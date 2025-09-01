Домбай - это не только горнолыжный курорт, но и часть истории Великого шёлкового пути. Посетители смогут увидеть архитектурные памятники, такие как Шоанинский храм, и насладиться природными красотами, включая Тебердинский заповедник и озеро Туманлы-Кель. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, и вы сможете насладиться видами с высоты птичьего полёта. Это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Кавказа

Описание экскурсии

Предгорный район и Черкесск

Отправление из точки старта — путь через станицы и сельхозугодья, мимо Кубанского водохранилища к Черкесску. Во второй части маршрут идёт по старой Военно‑сухумской дороге.

Памятник обороне Кавказских перевалов

Вы увидите архитектурный комплекс, посвящённый защитникам перевалов во время Великой Отечественной войны — символ стойкости и мужества.

Шоанинский храм

Подъём к горе Шоана открывает вид на зелёные склоны и старинный храм на высоте 1040 м над уровнем моря. Это место дарит умиротворение и силу.

Карачаевск и Тебердинский заповедник

Проезд через Карачаевск (870 м н. у. м.) — город на слиянии Кубани, Теберды и Мары. Затем вас ждёт Тебердинский биосферный заповедник: переход по подвесному мосту над горной рекой и нетронутые виды, которые захватывают дух.

Смотровая площадка реки Уллу‑Муруджи

Оазис свежести и спокойствия среди волшебного леса. Здесь вы прочувствуете энергию живой природы.

Озеро Туманлы‑Кель

Через Гоначхирское ущелье по живописным тропам вы попадёте к ледниковому озеру на высоте 1850 м н. у. м. Бирюзовая вода и горные вершины подарят незабываемые впечатления.

Домбай с высоты (по желанию)

Если позволит время, возможен заезд в Домбай и подъём на канатной дороге на высоту 3147 м. Здесь Кавказ предстаёт с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Camry (возможно 1 детское место от 7 лет + 3 взрослых, или 4 взрослых места)

Начать маршрут возможно из любого города КМВ (по согласованию)

(по согласованию) При пасмурной, дождливой погоде бронирование не рекомендуется

Дополнительные расходы: