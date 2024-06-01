Экскурсии в Домбай из Минеральных Вод

Найдено 7 экскурсий в категории «Домбай» в Минеральных Водах, цены от 4 400 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
В Домбай по незабываемому маршруту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
17 900 за всё до 7 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Домбай из Минеральных Вод: путешествие сквозь века и природу
Исследуйте величие Домбая: от древних времен до современности, наслаждаясь непревзойденными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Минвод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,
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    фото не передают всех впечатлений. Поездка спланирована очень грамотно, большое количество локаций, остановок, так что не устаешь от пути в машине. Взяли на обед вкуснейшую форель с овощами. Обед на берегу горной реки. С собой купила горный чай. Благодарю организаторов! Поездку рекомендую!!!

    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай
  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Однозначно рекомендуем Сергея, я уверен, что такого подхода к организации экскурсии вы не найдете. Все продумано до мелочей. Отвезет в такие места, куда никто не возит. Куча впечатлений и эмоций.
  • А
    Анастасия
    7 апреля 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Очень понравилась экскурсия, маршрут составлен таким образом, что за один день можно увидеть от невысоких "мягких" вершин Кисловодска до величественных
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    пик Домбая, попасть из лета в зиму и обратно. Погода в горах переменчива и нам удалось застать кажется все её проявления: солнце, облака, снег, дождь и радугу. Большая благодарность Сергею, что не ограничивал во времени подсказывал, где и как лучше. Это позволило нам насладиться в полной мере. Рекомендую экскурсию однозначно.

  • Д
    Диана
    22 февраля 2024
    Домбай: люди, горы, история (из Минеральных Вод)
    Удивительный Армен, спасибо за экскурсию! Сказочные места, панорамы, виды! А истории! Мифы, легенды, исторические факты! Необыкновенно вкусно провели время!!!
  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Домбай: люди, горы, история (из Минеральных Вод)
    Коллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортна. Во-первых, он прекрасный водитель и очень пунктуален. Во-вторых,
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    маршрут, который он предлагает, интересен своими видами, историческими и социальными фактами рассказа, а также интересными фото, ради которых Армен не только не отказывается останавливаться в дороге, но и сам предлагает видовые площадки. В-третьих, он прекрасный рассказчик, чувствующий, на какой теме надо остановиться, а о чем продолжать рассказывать. Рассказ идет нескучно и не сонно (:)): это не пересказ учебника по истории и географии, а огромное желание человека передать интересную информацию о месте путешествия, о книгах, о событиях и прочем… Огромное Вам, Армен, спасибо за кофе (так-то не предполагалось по экскурсии, но, видя нашу жажду по напитку, он отдал нам свой), за приятного и умного попутчика, за проложенный по нашим «хотелкам» путь, за четкость, чуткость и внимательность к нашему графику и состоянию, за советы, куда стоит пойти посмотреть, поесть, найти магнитик и туалет. И за общение до экскурсии (Армен всегда на связи и очень доброжелателен). Мы отлично провели время с Вами!

    Коллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортнаКоллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортна
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Все понравилось, экскурсовода рекомендую!
  • И
    Иван
    11 октября 2023
    Домбай: люди, горы, история (из Минеральных Вод)
    Хотим с супругой выразить огромную благодарность Армену! Великолепная и интересная подача информации, легкое общение, стали «своими» с первых минут общения! Программа продумана до мелочей, очень красивые места! Армен, вам успехов и процветания!
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Ездили в путешествие с дочкой, 14 лет, подругой, и её дочкой, 14 лет. Очень понравился маршрут. Карен очень внимательный гид,
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    все наши просьбы и пожелания выполнял моментально. Было интересно и комфортно на всем протяжении путешествия! Очень понравился Домбай, горы нереальной красоты. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Домбай»

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  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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