Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 21 экскурсия в категории «История и культура» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 300 за человека
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
14 часов
31 отзыв
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 300 за человека
Тур в Домбай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Детальный однодневный тур по КМВ с обзором пяти городов-курортов
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Детальный однодневный тур по КМВ: обзор пяти городов-курортов
Погрузитесь в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод с экскурсией, охватывающей пять городов-курортов и их сокровища
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 5 чел.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Из Минеральных Вод в сказочный Домбай: Путешествие через века и природу
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Домбай и его окрестности из Минеральных Вод
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
59004 720 за человека
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Индивидуальная
14 часов
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за всё до 5 чел.
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: путешествие по земле башен и легенд
Погрузитесь в мир древних башен, храмов и захватывающих пейзажей Кавказа, отправившись в уникальное путешествие из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно с 06:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
22 000 за всё до 5 чел.
Эльбрус, Гижгит, Поляна нарзанов: поездка из Минеральных вод в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640 за человека
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Индивидуальная
10 часов
Из Минеральных Вод в Домбай: приключение по красотам Карачаево-Черкесии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа
Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
скидка
20%
Групповая
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
68005 440 за человека
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Приключение начинается! Вас ждут водопады, озёра, дикие яки и термальные источники в сердце Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
27 500 за всё до 6 чел.
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Мин-Воды
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 33 000 за всё до 6 чел.
Чарующая Балкария и Манящая Кабарда
Индивидуальная
10 часов
Чарующая Балкария и Манящая Кабарда
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не
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    много путался в маршруте правда, но не критично) зато угощал чачей и вином), может по этому и не успели в замок.

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в Домбай
    Ну Домбай это конечно сказка. Потрясающая природа, все утопает в зелени. Однозначно советую поездку, на мой взгляд лучшая экскурсии в
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    этих краях. Если кто выбирает между Эльбрусом и Домбаем однозначно второе! Очень классный гид Расул попался, на Мерседесе (минивен), очень мягкое безопасное вождение, интересное не навязчивое общение, подстраивался под каждого) полностью сопровождал везде. Показал массу интересных мест которые были не программе. Заезжали в пещеры, на храм на горе, даже в родном селе побывали у него, в общем большой молодец. Пс обязательно берите с собой очки, да и крем от загара не помешает. За 40 минут на Домбае был черный как после Турции

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Сама экскурсия очень интересная, если вам повезло с погодой и гидом! Но к сожалению выбрать гида нельзя, тут как повезёт. Поэтому у нас оценка 4.
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
    Красивая природа, очень переменчивый климат: у подножия гор холод и дождь, в горах тепло и солнце. Посмотрели водопады (вода вкусная,
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    чистая), голубое озеро, язык тролля, искупались в термальном источнике (вода 40-50 градусов, сероводород), остатки поселений в горах, местные поселения, горные реки со смотровыми площадками, замок Шато Эркен с павлинами. Хочу предупредить: фото с орлами дорогостоящее, хоть и впечатляет!

  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
    Верхняя Балкария чудесна, язык тролля бесподобен, термальные источники шикарны
  • Н
    Никита
    7 мая 2024
    Из Минеральных вод в сказочный Домбай
    Спасибо большое гиду Мурату, исполнил долгожданные восхождение на Домбай, показал уникальные места Карачаево-Черкесии.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
    Экскурсия проходила на очень комфортном автомобиле. Сервис на высшем уровне и салфетки, и все виды зарядок. Сама экскурсия очень интересная!!! Рекомендую на 15 из 10. Однозначно стоит поехать. Горы это по любви
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Детальный однодневный тур по КМВ с обзором пяти городов-курортов
    Аркадий отлично провёл экскурсию. Детально, гибко, подстроился под наши запросы. Порекомендовал посетить Петропавловский храмовый комплекс, мы согласились, за что потом сказали огромное спасибо. Очень приятный, умный, спокойный молодой человек. Экскурсия прошла замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
  2. Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
  3. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
  4. Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
  5. Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "История и культура" можно забронировать 21 экскурсию от 4 200 до 33 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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