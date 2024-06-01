1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
17 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Минеральных Вод: путешествие сквозь века и природу
Исследуйте величие Домбая: от древних времен до современности, наслаждаясь непревзойденными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
- ММария1 июня 2024Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
- ААлина24 мая 2024Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,
- ААлексей29 апреля 2024Однозначно рекомендуем Сергея, я уверен, что такого подхода к организации экскурсии вы не найдете. Все продумано до мелочей. Отвезет в такие места, куда никто не возит. Куча впечатлений и эмоций.
- ААнастасия7 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, маршрут составлен таким образом, что за один день можно увидеть от невысоких "мягких" вершин Кисловодска до величественных
- ДДиана22 февраля 2024Удивительный Армен, спасибо за экскурсию! Сказочные места, панорамы, виды! А истории! Мифы, легенды, исторические факты! Необыкновенно вкусно провели время!!!
- ООльга25 января 2024Коллеги-туристы, рекомендую вам поездку с Арменом как ту, которая будет очень интересна и комфортна. Во-первых, он прекрасный водитель и очень пунктуален. Во-вторых,
- ААлексей17 января 2024Все понравилось, экскурсовода рекомендую!
- ИИван11 октября 2023Хотим с супругой выразить огромную благодарность Армену! Великолепная и интересная подача информации, легкое общение, стали «своими» с первых минут общения! Программа продумана до мелочей, очень красивые места! Армен, вам успехов и процветания!
- ЕЕкатерина10 июля 2023Ездили в путешествие с дочкой, 14 лет, подругой, и её дочкой, 14 лет. Очень понравился маршрут. Карен очень внимательный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Домбай»
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