Туры с животными в Минеральных Водах

Найдено 6 туров в категории «Животные» в Минеральных Водах, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Переоденемся в сухую одежду и пересядем на лошадей»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
«Вы получите удовольствие от верховой езды на лошадях по живописнейшим горным ущельям к высокогорным озерам»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы сделаете множество снимков на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и отправитесь на прогулку на лошадях»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение)»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
«Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей»
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
    Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы, термоисточник, заповедник). Наша февральская группа состояла из 13 человек (как семьи так и одиночки) - всем понравилось 100%!
    Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклыИдеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы
  • Е
    Евгения
    26 февраля 2024
    Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
    Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё даже лучше, чем были
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    мои ожидания! Азам катания научилась, и это столько эмоций! Гид-инструктор Абдурахман настоящий профессионал и очень внимательный к каждому! Душевный и красивый отель! Спасибо🤗☀️

    Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё
  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
    Путешествие нам очень понравилось, увидели много красивых мест, познакомились с нашим замечательным гидом, Сеит самый лучший, надеемся что ещё раз побываем на Домбае. Спасибо!!!
  • В
    Виктория
    18 сентября 2023
    Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
    Достоинства: Позитивный гид, заброска на Буханках, треккинговые живописные маршруты и нарастающая нагрузка каждый день - отличная организация. Недостатки: 1. Слишком большая группа. 18человек
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    - это перебор! По этой причине рекомендовать знакомым не вижу смысла. Максимальное комфортное количество - 10 человек. 2. Рафтинг - рваные гидрокостюмы и отсутствие адекватного размерного ряда, нет размера XS, как минимум, двоим из нашей группы был нужен именно этот размер. Комментарии владельцев, что он должен сидеть свободно и не должен плотно прилегать, так как будет натерать - пусть это дайверам расскажут! 3. Слишком строгая хозяйка гостевого дома - возмутило, что нельзя пить никакие напитки в комнате. Мы ж не дети, чтоб всё вокруг загадить. Т. е. кофе в одиночестве можно попить только на улице - на кухне всегда кто-то есть (см. пункт 1). Это нужно пересмотреть в первую очередь.

  • С
    Светлана
    12 июля 2023
    Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
    Если вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если вы хотите увидеть самые труднодоступные
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    уголки в горах Кавказа, где нет ни души, только море цветов, завораживающие виды дикой природы - это тур для вас. А какие кони! Хорошо обученные, надёжные, выносливые! До этого похода не подозревала, что они способны подниматься на такую высоту, да ещё и с грузом на спине. Весь тур шаговый, но адреналина хватило с лихвой! Мы видели туров, когда поднялись на вершину горы. Встречали табуны коней и стада коров, свободно пасущихся в горах. Потрясающие виды, горы, горные озера, ущелья, водопады, чистейший воздух, кристально чистая вода. С погодой нам очень повезло, так что ничто не омрачило наш отдых. Прощались, обещая вернуться, не хотелось уезжать. Очень довольны!

