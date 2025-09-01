Мои заказы

Домбай и наследие Великого шёлкового пути

Путешествие по местам, где история встречается с природой. Узнайте о значении шёлкового пути и насладитесь видами Кавказа
Домбай - это не только горнолыжный курорт, но и часть истории Великого шёлкового пути.

Посетители смогут увидеть архитектурные памятники, такие как Шоанинский храм, и насладиться природными красотами, включая Тебердинский заповедник и озеро Туманлы-Кель.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, и вы сможете насладиться видами с высоты птичьего полёта. Это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Кавказа
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Кавказа
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌿 Природные заповедники
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 📜 История шёлкового пути
  • 🌲 Чистый горный воздух
Домбай и наследие Великого шёлкового пути© Сергей
Домбай и наследие Великого шёлкового пути© Сергей
Домбай и наследие Великого шёлкового пути© Сергей
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Памятник обороне Кавказских перевалов
  • Шоанинский храм
  • Тебердинский заповедник
  • Смотровая площадка реки Уллу-Муруджи
  • Озеро Туманлы-Кель

Описание экскурсии

Предгорный район и Черкесск

Отправление из точки старта — путь через станицы и сельхозугодья, мимо Кубанского водохранилища к Черкесску. Во второй части маршрут идёт по старой Военно‑сухумской дороге.

Памятник обороне Кавказских перевалов

Вы увидите архитектурный комплекс, посвящённый защитникам перевалов во время Великой Отечественной войны — символ стойкости и мужества.

Шоанинский храм

Подъём к горе Шоана открывает вид на зелёные склоны и старинный храм на высоте 1040 м над уровнем моря. Это место дарит умиротворение и силу.

Карачаевск и Тебердинский заповедник

Проезд через Карачаевск (870 м н. у. м.) — город на слиянии Кубани, Теберды и Мары. Затем вас ждёт Тебердинский биосферный заповедник: переход по подвесному мосту над горной рекой и нетронутые виды, которые захватывают дух.

Смотровая площадка реки Уллу‑Муруджи

Оазис свежести и спокойствия среди волшебного леса. Здесь вы прочувствуете энергию живой природы.

Озеро Туманлы‑Кель

Через Гоначхирское ущелье по живописным тропам вы попадёте к ледниковому озеру на высоте 1850 м н. у. м. Бирюзовая вода и горные вершины подарят незабываемые впечатления.

Домбай с высоты (по желанию)

Если позволит время, возможен заезд в Домбай и подъём на канатной дороге на высоту 3147 м. Здесь Кавказ предстаёт с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Camry (возможно 1 детское место от 7 лет + 3 взрослых, или 4 взрослых места)
  • Начать маршрут возможно из любого города КМВ (по согласованию)
  • При пасмурной, дождливой погоде бронирование не рекомендуется

Дополнительные расходы:

  • Кафе с национальной кухней (500-700 ₽ с чел.)
  • Экосбор в Гоначхирском ущелье (250 ₽ с чел.)
  • Билет на канатную дорогу (1950 ₽ с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Никита
1 сен 2025
Спасибо Сергею за очень интересную поездку, грамотный и вежливый гид, рассказывал интересные истории и показал все интересные места по нашему маршруту.
Спасибо Сергею за очень интересную поездку, грамотный и вежливый гид, рассказывал интересные истории и показал всеСпасибо Сергею за очень интересную поездку, грамотный и вежливый гид, рассказывал интересные истории и показал всеСпасибо Сергею за очень интересную поездку, грамотный и вежливый гид, рассказывал интересные истории и показал всеСпасибо Сергею за очень интересную поездку, грамотный и вежливый гид, рассказывал интересные истории и показал все
Артем
Артем
13 авг 2025
Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!
Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!Потрясающая поездка. Всем рекомендую! Сергей отличный собеседник!

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии из Минеральных Вод

Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
На машине
8 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Добраться до отеля с комфортом и остановками в самых живописных местах Северного Кавказа
Начало: В аэропорту Минеральных Вод
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 910 ₽19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Минеральных Вод - в великолепный Домбай
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минеральных Вод - в великолепный Домбай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где вас ждут горы, реки и уникальные исторические памятники
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах