Конный тур на Кавказе с палатками. Седлайте приключения

Конный тур на Кавказе с палатками
Конный тур с палатками по Северному Кавказу — именно то, что нужно людям, уставшим от городской суеты и стремящимся к приключениям.

На всем протяжении всего пути безумно красивый вид на гору
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Эльбрус и кавказский хребет, а особая красота ожидает на перевале Гумбаши.

Здесь мы сможем насладиться красотой девственной природы Карачаево-Черкесии, пройти пешеходные и конные маршруты, выпить воздух высоких небес и насладиться великолепными видами гор.

5
3 отзыва
Конный тур на Кавказе с палатками. Седлайте приключения
Конный тур на Кавказе с палатками. Седлайте приключения
Конный тур на Кавказе с палатками. Седлайте приключения
Ближайшие даты:
10
мая17
мая24
мая31
мая7
июн14
июн21
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки

Ваш увлекательный приключенческий тур начинается в Минеральных Водах.

Наша команда встретит вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале в 13:00.

Наша окончательная цель — уединенная экоферма, расположенная в живописном ущелье реки Мары.

Встреча в 13:00.

Ужин в Айдин Эль: 19:00.

Прибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье рекиПрибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье рекиПрибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье рекиПрибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки
2 день

Маршрут по ущелью Серпа. Скала предков

После вкусного завтрака в туристическом комплексе берем вещи и выезжаем к месту начала нашего маршрута, где нас уже ждут прекрасные карачаевские лошади, который будут с нами на протяжении этих двух дней и инструктор, готовый открыть нам неизведанные красоты Карачаево-Черкесии.

Здесь мы перекладываем все наши вещи в арчмаки и седлаем лошадей.

Путь наш лежит по захватывающему своей красотой ущелью Серпа.

И вот мы доходим до первой точки в нашем маршруте целебные минеральные источники, попробовав один раз, вы не забудете их вкус.

А пока вы будете наслаждаться видами и вкусом минеральной воды, ваш гид будет поведает вам несколько необычных историй о здешних местах.

Передохнув и набрав с собой воды мы продолжаем наш путь.

К обеду добираемся до места, где устроим лагерь.

После сытного обеда мы отправляемся в место таинственным названием Скала Предков.

К вечеру возвращаемся к нашему лагерю.

Ужин приготовят настоящие карачаевские джигиты, которые знают все об их национальной кухне и конечно же поделятся с вами несколькими интересными фактами и историями.

При желании вы даже можете поучаствовать в приготовлении ужина.

За ужином будет возможность обсудить все сегодняшние приключения и поделиться друг с другом эмоциями и впечатлениями.

Тайминг дня:

  • 9:30 выезд на маршрут;
  • 11:00 прибытие к минеральному источнику;
  • 14:00 обед;
  • 19:00 прибытие к месту ночевки, ужин;

Время в седле: 5-6 часов.

Питание: завтрак в гостинице.

Обед и ужин: на природе, блюда национальной кухни.

Маршрут по ущелью Серпа. Скала предковМаршрут по ущелью Серпа. Скала предковМаршрут по ущелью Серпа. Скала предковМаршрут по ущелью Серпа. Скала предков
3 день

Перевал Гумбаши

Что может быть прекраснее чем встретить рассвет высоко в горах, когда первые лучи солнца проникают сквозь вершины гор, воздух наполняется особой энергией и атмосферой ожидания.

Позавтракали, седлаем лошадей и снова отправляемся в путь.

На всем протяжении всего пути безумно красивый вид на гору Эльбрус и кавказский хребет, и вы не раз будете останавливаться, чтобы запечатлеть всю эту красоту, сделать множество фотографий на фоне могущественных гор, которые надолго останутся в вашей памяти.

Особая красота ожидает на перевале Гумбаши.

К вечеру возвращаемся в туристический комплекс где можно будет отдохнуть после удивительных путешествий, а после вкусного ужина, посидеть у камина, выпить горячего чая.

Тайминг дня:

  • 8:00 завтрак;
  • 9:30 выход на маршрут;
  • 11:00 смотровая площадка на Гумбаши;
  • 14:00 обед;
  • 20:00 прибытие в туристический комплекс.

Время в седле: 5-6 часов.

Питание: завтрак и обед: на природе, блюда национальной кухни.

Ужин: в гостинице.

Перевал ГумбашиПеревал ГумбашиПеревал ГумбашиПеревал Гумбаши
4 день

Прогулка к Сырным пещерам. Отъезд

До выезда у вас будет небольшая пешая экскурсия, прогуляетесь к Сырным пещерам, и сможете полюбоваться природой.

После трансфер отвезет вас в Минеральные Воды в аэропорт или на ж/д вокзал.

Прогулка к Сырным пещерам. ОтъездПрогулка к Сырным пещерам. ОтъездПрогулка к Сырным пещерам. ОтъездПрогулка к Сырным пещерам. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами — 2 ночи и 1 ночь в палатке.

Доплата за 1-местное размещение — 5 900руб. /весь период тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Aydin El

2 ночи

Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

Палатка

1 ночь
Палатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Медицинская аптечка
  • Питание: 1 день - ужин, 2-3 день - 3-разовое питание, 4 день - завтрак
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
  • Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами - 2 ночи, в палатке - 1 ночь
  • Прокат лошадей
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - «Aуdin El» - Минеральные Воды
  • Услуги инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за 1-местное размещение - 5 900 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:

  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • ёмкость для воды;
  • КЛМН — кружка, ложка, миска, нож;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • перчатки, шапка, кепка/панама (по сезону);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплая куртка;
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
  • средства личной гигиены;
  • термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
  • удобная одежда по сезону;
  • эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 13:00, трансфер: экоферма ущелье реки Мара (ориентировочно 3 часа).

Место и время завершения тура: экоферма ущелье Верхняя Мара, воскресенье, трансфер в г. Минеральные Воды в 13:00.

Прибытие в Минеральные Воды — 16:00.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Может ли измениться программа?

Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов!

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 фев 2025
Тур прошёл великолепно. Очень хороший отель, организация путешествия, а главное - замечательные люди
А
29 дек 2024
Все было хорошо, но были нюансы…
- внимательно смотрите, откуда вас надо забрать и оттуда ли вас собирается подобрать трансфер. Я прилетал в аэропорт, а в сообщении в общем чате был
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почему-то вокзал, но спасибо администраторам этот вопрос был быстро и безболезненно решён. Без каких либо проблем.
- гостиница отличная. Ничего лишнего, но все что нужно есть. Замечательные хозяева. Можно почувствовать то самое гостеприимство.
- по соседству много заведений, где можно дополнительно что-то перекусить или попробовать.

И
15 дек 2024
Очень хорошая работа организаторов, которые оперативно организовали интересную альтернативу в один из дней программы, когда конный выезд был не возможен по погодным условиям.

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