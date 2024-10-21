Вы готовы отправиться по одному из красивейших и самому высокогорному экскурсионному маршруту? А увидеть исполина Кавказа, полюбоваться невероятным горным озером Гижгит, зарядиться энергией гор и сделать тысячу головокружительных фотографий? Тогда едем в Приэльбрусье!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Описание экскурсииЖивописное Баксанское ущелье Которое нас и приведёт к подножию Эльбруса. Путь по ущелью это уже само собой достопримечательность. Дорога вьется среди завораживающих горных пейзажей, под аккомпанемент шума бурных речных потоков и головокружительных видов. В некоторых примыкающих к Баксанскому ущелью теснинах расположены поляны нарзанов с целебной водой, кристально чистые озера и искрящиеся водопады. Одно из таких озёр мы посетим по пути. Озеро Гижгит — одно из живописнейших высокогорных озёр России Озеро с изумительным бирюзовым цветом воды. Удивительный водоём находится в окружении каменных стен горного массива Алмалыкая и имеет внушительные размеры. Глубина озера составляет 30 метров, а его длина доходит до километра. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. Поляна Азау — точка подъёма к вершинам Эльбруса Конечная точка Баксанского ущелья и точка начала подъёма к вершинам Эльбруса. Поляна расположилась на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге мы поднимемся вверх к Эльбрусу, откуда перед вами раскинется незабываемый вид на горные вершины. . Подъём происходит в три этапа: Станция «Кругозор» - 3000м., Станция «Мир» - 3500м., Станция «Гара-баши» - 3847м. На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню. Станция «Гара-баши» — пик нашего путешествия Здесь, почти у самой вершины Эльбруса, на высоте около 4000м. вы окажетесь один на один с этим великаном кавказских гор. А какая панорама открывается взору! Таких пейзажей не найти ни в одном курортном месте России. И это непередаваемое чувство свободы, которое можно ощутить только на такой высоте. На этой станции и выше круглогодично царит зима: снег тут не тает даже самым жарким летом. Это не передаваемые ощущения, и поэтому их трудно выразить словами. Ну а высоты практически в 4 км. вполне достаточно, чтобы почувствовать себя настоящим альпинистом. Гора Эльбрус — высочайшая вершина России и всей Европы Со стороны напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Западная достигает высоты 5642 м., а восточная, чуть ниже — 5621 м. Издалека создаётся впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом, хотя это совсем не так. Эльбрус это ещё и стратовулкан. В ходе геологических исследований было установлено, что последнее его извержение было в 50-х годах нашей эры. Склоны «великана» покрывают 23 ледника, площадью больше 130 квадратных километров, которые в процессе таяния питают самые крупные реки Северного Кавказа. Эльбрус входит в мировой список «Семи вершин», где в перечне указаны самые высокие точки частей света. Гора Чегет — «сосед» седовласого Эльбруса Следующую остановку (при желании и наличии времени) мы сделаем на поляне Чегет у подножья горы. При помощи кресельной канатной дороги сможем подняться повыше к вершине до высоты 3100 м. Здесь нам представится возможность полюбоваться невероятным видом на Баксанское ущелье и ледник «Семерка». Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега, а также это прекрасное место для фотосессий! Мощные нарзанные источники Поляны Нарзанов Ещё одна достопримечательность Приэльбрусья, которую мы непременно посетим. Тут всюду из под земли бьют мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся углекислым газом. Здесь же мы увидим настоящую нарзанную речку, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет. Дегустировать нарзан и набрать его с собой в бутылки можно сколько душе угодно, в неограниченном количестве и бесплатно. Рядом расположен небольшой рынок с сувенирами. Важная информация: Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией. В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и тёплую одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро «Гижгит»
- Поляна «Азау»
- Гора «Чегет»
- Гора «Эльбрус»
- Канатная дорога к Эльбрусу
- Станция «Кругозор»
- Станция «Мир»
- Станция «Гара-баши»
- Поляна нарзанов
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом.
Что не входит в цену
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Проезд на канатной дороге: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Входные билеты в музеи и на выставки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и тёплую одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
21 окт 2024
Н
Наталья
18 авг 2024
Отличная экскурсия, очень много интересного! Целый день впечатлений, особенно от посещения Эльбруса. Николай Ткачëв - замечательный гид, знающий, тактичный, огромная благодарность. Это был один из лучших дней в нашем путешествии.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
скидка
20%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
58744 700₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.