    Если вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если вы
  • С
    Сербин
    11 июля 2023
    Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
    Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее)) Всё чудесно организовано, нас встретили в аэропорту, довезли
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    до отеля, заселили, накормили и даже осталось время прогуляться по Тебердинскому заповеднику. И вот на следующий день в а. Хурзук нас встречает наш проводник Исмаил с лошадьми и мы выдвигаемся. Что сказать, такой красоты видов я себе даже предположить не могла. За время тура мы переваливали хребты неописуемой красоты (один из них смело можно называть перевалом Исмаила, потому что никто кроме него вас туда точно не отведет🙂), проходили невероятные ущелья, поднимались к горным озёрам, любовались Эльбрусом, плавали в горных озёрах и целебных источниках. Исмаил всё время хотел нас накормить)) Не передать удовольствия от пробуждения среди всей этой красоты, от посиделок у костра, пения птиц, красоты горных цветов. Небеса нам благоволили и погода была прекрасной. Путь и общение проходили так душевно! В один день к нашей группе присоединился ещё и Борис, и были смех и песни)) Вообще люди, которых я встретила в этом путешествии, были просто чудесными. Исмаил замечательный, светлый, чистый человек. С ним было комфортно, спокойно. Отдельную оду могу написать карачаевским лошадям. Это невероятные создания. Просто вездеходы какие-то. Грустно было расставаться со своим черноглазиком (Каракёзом). В общем ребят, если вы любите лошадей, природу, горы, приезжайте сюда. И БУДЬТЕ ДОБРЫ́, эти люди заслуживают самого хорошего) В общем, я полностью соединилась с природой и с собой. С удовольствием вернулась бы в этот красивый край. Ах, да, совсем забыла)) это я про тур "Кубанское кольцо" 🙂 Теперь советы тем, кто соберётся в тур: -солнце очень активное, обгорите в первый же день, и когда я говорю про обгорите, я имею в виду прям сильно! Так что надевайте длинный рукав - головной убор обязателен, можно и платок/баф на лицо - не берите много вещей! Пара футболок, теплая одежда для вечера и ночи, непромокаемое что-нибудь и удобная обувь (лучше трекинговая). Вещи будут в седельных сумках, место ограничено. И на мой взгляд не нужны наряды для фотосессии, потому что с такими видами у вас и без этого будет куча потрясающих кадров - и важно!: берите с собой хорошее настроение, будьте открыты новому. Не будьте буками)) Вы идёте в ПОХОД. Будете ночевать в палатках, если повезёт - в горных домиках (очень советую, теплее и уютнее, чем в палатках). Так что будьте готовы к отсутствию каких-то бытовых удобств. На то это и поход))) Ещё отдельно хочу отметить, что было очень внимательно со стороны организаторов предоставить поздний трансфер тем, у кого был поздний вылет. И Татьяну из отеля Экара, за то, что позволила до вечера находиться в номере и не взяла за это доп. плату, а ещё и накормила когда я вернулась промокшая насквозь с поездки на Домбай)) Спасибо, до новых встреч 😘

    Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))
  • С
    Светлана
    13 июня 2023
    Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
    Природа Кавказа прекрасна!!! Она спасает все недочёты наших устроителей. Первый и последний день прошел отлично - база Айдн-эл прекрасное место,
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    комфортное, с хорошей кухней. 2-й день - привезли в Хурзук, полчаса ждали наших гидов с лошадьми. Присесть негде, тени нет. Потом наши вещи распихали по седельным сумкам и мы отправились в поход. В целом, мы выжили! С погодой не очень повезло. НО!!! Места для стоянок не организованны! Да, мы ни дня не спали в палатках - первые 2 дня в "охотничьем" домике с нарами на 6 человек и маленькой печкой. Столик 50*30 см, до ручейка метров 200, моющих средств у гидов не было, поэтому ели из общего тазика одноразовыми приборами (зачем тащили свое непонятно). Потом мы перешли через перевал (мы с дочерью просили обойти его, так как она 14 лет ещё ни разу не была в походах, а я 48 лет и с "горной" болезнью). Но наш основной гид Исмаил решил, что раз 3-й участник хочет экстрима, повел нас через перевал. Там оказался снежный козырек и большой снежник пониже. Из-за этого нам пришлось спускаться ногами (дочь вела двух лошадей), а меня, после того как я кое-как спустилась наполовину, усадили на лошадь и спустили верхом. Честь и хвала моему коню Беркуту!!! Он провез меня везде и не уронил!!! У подножья Эльбруса мы тоже ночевали 2 ночи в недостроенном доме. Там оказалось, что у гидов нет топора! Интересно, как они собирались устраивать костры у палаток? Прописанных в туре местных достопримечательностей, а тем более дополнительных, для которых нужны деньги, просто не было!!! 1 сероводородный источник 12 градусов - ВСЕ!!! 5 день: по очень красивым вершинам и ущельям провели к лесному озеру! Красота! НО - опять домик с нарами и печкой и отсутствие дров, потому что нет топора!!! Вечером, узнав, что в последний день нас собираются провести обратно через вершины, мы уже все трое потребовали, чтобы маршрут упростили. Так что последний день был великолепен - березы, сосны, рододендроны в цвету! В завершение: гидам нужно лучше подготовить места стоянок, иметь необходимый инвентарь (готовили вкусно, но в миске), аптечки я у них не наблюдала (даже рану на одном из коней мазали моей мазью). Впечатлений у меня и у дочери очень много, благодаря природе и лошадям в частности - положительных больше, чем отрицательных. Посоветую этот тур только физически и особенно морально устойчивым людям, привыкшим к отсутствию хоть какого-нибудь комфорта неделю!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  2. Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
  3. Активная зимняя программа на Кавказе
  4. Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
  5. Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Животные" можно забронировать 6 авторских туров от 25 000 до 76 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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