Хотели бы оказаться в стране из настоящей волшебной сказки? Или в краю легенд и древних преданий? Тогда отправляемся в Горную Ингушетию! Попав сюда, словно переносишься во времени: взору предстают старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов.
И всё это гармонично расположено на фоне невероятно живописной природы Кавказа с альпийскими лугами, глубокими ущельями, стремительными горными реками и жемчужными водопадами.
И всё это гармонично расположено на фоне невероятно живописной природы Кавказа с альпийскими лугами, глубокими ущельями, стремительными горными реками и жемчужными водопадами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Башенный комплекс Эрзи
- Смотровая Цей-Лоамский перевал
- Древний город Эгикал
- Храм-святилище Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс «Вовнушки»
Описание
Нас ожидают:Эрзи Башенный комплекс XII века. Один из древнейших в Ингушетии. Включает в себя около 60 боевых, полубоевых и жилых башен. Осмотрев строения вы узнаете в чем секрет их прочности, а также как появилась и развивалась башенная архитектура в Ингушетии. Цей-Лоамский перевал С высоты 2100 метров над уровнем моря полюбуемся видами на заснеженный конус восточного пятитысячника Кавказа — гору Казбек, а также «ингушский Олимп» — гору Цей-Лоам. Нашему взору откроются головокружительные пейзажи многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Россию и Грузию, а также всего Джейрахского ущелья. Цей-Лоам Цей-Лоам — священная гора «Олимп» горной Ингушетии. Вершина в составе Скалистого хребта высотой 3171 метров. Строгая и неприступная, овеянная мифами и легендами, являющаяся своеобразным местом силы. Энергетически наполненная и эстетически привлекательная. Эгикал Прекрасно сохранившийся древний город, носивший в старину статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по узким улочкам, среди башен, совсем несложно будет представить, как кипела здесь жизнь горцев несколько сотен лет тому назад. Тхаба-Ерды Древнейший христианский храм на территории России. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Храм представляет собой уникальный образец переплетения множества религиозных, архитектурных и культурных традиций. Официально датируется VIII–X веками. Вовнушки Замковый боевой комплекс. Уникальный, не имеющий аналогов памятник архитектуры, являющийся «визитной карточкой» всей республики Ингушетия. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельно стоящих замков. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России». Нереальные пейзажи Живописные виды и головокружительные панорамы будут открываться и сопровождать нас на всём протяжённости маршрута!
ежедневно с 06:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 06:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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