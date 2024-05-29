Туры на лошадях в Минеральных Водах

Найдено 11 туров в категории «Конные прогулки» в Минеральных Водах, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Переоденемся в сухую одежду и пересядем на лошадей»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Джигитовка для начинающих. Конный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Начало: г. Минеральные Воды
«Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 83 400 за человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
«Вы получите удовольствие от верховой езды на лошадях по живописнейшим горным ущельям к высокогорным озерам»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000 за человека
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
«Оседлав лошадей, мы совершим конную прогулку по урочищу правого притока реки Мары — Арба-Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
34 500 за человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Участников группы ожидает неспешная прогулка на покладистых лошадках по таинственным горным тропам»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200 за человека
Горное путешествие по Архызу налегке
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вас ждут: бурные реки, ледяные озера, грохочущие водопады, чистейший воздух и захватывающие дух панорамы гор, сплав по горной реке и прогулка на лошадях по заповеднику»
29 июня в 10:00
7 июля в 10:00
45 000 за человека
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В этом путешествии вы проведете много фотосессий на фоне Кавказских вершин, прокатитесь на снегоходах или квадроциклах по Джамагтскому ущелью и прогуляетесь на лошадях»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы сделаете множество снимков на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и отправитесь на прогулку на лошадях»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение)»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
«Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей»
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Джигитовка для начинающих. Зимний тур
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Джигитовка для начинающих. Зимний тур
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Джигитовка для начинающих. Зимний тур
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
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    первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
    Организация прекрасная
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Горное путешествие по Архызу налегке
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
    Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы, термоисточник, заповедник). Наша февральская группа состояла из 13 человек (как семьи так и одиночки) - всем понравилось 100%!
    Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклыИдеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы
  • Е
    Евгения
    26 февраля 2024
    Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
    Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё даже лучше, чем были
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    мои ожидания! Азам катания научилась, и это столько эмоций! Гид-инструктор Абдурахман настоящий профессионал и очень внимательный к каждому! Душевный и красивый отель! Спасибо🤗☀️

    Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё
  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
    Путешествие нам очень понравилось, увидели много красивых мест, познакомились с нашим замечательным гидом, Сеит самый лучший, надеемся что ещё раз побываем на Домбае. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  2. Джигитовка для начинающих. Конный тур
  3. Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
  4. Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
  5. Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Конные прогулки" можно забронировать 11 авторских туров от 25 000 до 83 400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Минеральных Водах. Максимально сближение с природой Минеральных Вод, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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