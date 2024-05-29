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Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Переоденемся в сухую одежду и пересядем на лошадей»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Начало: г. Минеральные Воды
«Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 83 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
«Вы получите удовольствие от верховой езды на лошадях по живописнейшим горным ущельям к высокогорным озерам»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
«Оседлав лошадей, мы совершим конную прогулку по урочищу правого притока реки Мары — Арба-Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Участников группы ожидает неспешная прогулка на покладистых лошадках по таинственным горным тропам»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вас ждут: бурные реки, ледяные озера, грохочущие водопады, чистейший воздух и захватывающие дух панорамы гор, сплав по горной реке и прогулка на лошадях по заповеднику»
29 июня в 10:00
7 июля в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В этом путешествии вы проведете много фотосессий на фоне Кавказских вершин, прокатитесь на снегоходах или квадроциклах по Джамагтскому ущелью и прогуляетесь на лошадях»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы сделаете множество снимков на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и отправитесь на прогулку на лошадях»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение)»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
«Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей»
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
- ААнтонина27 марта 2024Организация прекрасная
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ССергей26 февраля 2024Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы, термоисточник, заповедник). Наша февральская группа состояла из 13 человек (как семьи так и одиночки) - всем понравилось 100%!
- ЕЕвгения26 февраля 2024Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё даже лучше, чем были
- ВВладимир14 февраля 2024Путешествие нам очень понравилось, увидели много красивых мест, познакомились с нашим замечательным гидом, Сеит самый лучший, надеемся что ещё раз побываем на Домбае. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Конные прогулки" можно забронировать 11 авторских туров от 25 000 до 83 400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Минеральных Водах. Максимально сближение с природой Минеральных Вод, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024