Ленинский около Минеральных Вод, где долгое время покоились мощи святого Феодосия. О его житии мы поговорим отдельно на экскурсии. В новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах вы сможете поклониться святому.
Ессентуки и Свято-Георгиевский женский монастырь
Наша следующая остановка — Свято-Георгиевский женский монастырь, расположенный в урочище Дубровка. Здесь вы увидите:
- Частицу мощей святого покровителя, Великомученика и Победоносца Георгия.
- Часть его хитона.
- Панораму Кавказских гор, включая виды на Эльбрус и другие горы.
Не забудьте попробовать настоящий монастырский мед и посетить купальни.
Петропавловский храмовый комплекс
В Ессентуках был построен впечатляющий Петропавловский храмовый комплекс. Его главной особенностью является скульптурный образ Христа Воскресшего, высотой 22 метра, расположенный на постаменте, где находится часовня Воскресения Христа.
- Посетите церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов.
- Прогуляйтесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим».
Заключение
Говорят, что на Кавказе находился рай. Прикасаясь к его святыням, вы сможете ощутить благодать и умиротворение. Мы надеемся, что ваше путешествие по православным святыням Кавказа принесет вам силы, веру и здоровье, а душа наполнится лёгкостью и спокойствием.
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость входит сама экскурсия и транспорт
Что не входит в цену
- Обед оплачивается отдельно!
- Различные церковные сувениры тоже отдельно