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Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Переоденемся в сухую одежду и пересядем на лошадей»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
«Вы получите удовольствие от верховой езды на лошадях по живописнейшим горным ущельям к высокогорным озерам»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы сделаете множество снимков на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и отправитесь на прогулку на лошадях»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение)»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
«Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей»
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ССергей26 февраля 2024Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы, термоисточник, заповедник). Наша февральская группа состояла из 13 человек (как семьи так и одиночки) - всем понравилось 100%!
- ЕЕвгения26 февраля 2024Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё даже лучше, чем были
- ВВладимир14 февраля 2024Путешествие нам очень понравилось, увидели много красивых мест, познакомились с нашим замечательным гидом, Сеит самый лучший, надеемся что ещё раз побываем на Домбае. Спасибо!!!
- ВВиктория18 сентября 2023Достоинства: Позитивный гид, заброска на Буханках, треккинговые живописные маршруты и нарастающая нагрузка каждый день - отличная организация. Недостатки: 1. Слишком большая группа. 18человек
- ССветлана12 июля 2023Если вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если вы хотите увидеть самые труднодоступные
- ССербин11 июля 2023Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее)) Всё чудесно организовано, нас встретили в аэропорту, довезли
- ССветлана13 июня 2023Природа Кавказа прекрасна!!! Она спасает все недочёты наших устроителей. Первый и последний день прошел отлично - база Айдн-эл прекрасное место,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Животные»
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