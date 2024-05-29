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до отеля, заселили, накормили и даже осталось время прогуляться по Тебердинскому заповеднику. И вот на следующий день в а. Хурзук нас встречает наш проводник Исмаил с лошадьми и мы выдвигаемся. Что сказать, такой красоты видов я себе даже предположить не могла. За время тура мы переваливали хребты неописуемой красоты (один из них смело можно называть перевалом Исмаила, потому что никто кроме него вас туда точно не отведет🙂), проходили невероятные ущелья, поднимались к горным озёрам, любовались Эльбрусом, плавали в горных озёрах и целебных источниках. Исмаил всё время хотел нас накормить)) Не передать удовольствия от пробуждения среди всей этой красоты, от посиделок у костра, пения птиц, красоты горных цветов. Небеса нам благоволили и погода была прекрасной. Путь и общение проходили так душевно! В один день к нашей группе присоединился ещё и Борис, и были смех и песни)) Вообще люди, которых я встретила в этом путешествии, были просто чудесными. Исмаил замечательный, светлый, чистый человек. С ним было комфортно, спокойно. Отдельную оду могу написать карачаевским лошадям. Это невероятные создания. Просто вездеходы какие-то. Грустно было расставаться со своим черноглазиком (Каракёзом). В общем ребят, если вы любите лошадей, природу, горы, приезжайте сюда. И БУДЬТЕ ДОБРЫ́, эти люди заслуживают самого хорошего) В общем, я полностью соединилась с природой и с собой. С удовольствием вернулась бы в этот красивый край. Ах, да, совсем забыла)) это я про тур "Кубанское кольцо" 🙂 Теперь советы тем, кто соберётся в тур: -солнце очень активное, обгорите в первый же день, и когда я говорю про обгорите, я имею в виду прям сильно! Так что надевайте длинный рукав - головной убор обязателен, можно и платок/баф на лицо - не берите много вещей! Пара футболок, теплая одежда для вечера и ночи, непромокаемое что-нибудь и удобная обувь (лучше трекинговая). Вещи будут в седельных сумках, место ограничено. И на мой взгляд не нужны наряды для фотосессии, потому что с такими видами у вас и без этого будет куча потрясающих кадров - и важно!: берите с собой хорошее настроение, будьте открыты новому. Не будьте буками)) Вы идёте в ПОХОД. Будете ночевать в палатках, если повезёт - в горных домиках (очень советую, теплее и уютнее, чем в палатках). Так что будьте готовы к отсутствию каких-то бытовых удобств. На то это и поход))) Ещё отдельно хочу отметить, что было очень внимательно со стороны организаторов предоставить поздний трансфер тем, у кого был поздний вылет. И Татьяну из отеля Экара, за то, что позволила до вечера находиться в номере и не взяла за это доп. плату, а ещё и накормила когда я вернулась промокшая насквозь с поездки на Домбай)) Спасибо, до новых встреч 😘