Горная Ингушетия: в краю легенд и башен

Индивидуальная экскурсия в Минеральных Водах
Хотели бы оказаться в стране из настоящей волшебной сказки? Или в краю легенд и древних преданий? Тогда отправляемся в Горную Ингушетию! Попав сюда, словно переносишься во времени: взору предстают старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов.

И всё это гармонично расположено на фоне невероятно живописной природы Кавказа с альпийскими лугами, глубокими ущельями, стремительными горными реками и жемчужными водопадами.
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Ближайшие даты:
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
29
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даты

Что вас ожидает:

  • Башенный комплекс Эрзи
  • Смотровая Цей-Лоамский перевал
  • Древний город Эгикал
  • Храм-святилище Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс «Вовнушки»

Описание

Нас ожидают:Эрзи Башенный комплекс XII века. Один из древнейших в Ингушетии. Включает в себя около 60 боевых, полубоевых и жилых башен. Осмотрев строения вы узнаете в чем секрет их прочности, а также как появилась и развивалась башенная архитектура в Ингушетии. Цей-Лоамский перевал С высоты 2100 метров над уровнем моря полюбуемся видами на заснеженный конус восточного пятитысячника Кавказа — гору Казбек, а также «ингушский Олимп» — гору Цей-Лоам. Нашему взору откроются головокружительные пейзажи многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Россию и Грузию, а также всего Джейрахского ущелья. Цей-Лоам Цей-Лоам — священная гора «Олимп» горной Ингушетии. Вершина в составе Скалистого хребта высотой 3171 метров. Строгая и неприступная, овеянная мифами и легендами, являющаяся своеобразным местом силы. Энергетически наполненная и эстетически привлекательная. Эгикал Прекрасно сохранившийся древний город, носивший в старину статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по узким улочкам, среди башен, совсем несложно будет представить, как кипела здесь жизнь горцев несколько сотен лет тому назад. Тхаба-Ерды Древнейший христианский храм на территории России. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Храм представляет собой уникальный образец переплетения множества религиозных, архитектурных и культурных традиций. Официально датируется VIII–X веками. Вовнушки Замковый боевой комплекс. Уникальный, не имеющий аналогов памятник архитектуры, являющийся «визитной карточкой» всей республики Ингушетия. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельно стоящих замков. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России». Нереальные пейзажи Живописные виды и головокружительные панорамы будут открываться и сопровождать нас на всём протяжённости маршрута!

ежедневно с 06:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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