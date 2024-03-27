1 день

Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды, групповой трансфер будет организован в 12:00 и в 18:00, рекомендуем вам выбирать время прилеты с учетом времени группового трансфера.

Вы не прогадали, выбрав именно эту программу: именно в ней гармонично соединились тренировки, обучение верховой езде, прогулки верхом и полноценные конные походы!

И, конечно, проживание и питание в условиях горной экофермы!

Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Северном Кавказе!

Проживание: Aydin_EL..

Питание: ужин на экоферме.