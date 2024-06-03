Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Минеральных Вод

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Минеральных Водах, цены от 4 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
«Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шаона с более чем тысячелетней историей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
    читать дальше

    в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!

    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о
  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и невероятный воздух. Спасибо Анастасии,
    читать дальше

    за напоминание о то что нужно туда поехать) Спасибо огромное гиду-водителю, это невероятная любовь к людям и к своему делу. Осталось еще очень много мест, теперь знаю с кем поеду

    Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
    Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне))) Организатор Анастасия быстро реагирует
    читать дальше

    на все вопросы, гид Артемий - великолепный, он начал рассказ, как только мы выехали из Минеральных вод и закончил его в самом конце, когда мы уже начали засыпать))) очень много локаций, только и успевали садиться и выходить из машины) Артемий не сильно торопил, несколько раз подчеркивал, что мы приехали отдыхать) хорошо выстроена экскурсия, спасибо гиду, что Кармадонское ущелье сделал последней точкой, в конце дня после него мы уже приуныли, все-таки там произошло трагическое событие, которое унесло столько жизней.

    Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
    Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане большого количества точек, но
    читать дальше

    это того стоит! Да и компания у нас собралась веселая, включая гида Александра, поэтому время в дороге прошло незаметно, даже несмотря на дожди местами))

    Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане
  • К
    КоролёваЕкатерина
    3 мая 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
    Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря интересным рассказам нашего гида
    читать дальше

    Константина и маршрутам. Несмотря на то, что было облачно и периодами мы были в полном тумане, мы не сдались и поднялись в горы. И на вершине была прекрасная погода и мы насладились видами. Это было незабываемо красиво. Поели вкусных осетинских пирогов, проехали весь маршрут на позитиве. Было маленькая группа из 5 человек и это еще один приятный бонус для нас) Константину, отдельное спасибо.

    Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Все очень понравилось. Павел отлично провел экскурсию, не подгонял, показал интересные места по пути. Сделали много классных фото
  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
    читать дальше

    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

  • Л
    Лариса
    24 ноября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
    читать дальше

    (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!

  • с
    светлана
    19 августа 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
    читать дальше

    не по плану. Но наш гид Олег подстроился под наши обстоятельства, встретил и приложил максимум усилий, чтобы мы остались довольны. И правда, это время было максимально насыщено и интересно! Большое спасибо! В итоге мы получили скидку и от гида и от компании, в целом нам все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
  2. Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
  3. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
  4. Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
  5. Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 700 до 29 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 16 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам