Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Памятник обороне Кавказских перевалов
Шоанинский храм
Тебердинский заповедник
Смотровая площадка реки Уллу-Муруджи
Озеро Туманлы-Кель
Описание экскурсии
Предгорный район и Черкесск
Отправление из точки старта — путь через станицы и сельхозугодья, мимо Кубанского водохранилища к Черкесску. Во второй части маршрут идёт по старой Военно‑сухумской дороге.
Памятник обороне Кавказских перевалов
Вы увидите архитектурный комплекс, посвящённый защитникам перевалов во время Великой Отечественной войны — символ стойкости и мужества.
Шоанинский храм
Подъём к горе Шоана открывает вид на зелёные склоны и старинный храм на высоте 1040 м над уровнем моря. Это место дарит умиротворение и силу.
Карачаевск и Тебердинский заповедник
Проезд через Карачаевск (870 м н. у. м.) — город на слиянии Кубани, Теберды и Мары. Затем вас ждёт Тебердинский биосферный заповедник: переход по подвесному мосту над горной рекой и нетронутые виды, которые захватывают дух.
Смотровая площадка реки Уллу‑Муруджи
Оазис свежести и спокойствия среди волшебного леса. Здесь вы прочувствуете энергию живой природы.
Озеро Туманлы‑Кель
Через Гоначхирское ущелье по живописным тропам вы попадёте к ледниковому озеру на высоте 1850 м н. у. м. Бирюзовая вода и горные вершины подарят незабываемые впечатления.
Домбай с высоты (по желанию)
Если позволит время, возможен заезд в Домбай и подъём на канатной дороге на высоту 3147 м. Здесь Кавказ предстаёт с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Camry (возможно 1 детское место от 7 лет + 3 взрослых, или 4 взрослых места)
Начать маршрут возможно из любого города КМВ (по согласованию)
При пасмурной, дождливой погоде бронирование не рекомендуется
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа