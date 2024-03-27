Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Групповой тур в Минеральных Водах

Джигитовка для начинающих

5
3 отзыва
Лучший вариант отдыха для начинающих конных всадников.

Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей! В одном туре вы соедините обучение верховой езде, конные прогулки и походы и оздоровительную релаксацию.
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Ближайшие даты:
26
ноя

Что вас ожидает:

Конная прогулка
Конная прогулка
Получим навыки верховой езды на лошадях и удовольствие от общения с животными
Активный отдых
Активный отдых
Совместим тренировки с увлекательными познавательными экскурсиями
Красота и сила природы
Красота и сила природы
Получим прилив сил и здоровья от природных целебных минеральных источников и пребывания в экологически чистой зоне

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды, групповой трансфер будет организован в 12:00 и в 18:00, рекомендуем вам выбирать время прилеты с учетом времени группового трансфера.

Вы не прогадали, выбрав именно эту программу: именно в ней гармонично соединились тренировки, обучение верховой езде, прогулки верхом и полноценные конные походы!

И, конечно, проживание и питание в условиях горной экофермы!

Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Северном Кавказе!

Проживание: Aydin_EL..

Питание: ужин на экоферме.

Минеральные Воды, экоферма в ущелье рекиМинеральные Воды, экоферма в ущелье рекиМинеральные Воды, экоферма в ущелье реки
2 день

Обучение верховой езде. Конная база

Сегодня ранний завтрак в 8:00 и через час — инструктаж по технике безопасности и правилам обращения с лошадью, выездка лошадей.

Конные гиды-инструкторы должны понять, каков уровень каждого из вас, ведь индивидуальный подход – это залог вашего успеха!

Территория комплекса – самое подходящее место для начальных этапов обучения!

Вы научитесь лихо вскакивать на лошадь и верно держать осанку, а затем совершите конную прогулку по ущелью реки Мара, которое удивит великолепием и разнообразием природы.

Завтра вас ожидает первый конный поход – будьте готовы к новым ощущениям!

Проживание: Aydin_EL.

Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

Обучение верховой езде. Конная базаОбучение верховой езде. Конная базаОбучение верховой езде. Конная база
3 день

Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до Сырных пещер и нарзана

Итак, в конном туре на Кавказе в Карачаево-Черкесии стартует первый самостоятельный выезд на лошадях!

Вам предстоит закрепить навыки верховой езды, освоить виды конного шага.

Стройный караван на красивых выносливых лошадях отправляется на конную прогулку вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и минеральным источникам, которые расположены на левом берегу р. Мара.

Проживание: Aydin_EL.

Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до Сырных пещер и нарзанаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до Сырных пещер и нарзанаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до Сырных пещер и нарзана
4 день

Конный поход. Ущелье Чат

Прогулка верхом не только не перегружает организм, но и дарит возможность увидеть горы во всем богатстве красок и форм, надышаться вволю воздухом с ароматами альпийских трав.

Вы подниметесь к живописному ущелью Чат.

Сегодня в конном путешествии на Северном Кавказе – день самых лучших, самых крутых фотосессий в вашей жизни!

Проживание: Aydin_EL.

Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

Конный поход. Ущелье ЧатКонный поход. Ущелье ЧатКонный поход. Ущелье Чат
5 день

Верховой поход в дубовую рощу

В этом верховом походе в конном туре по Северному Кавказу вы отправитесь в Дубовую рощу, вдоль реликтовых массивов из дубов и пихт.

Тут же можно встретить ольху, осину, высокогорный клен, кавказскую чинару, заросли можжевельника и все это вперемешку с плодовыми деревьями. Кое-где встречаются краснокнижные деревья и кустарники.

Здесь вы зарядитесь энергией гор и ощутите единение с природой.

Проживание: Aydin_EL.

Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

Верховой поход в дубовую рощуВерховой поход в дубовую рощуВерховой поход в дубовую рощу
6 день

Мара. Отъезд

Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды будет осуществляться в 12.00 и в 16:00, до этого времени вы сможете приобрести сборы трав и горный мед, сувениры и подарки.

Мы надеемся, что вы получили массу положительных эмоций, новые навыки и умения!

До новых встреч на Кавказе, друзья!

Питание: завтрак в Aydin_EL.

Проживание

Тур предусматривает проживание на эко-ферме Aydin El в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Варианты проживания

Aydin El

5 ночей

Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Медицинская аптечка
  • Питание: завтраки, ужины, 4 дня - сухой паек на маршрутах
  • Проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-х / 3-х местных комнатах со всеми удобствами
  • Прокат лошадей
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» - Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 6 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу)
  • Ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую)
  • Ёмкость для воды
  • Купальники и наряды для фотосессий
  • Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • Обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту
  • Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка
  • Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно
  • Спортивный костюм
  • Теплую куртку
  • Треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку»
  • Эластичный бинт
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды, групповой трансфер будет организован в 12:00 и в 18:00, рекомендуем вам выбирать время прилеты с учетом времени группового трансфера.

Место и время завершения тура: эко-ферма ущелье Верхняя Мара. Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды будет осуществляться в 12 и в 16:00.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 мар 2024
Организация прекрасная
Д
6 мар 2024
Отличный организатор, поедем еще!
Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!
С
26 фев 2024
Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением!
Спасибо!
Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался иНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и

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