2 день

Маршрут по ущелью Серпа. Скала предков

После вкусного завтрака в туристическом комплексе берем вещи и выезжаем к месту начала нашего маршрута, где нас уже ждут прекрасные карачаевские лошади, который будут с нами на протяжении этих двух дней и инструктор, готовый открыть нам неизведанные красоты Карачаево-Черкесии.

Здесь мы перекладываем все наши вещи в арчмаки и седлаем лошадей.

Путь наш лежит по захватывающему своей красотой ущелью Серпа.

И вот мы доходим до первой точки в нашем маршруте целебные минеральные источники, попробовав один раз, вы не забудете их вкус.

А пока вы будете наслаждаться видами и вкусом минеральной воды, ваш гид будет поведает вам несколько необычных историй о здешних местах.

Передохнув и набрав с собой воды мы продолжаем наш путь.

К обеду добираемся до места, где устроим лагерь.

После сытного обеда мы отправляемся в место таинственным названием Скала Предков.

К вечеру возвращаемся к нашему лагерю.

Ужин приготовят настоящие карачаевские джигиты, которые знают все об их национальной кухне и конечно же поделятся с вами несколькими интересными фактами и историями.

При желании вы даже можете поучаствовать в приготовлении ужина.

За ужином будет возможность обсудить все сегодняшние приключения и поделиться друг с другом эмоциями и впечатлениями.

Тайминг дня:

9:30 выезд на маршрут;

11:00 прибытие к минеральному источнику;

14:00 обед;

19:00 прибытие к месту ночевки, ужин;

Время в седле: 5-6 часов.

Питание: завтрак в гостинице.

Обед и ужин: на природе, блюда национальной кухни.