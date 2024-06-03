1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
«Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шаона с более чем тысячелетней историей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июня 2024Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
- ААлина29 мая 2024Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и невероятный воздух. Спасибо Анастасии,
- ЮЮлия28 мая 2024Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне))) Организатор Анастасия быстро реагирует
- ААнна23 мая 2024Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане большого количества точек, но
- ККоролёваЕкатерина3 мая 2024Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря интересным рассказам нашего гида
- ААндрей1 мая 2024Все очень понравилось. Павел отлично провел экскурсию, не подгонял, показал интересные места по пути. Сделали много классных фото
- ИИрина16 марта 2023Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
- ЛЛариса24 ноября 2022На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
- ссветлана19 августа 2022К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Святые места»
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