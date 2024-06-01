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маршрут, который он предлагает, интересен своими видами, историческими и социальными фактами рассказа, а также интересными фото, ради которых Армен не только не отказывается останавливаться в дороге, но и сам предлагает видовые площадки. В-третьих, он прекрасный рассказчик, чувствующий, на какой теме надо остановиться, а о чем продолжать рассказывать. Рассказ идет нескучно и не сонно (:)): это не пересказ учебника по истории и географии, а огромное желание человека передать интересную информацию о месте путешествия, о книгах, о событиях и прочем… Огромное Вам, Армен, спасибо за кофе (так-то не предполагалось по экскурсии, но, видя нашу жажду по напитку, он отдал нам свой), за приятного и умного попутчика, за проложенный по нашим «хотелкам» путь, за четкость, чуткость и внимательность к нашему графику и состоянию, за советы, куда стоит пойти посмотреть, поесть, найти магнитик и туалет. И за общение до экскурсии (Армен всегда на связи и очень доброжелателен). Мы отлично провели время с Вами!