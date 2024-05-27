Л Лариса Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!

Е Елена Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))

Д Денис Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен читать дальше много путался в маршруте правда, но не критично) зато угощал чачей и вином), может по этому и не успели в замок. Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не

Д Денис Тур в Домбай читать дальше этих краях. Если кто выбирает между Эльбрусом и Домбаем однозначно второе! Очень классный гид Расул попался, на Мерседесе (минивен), очень мягкое безопасное вождение, интересное не навязчивое общение, подстраивался под каждого) полностью сопровождал везде. Показал массу интересных мест которые были не программе. Заезжали в пещеры, на храм на горе, даже в родном селе побывали у него, в общем большой молодец. Пс обязательно берите с собой очки, да и крем от загара не помешает. За 40 минут на Домбае был черный как после Турции Ну Домбай это конечно сказка. Потрясающая природа, все утопает в зелени. Однозначно советую поездку, на мой взгляд лучшая экскурсии в

Е Елена Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен Сама экскурсия очень интересная, если вам повезло с погодой и гидом! Но к сожалению выбрать гида нельзя, тут как повезёт. Поэтому у нас оценка 4.

И Ирина Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии читать дальше чистая), голубое озеро, язык тролля, искупались в термальном источнике (вода 40-50 градусов, сероводород), остатки поселений в горах, местные поселения, горные реки со смотровыми площадками, замок Шато Эркен с павлинами. Хочу предупредить: фото с орлами дорогостоящее, хоть и впечатляет! Красивая природа, очень переменчивый климат: у подножия гор холод и дождь, в горах тепло и солнце. Посмотрели водопады (вода вкусная,

С Сергей Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии Верхняя Балкария чудесна, язык тролля бесподобен, термальные источники шикарны

Н Никита Из Минеральных вод в сказочный Домбай Спасибо большое гиду Мурату, исполнил долгожданные восхождение на Домбай, показал уникальные места Карачаево-Черкесии.

Е Елена Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии Экскурсия проходила на очень комфортном автомобиле. Сервис на высшем уровне и салфетки, и все виды зарядок. Сама экскурсия очень интересная!!! Рекомендую на 15 из 10. Однозначно стоит поехать. Горы это по любви