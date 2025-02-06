На всем протяжении всего пути безумно красивый вид на гору
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки
Ваш увлекательный приключенческий тур начинается в Минеральных Водах.
Наша команда встретит вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале в 13:00.
Наша окончательная цель — уединенная экоферма, расположенная в живописном ущелье реки Мары.
Встреча в 13:00.
Ужин в Айдин Эль: 19:00.
Маршрут по ущелью Серпа. Скала предков
После вкусного завтрака в туристическом комплексе берем вещи и выезжаем к месту начала нашего маршрута, где нас уже ждут прекрасные карачаевские лошади, который будут с нами на протяжении этих двух дней и инструктор, готовый открыть нам неизведанные красоты Карачаево-Черкесии.
Здесь мы перекладываем все наши вещи в арчмаки и седлаем лошадей.
Путь наш лежит по захватывающему своей красотой ущелью Серпа.
И вот мы доходим до первой точки в нашем маршруте целебные минеральные источники, попробовав один раз, вы не забудете их вкус.
А пока вы будете наслаждаться видами и вкусом минеральной воды, ваш гид будет поведает вам несколько необычных историй о здешних местах.
Передохнув и набрав с собой воды мы продолжаем наш путь.
К обеду добираемся до места, где устроим лагерь.
После сытного обеда мы отправляемся в место таинственным названием Скала Предков.
К вечеру возвращаемся к нашему лагерю.
Ужин приготовят настоящие карачаевские джигиты, которые знают все об их национальной кухне и конечно же поделятся с вами несколькими интересными фактами и историями.
При желании вы даже можете поучаствовать в приготовлении ужина.
За ужином будет возможность обсудить все сегодняшние приключения и поделиться друг с другом эмоциями и впечатлениями.
Тайминг дня:
- 9:30 выезд на маршрут;
- 11:00 прибытие к минеральному источнику;
- 14:00 обед;
- 19:00 прибытие к месту ночевки, ужин;
Время в седле: 5-6 часов.
Питание: завтрак в гостинице.
Обед и ужин: на природе, блюда национальной кухни.
Перевал Гумбаши
Что может быть прекраснее чем встретить рассвет высоко в горах, когда первые лучи солнца проникают сквозь вершины гор, воздух наполняется особой энергией и атмосферой ожидания.
Позавтракали, седлаем лошадей и снова отправляемся в путь.
На всем протяжении всего пути безумно красивый вид на гору Эльбрус и кавказский хребет, и вы не раз будете останавливаться, чтобы запечатлеть всю эту красоту, сделать множество фотографий на фоне могущественных гор, которые надолго останутся в вашей памяти.
Особая красота ожидает на перевале Гумбаши.
К вечеру возвращаемся в туристический комплекс где можно будет отдохнуть после удивительных путешествий, а после вкусного ужина, посидеть у камина, выпить горячего чая.
Тайминг дня:
- 8:00 завтрак;
- 9:30 выход на маршрут;
- 11:00 смотровая площадка на Гумбаши;
- 14:00 обед;
- 20:00 прибытие в туристический комплекс.
Время в седле: 5-6 часов.
Питание: завтрак и обед: на природе, блюда национальной кухни.
Ужин: в гостинице.
Прогулка к Сырным пещерам. Отъезд
До выезда у вас будет небольшая пешая экскурсия, прогуляетесь к Сырным пещерам, и сможете полюбоваться природой.
После трансфер отвезет вас в Минеральные Воды в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами — 2 ночи и 1 ночь в палатке.
Доплата за 1-местное размещение — 5 900руб. /весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Aydin El
Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Медицинская аптечка
- Питание: 1 день - ужин, 2-3 день - 3-разовое питание, 4 день - завтрак
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
- Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами - 2 ночи, в палатке - 1 ночь
- Прокат лошадей
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - «Aуdin El» - Минеральные Воды
- Услуги инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за 1-местное размещение - 5 900 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
- ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
- ёмкость для воды;
- КЛМН — кружка, ложка, миска, нож;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
- перчатки, шапка, кепка/панама (по сезону);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплая куртка;
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
- средства личной гигиены;
- термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
- удобная одежда по сезону;
- эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 13:00, трансфер: экоферма ущелье реки Мара (ориентировочно 3 часа).
Место и время завершения тура: экоферма ущелье Верхняя Мара, воскресенье, трансфер в г. Минеральные Воды в 13:00.
Прибытие в Минеральные Воды — 16:00.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).
Может ли измениться программа?
Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов!
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- внимательно смотрите, откуда вас надо забрать и оттуда ли вас собирается подобрать трансфер. Я прилетал в аэропорт, а в сообщении в общем чате был